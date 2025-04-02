Açlık sınırının altında ücretler ile milyonlar borç batağında!

Ülkemizde ister asgari ücret ister asgari ücretin üzerinde maaş alınsın fark etmez sabit gelirlilerin hayat standartları düşmeye devam ediyor. Sadece özel sektörde çalışan sabit ücretliler değil kamuda çalışan memurlarında, emeklilerinde hayat standartları düşmeye devam ediyor.

Bu durum tüm istatistik verilere yansımış durumdadır.

TÜRK-İŞ’in 2025 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarına göre dört kişilik bir ailenin aylık sadece gıda harcaması için 23.615 TL’ye ihtiyacı var. Bu tutar sadece karnını doyurması için gerekli olan tutardır. Hayatını sürdürmesi için gıda ile birlikte diğer temel ihtiyaçların karşılanması için belirlenen yoksullu sınırı ise 76.922 TL’dir.

Tüm bu verilere istinaden ülkemizde gelirlere baktığımızda;

Asgari ücret 22.104 TL

En düşük emekli aylığı 14.469 TL

Ortalama ücret 27.000TL

Ortalama emekli aylığı 17.000TL

Zorunlu ihtiyaçlar için kredi kartları ve krediler devreye giriyor

Bu tutarlara göre milyonlarca çalışan ve emekli yoksulluk sınır değil açlık sınırının altında bir ücretle geçinmek zorundadır. Geçim sıkıntısı içinde olan kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartları ve krediler devreye giriyor. Ancak zorunlu ihtiyaçlarını kendi gelirleri ile karşılayamayan milyonlarca kişi kredi kartıyla harcama yapıyor fakat kredi kartı ve kredilerini de ödemekte zorluk yaşıyor.

Takipteki borç tutarı yüzde 251 yükseldi

Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı hızla artıyor. Takipteki borç tutarı bir yılda yüzde 251 yükselmiş durumdadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 11 Mart itibariyle takibe düşen kredi tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %75 artış göstererek 341,7 milyar TL’ye, kredi kartında ise yüzde 251 artışla 73,4 milyar TL’ye yükselmiş durumdadır.

Takipte ki ihtiyaç kredi tutarı yüzde 122 oranında artmış durumdadır.

Tüm bu göstergeler vatandaşların gelirlerinin enflasyon artışına yetişemediğini ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kredi ve kredi kartı borç batağına düştüklerini gösteriyor. Hükümet yetkilileri her ne kadar da işler yoluna giriyor biraz daha sabır edin açıklamaları yapsa da rakamlar ve oranlar gidişatın çok iyi olmadığını bize gösteriyor.

Özellikle 2025 Temmuz ayında 2025’in ilk altı aylık enflasyonuna göre emekli aylıklarında ve memur aylıklarında yapılacak arış büyük önem taşımaktadır ancak sürekli ifade ettiğim gibi emekli aylıkları ve ücretlerin TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı dışında ayrıca bir iyileştirme ile güncellenmediğinde krizin sabit ücretliler açısından ilerleyen dönemlerde daha da derinleşeceğini düşünüyorum.