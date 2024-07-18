Adli tatilin vergi davalarına etkisi
Adli tatil uygulaması, 7 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6494 sayılı ‘Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ uyarınca her yıl 20 temmuzda başlar, 31 ağustosta sona erer, yeni adli yıl 1 eylülde başlar.
Söz konusu düzenlemeye paralel olarak, hukuk, ceza ve idari yargıda da adli tatil uygulaması yapılmakta olup, adli tatil uygulamasının vergi davalarına etkisi ele alınacaktır.
Devam eden davalar
Adli tatilde bazı yargı işleri durmakta olup aşağıdaki hukuk davaları görülür:
-İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz vb.davalar,
-Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin davalar,
-Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi,
-Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
-Ticari defterlerin kayıp belgesi verilmesi ile kıymetli evrakın kaybı nedeniyle iptal işleri,
-İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,
-Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
-Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
-Çekişmesiz yargı işleri,
-Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya talep üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
Adli tatilde dava açma süreleri işler
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesi ile adli tatil çalışmaya ara verme adıyla düzenlenmiş olup, düzenlemeye göre Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 1 eylülde başlamak üzere, 20 temmuzdan 31 ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Adli tatilde dava açma süreleri işlemeye devam eder, ancak sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Ayrıca şu hususa da dikkat etmek lazım; yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.
Dava açılabilir mi?
Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür. Adli tatilde dava açma süreleri işlemeye devam ettiğinden dolayı, adli tatil devam ederken dava açılabilir. Süre uzaması seçimlik bir hak olarak sunulmuş olup dava açma süresinin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7 gün uzamaktadır. Uzayan süreye, idari ve vergi davalarının açılma süreleri, tarafların cevap süreleri, dilekçenin reddi nedeniyle davaların açılmamış sayıldığı durumlarda söz konusu dilekçelerin yenilenme süreleri, itiraz veya temyiz süreleri ile karar düzeltme süreleri de girmektedir
Özel kanunlarında düzenlenmiş süreler
İdari Yargılama Usulü 8. maddeye göre, bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Bu kanunda düzenlenmeyen, kendi kanunlarında süreleri belirlenmiş olan düzenlemelerle ilgili olarak net bir belirleme yoktur.
Örneğin ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda 15 gün olarak belirlendiğinden dolayı, dava açma süresinin sonunun adli tatile rastlaması halinde, sürenin uzayıp uzamayacağı tam olarak net değildir ve buna ilişkin farklı yorumlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu belirsizliğin giderilmesi hak kayıplarının önlenmesi açısından yerinde olacaktır.