Ağustos ayı enflasyon verisi faiz beklentisini şekillendirecek

Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon oranları piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi. Enflasyonun ağustosta aylık yüzde 1.7-1.8 artması bekleniyor. Ağustos enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi, 11 Eylül’deki PPK toplantısına yönelik 300 baz puanlık indirim beklentilerini kuvvetlendirebilir.

Piyasalar açısından oldukça kritik bir aya gi­riliyor. Bu hafta açıklanacak ağus­tos ayı enflasyon rakamları, Mer­kez Bankası’nın 11 Eylül’de yapa­cağı Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplantısında faiz indiriminin boyutu ile il­gili beklentileri şekillendire­cek. Geçen ay açıklanan tem­muz ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında gelmiş ve piyasalarda olumlu havanın devamını desteklemişti. Geri­de bıraktığımız hafta piyasalar açısından önemli bir veri akışı yoktu. ABD Başkanı Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Li­sa Cook’u görevden alması ve ABD’de açıklanan ikinci çey­rek büyüme rakamları küre­sel piyasaların takip ettiği ana gündem maddeleri olarak öne çıktı. Wall Street’te S&P 500 Endeksi, teknoloji hisseleri­nin önderliğinde rekor seviye­lere çıktı. Hafta içinde 11 bin 605 puan ile tarihi zirvesine çıkan BIST 100 Endeksi haf­talık bazda yüzde 0.74 geriledi.

Ağustos ayı enflasyon beklentileri

Bu haftanın en önemli gün­demi Türkiye İstatistik Ku­rumu’nun (TÜİK) çarşamba günü açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verisi. AA Finans’ın 25 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 1.79 artması bekle­niyor. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 ara­lığında yer aldı. Ekonomistle­rin ağustos ayı enflasyon bek­lentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.79) bir önceki ay yüz­de 33.52 olan yıllık enflasyo­nun yüzde 32.63’e ineceği ön­görülüyor. Öte yandan, ekono­mistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıy­la yüzde 29.70 oldu. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılım­cıları Anketi sonuçlarına gö­re ağustos ayında enflasyonun yüzde 1.7 artması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere pa­ralel ya da daha düşük gelmesi durumunda bu ayki PPK top­lantısında 300 baz puanlık in­dirim beklentileri güçlenecek.

Borsada yeni düzenlemeler devrede

Bu arada Borsa İstanbul’da 1 Eylül’den itibaren yeni dü­zenlemeler devreye giriyor. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi güncellendi. Yeni dü­zenlemeye göre sistem yüz­de 6 ve üzerindeki düşüşlerde devreye girecek. Önceki uy­gulamada ilk aşama yüzde 5, ikinci aşama yüzde 7 düşüş­te devreye giriyordu. Emir gi­rişlerine verilen ara da yarı­ya indirilerek 20 dakikadan 10 dakikaya çekildi. VİOP tara­fında da durdurma süreleri 30 dakikadan 20 dakikaya indi­rildi. Mart ayında SPK tedbir­leri kapsamında BIST 50 his­selerinde yeniden yasaklanan açığa satış, 29 Ağustos’ta sü­renin uzatılmamasıyla birlik­te serbest bırakıldı. Böylece yatırımcılar yeniden açığa sa­tış yapabilecek. Ancak seans sonuna kadar uygulanan yu­karı adım kuralında eşik da­ha sıkı hale getirilerek, BIST 100’deki düşüş oranı yüzde 3’ten yüzde 2’ye çekildi. Ayrı­ca 6 ay aradan sonra SPK’dan ilk halka arza onay geldi.

Dof Robotik’in halka arzı 3–5 Eylül tarihlerinde gerçekleşti­rilecek. Halka arz büyüklüğü 2 milyar 25 milyon TL olacak.

Siyaset yeniden gündemde

Eylül ayı ekonomik geliş­melerin yanında siyasetin de öne çıkacağı bir ay olacak. 15 Eylül’de ertelenen CHP Ku­rultay davası piyasalarda dal­galanmalara neden olabilir. 11 bin 700 direncini aşmak­ta zorlanan BIST 100 Endek­si, haftayı 11 bin 288 puandan tamamlamıştı. Endekste kı­sa vadeli destek noktası 11 bin 160 puan seviyesinde. Bu se­viyenin altına inilmesi halin­de satışların hızlanabileceği düşünülüyor. Haziran ayının ikinci yarısından itibaren ya­şanan hızlı yükselişin bir dü­zeltmesinin gelmesi uzman­lar tarafından ‘doğal’ olarak görülüyor. Ancak endeksin 10 bin 900 puan seviyesindeki desteğinde tutunup tutunma­yacağı kritik. Çünkü bu sevi­ye yükselişin trendinin deva­mı açısından önemli bir yer. Faiz indirim sürecinin devam ettiği bir ortamda düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendi­rileceğini düşünenlerin sayı­sı oldukça fazla.

Büyüme rakamları açıklanıyor

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00’da açıklayacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu. Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.