Ağustos ayı enflasyon verisi faiz beklentisini şekillendirecek
Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon oranları piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi. Enflasyonun ağustosta aylık yüzde 1.7-1.8 artması bekleniyor. Ağustos enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi, 11 Eylül’deki PPK toplantısına yönelik 300 baz puanlık indirim beklentilerini kuvvetlendirebilir.
Piyasalar açısından oldukça kritik bir aya giriliyor. Bu hafta açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamları, Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indiriminin boyutu ile ilgili beklentileri şekillendirecek. Geçen ay açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında gelmiş ve piyasalarda olumlu havanın devamını desteklemişti. Geride bıraktığımız hafta piyasalar açısından önemli bir veri akışı yoktu. ABD Başkanı Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması ve ABD’de açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları küresel piyasaların takip ettiği ana gündem maddeleri olarak öne çıktı. Wall Street’te S&P 500 Endeksi, teknoloji hisselerinin önderliğinde rekor seviyelere çıktı. Hafta içinde 11 bin 605 puan ile tarihi zirvesine çıkan BIST 100 Endeksi haftalık bazda yüzde 0.74 geriledi.
Ağustos ayı enflasyon beklentileri
Bu haftanın en önemli gündemi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çarşamba günü açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verisi. AA Finans’ın 25 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 1.79 artması bekleniyor. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.79) bir önceki ay yüzde 33.52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32.63’e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29.70 oldu. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ağustos ayında enflasyonun yüzde 1.7 artması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel ya da daha düşük gelmesi durumunda bu ayki PPK toplantısında 300 baz puanlık indirim beklentileri güçlenecek.
Borsada yeni düzenlemeler devrede
Bu arada Borsa İstanbul’da 1 Eylül’den itibaren yeni düzenlemeler devreye giriyor. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi güncellendi. Yeni düzenlemeye göre sistem yüzde 6 ve üzerindeki düşüşlerde devreye girecek. Önceki uygulamada ilk aşama yüzde 5, ikinci aşama yüzde 7 düşüşte devreye giriyordu. Emir girişlerine verilen ara da yarıya indirilerek 20 dakikadan 10 dakikaya çekildi. VİOP tarafında da durdurma süreleri 30 dakikadan 20 dakikaya indirildi. Mart ayında SPK tedbirleri kapsamında BIST 50 hisselerinde yeniden yasaklanan açığa satış, 29 Ağustos’ta sürenin uzatılmamasıyla birlikte serbest bırakıldı. Böylece yatırımcılar yeniden açığa satış yapabilecek. Ancak seans sonuna kadar uygulanan yukarı adım kuralında eşik daha sıkı hale getirilerek, BIST 100’deki düşüş oranı yüzde 3’ten yüzde 2’ye çekildi. Ayrıca 6 ay aradan sonra SPK’dan ilk halka arza onay geldi.
Dof Robotik’in halka arzı 3–5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 2 milyar 25 milyon TL olacak.
Siyaset yeniden gündemde
Eylül ayı ekonomik gelişmelerin yanında siyasetin de öne çıkacağı bir ay olacak. 15 Eylül’de ertelenen CHP Kurultay davası piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir. 11 bin 700 direncini aşmakta zorlanan BIST 100 Endeksi, haftayı 11 bin 288 puandan tamamlamıştı. Endekste kısa vadeli destek noktası 11 bin 160 puan seviyesinde. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satışların hızlanabileceği düşünülüyor. Haziran ayının ikinci yarısından itibaren yaşanan hızlı yükselişin bir düzeltmesinin gelmesi uzmanlar tarafından ‘doğal’ olarak görülüyor. Ancak endeksin 10 bin 900 puan seviyesindeki desteğinde tutunup tutunmayacağı kritik. Çünkü bu seviye yükselişin trendinin devamı açısından önemli bir yer. Faiz indirim sürecinin devam ettiği bir ortamda düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla.
Büyüme rakamları açıklanıyor
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00’da açıklayacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu. Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.