Adli tatilin vergi davalarına etkisi

Adli tatil uygulaması, 7 Temmuz 2013 ta­rihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yü­rürlüğe giren 6494 sayılı ‘Yargı Hizmetle­ri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişik­lik Yapılmasına Dair Kanun’ uyarınca her yıl 20 temmuzda başlar, 31 ağustosta sona erer, yeni adli yıl 1 eylülde başlar.

Söz konusu dü­zenlemeye paralel olarak, hukuk, ceza ve ida­ri yargıda da adli tatil uygulaması yapılmakta olup, adli tatil uygulamasının vergi davaları­na etkisi ele alınacaktır.

Devam eden davalar

Adli tatilde bazı yargı işleri durmakta olup aşağıdaki hukuk davaları görülür:

-İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz vb.davalar,

-Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, ve­layet ve vesayete ilişkin davalar,

-Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi,

-Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

-Ticari defterlerin kayıp belgesi verilme­si ile kıymetli evrakın kaybı nedeniyle iptal işleri,

-İflas ve konkordato ile sermaye şirket­leri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırıl­masına ilişkin işler ve davalar,

-Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

-Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

-Çekişmesiz yargı işleri,

-Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya talep üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatilde dava açma süreleri işler

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesi ile adli tatil çalışmaya ara verme adıyla düzenlenmiş olup, düzenlemeye göre Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 1 eylülde başlamak üzere, 20 temmuz­dan 31 ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Adli tatilde dava açma süreleri işlemeye de­vam eder, ancak sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Ayrıca şu hu­susa da dikkat etmek lazım; yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bu­lunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.

Dava açılabilir mi?

Vergi Mahkemelerinde dava açma süre­si 30 gündür. Adli tatilde dava açma süreleri işlemeye devam ettiğinden dolayı, adli tatil devam ederken dava açılabilir. Süre uzaması seçimlik bir hak olarak sunulmuş olup dava açma süresinin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7 gün uzamaktadır. Uzayan süreye, idari ve vergi davalarının açılma sü­releri, tarafların cevap süreleri, dilekçenin reddi nedeniyle davaların açılmamış sayıldı­ğı durumlarda söz konusu dilekçelerin yeni­lenme süreleri, itiraz veya temyiz süreleri ile karar düzeltme süreleri de girmektedir

Özel kanunlarında düzenlenmiş süreler

İdari Yargılama Usulü 8. maddeye göre, bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışma­ya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarih­ten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Bu kanunda düzenlenmeyen, kendi kanunlarında sürele­ri belirlenmiş olan düzenlemelerle ilgili ola­rak net bir belirleme yoktur.

Örneğin ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda 15 gün olarak belirlendiğinden do­layı, dava açma süresinin sonunun adli tati­le rastlaması halinde, sürenin uzayıp uzama­yacağı tam olarak net değildir ve buna ilişkin farklı yorumlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu belirsizliğin giderilmesi hak kayıplarının önlenmesi açısından yerinde olacaktır.