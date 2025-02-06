Afeti durduramayız; ama kayıpları…

Marmara Bölgesi’ndeki İstanbul ve Ko­caeli:

Olası depremde yüksek riskli…

Yani:

Türkiye ihracatının yüzde 62.5’i…

Finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 68’i…

Bilgi ve iletişim ağının yüzde 70’i…

GSMH’nin yüzde 55’i…

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran anlattı ve uyardı:

“En büyük sanayi kuruluşlarının bulundu­ğu İstanbul’da yaşanacak olası bir deprem, sosyal ve ekonomik açıdan ciddi riskler ba­rındırıyor…

Üretimi güvenli alana çekmeliyiz; deprem riski bulunmayan bölgelerde yatırımları yo­ğunlaştırmalıyız, desteklemeliyiz, arazi tah­sis etmeliyiz…”

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Ekledi:

“Tabi ki deprem, sel gibi doğal afetleri dur­durmak mümkün değil…

Ama alınacak önlemlerle etkilerini azalt­mak mümkün…”

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Afetlerin etkisini azaltmak için olmaz­sa olmazlar:

Mühendislik hizmetleri, bilimsel risk ana­lizleri ve “ticari olmayan, bilimsel denetim...”

“Bu olmazsa olmazların verimliliği için” olmazsa olmaz ise:

Eğitimden bilime, kanunlardan uygulamala­ra tüm paydaşların yakalayacağı “ortak ritim”

VELHASIL

Doğal afetlerin etkisini azaltmak için, önce­likle, “iyi mühendis yetiştirmek” ve “mü­hendisleri dinlemek” gerekiyor…

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İnşaat/makine/jeodezi mühendisleri ne diyor?

Öne çıkan örnekler:

İmar aflarının yasaklanmasının altını çiziyor…

Kamusal denetimi dışlayan piyasacı/rant­çı yaklaşımlardan kaçınmamız gerekliliğini vurguluyor…

Afetlerle ilgili tüm kurumların, bilim çev­releriyle ilişkilendirilerek liyakat/uzmanlık temelinde yapılandırılması gerekliliğine dik­kat çekiyor…

Yapı Denetim Kanunu’nun “ticari yapı dene­tim şirketi” modeli yerine uzmanlık ve etik ni­teliklere sahip yapı denetçilerinin etkinliğini artıracak şekilde yenilenmesini talep ediyor…

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6 Şubat gibi, hepimizi derinden yaralayan afetleri bir daha yaşamamamız; “afet yaşan­sa” da, bir tek can kaybı dahi vermememiz tek dileğim…