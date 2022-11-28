Aklım Growtech’te kaldı

Dünyanın en önemli örtü altı tarım fuarı Growtech 23- 26 Kasım tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde yapıldı. Gördüklerimi ve işittiklerimi buradan aktarmak istiyorum. Öncelikle Growtech, Türkiye’nin hatta dünyanın tarım aklının görücüye çıktığı, dünya çapında bir fuar olarak Türk tarımının da medar-ı iftiharı. Bu anlamda sadece üreticilere değil tarıma katkı sunan pek çok paydaşa da ev sahipliği yaptı. Fuar sayesinde seracılık, tohumculuk ve fidecilikte önemli başarılara imza atıldığına tanıklık ettik.

Teknoloji firmaları arı gibi çalışmaya devam ediyormuş

Stantlar arasında dolaşırken son yıllarda hep lafta kalan inovasyon ürünü teknoloji ve uygulamaları görmek açıkçası bizleri sevindirdi. Doku kültürü, CRISPR, IOT, hidroponik tarım, tarım robotları, sensörler ve çeşitli biyoteknoloji ürünleri her yerde karşıma çıktı. Pandemiyle kesintiye uğrayan, çip kriziyle zorlu süreçten geçen ve enerji sorunlarıyla boğuşan pek çok sektöre göre tarımın arka planında firmalar arı gibi çalışmaya, tarımın geleceğini planlamaya devam ediyormuş onu gördüm. Tarımda üretilen her katma değer hem çitçinin maliyetlerini düşürüyor hem de gıda fiyatlarının yükselmemesini sağlıyor. Bu bakımdan bu yıl ki Growtech izlenimlerim oldukça umut içeriyor.

Yeşil ekonomi için süs bitkileri

Edindiğim izlenimler neticesinde fuara dair önemli katma değerli ürünler hakkında bir takım talepler bulunmuyor değil. Örneğin Türkiye Tohumcular Birliği’nin yaptığı çalışmalarının sonucu olarak tohumculuk şirketlerinin geldiği nokta Türk tarımının önemli bir başarısı oldu. Bu alanda tüm dünyaya ihracat yapılıyor. Türkiye Tohumcular Birliği ve SÜSBİR Başkanı Savaş Akcan, yeşil ekonomiye uyum çerçevesinde süs bitkilerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi talebini tekrarladı. Akcan, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yeşil yatırımları teşvik eden politikaların etkili sonuç vermesi için süs bitkilerinden üst düzeyde yararlanılması gerektiğine atıfta bulundu.

Antalya’da ticaret denince akla gelen başka bir isim olan Antalya Ticaret Borsa Başkanı Ali Çandır ise sürdürülebilirliğe dikkat çekerken Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatı artırabileceğimizi ifade etti. Çandır ihracatı geliştirebilmemiz için ‘Yeşil Mutabakat’ kapsamında geliştirdikleri ‘Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama’ yazılımından bahsederek, “Ürün gamını gelecekte küresel rekabet avantajı sağlanabilecek, yoğun ArGe gerektiren tohumculuk, fide üretimi ve sera teknolojilerine yapmamız gerektiğini” ifade etti.

Çiftçi Growtech’teki akla sahip çıkıyor

Growtech fuar boyunca endüstrinin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi başaran nadir fuarlardan. Çiftçiler genelde eşin dostun önerileriyle kararlar verir. Benim gördüğüm, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen çiftçilerin de fuardaki teknolojilere ve ürünlere oldukça ilgili olmasıydı. Tohum, toprak bakım, bitki koruma/ besleme, sulama, fide gibi alanlarda stant açmış markalara yoğun ilgi vardı. İklim kriziyle mücadele eden ve girdi maliyetlerini düşürmeye çalışan çiftçilerin ortak paydası verimliliği artırmak, değer katmak için teknoloji kullanımının gerekliliğine inanmış olmaları. Bu anlamda çiftçinin Growtech Fuarı’nda; binlerce bilim insanı, yüzlerce marka ve endüstrinin toplamının ortaya koyduğu “know how’a” sahip çıkması ve desteklemesi sürdürülebilirlik için çok önemli olsa gerek.

Son yıllarda özel sektörAün en büyük problemlerinden biri Ar-Ge’ye bütçe ayıramamak. Tarım, Ar-Ge’nin önemli olduğu sektörlerin başında geliyor. Fuarın en sevindirici yanlarından biri hemen hemen her stantta iş birliği yapmış, teknoloji ve ürün geliştirmiş bilim insanlarının olmasıydı. Türk tarımı pek çok farklı sektörün aksine üniversiteler ve hocalarla iş birliği içinde. İklim krizinden tarımı koruyacak, verimi artıracak yeni teknoloji ve inovasyonun peşinde. Ziraat fakülteleri, mühendislik fakülteleri, tıp, mikro biyoloji, moleküler biyoloji daha pek çok disiplinden uzman, tarım için ürettikleri akıl ve bilim ile antalya’daydı. işte bu yüzden “aklım, growtech’te üretilen devasa akıl, bilim ve yeniliklerde” kaldı.

İnovasyon ödülleri

Fuar kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile gerçekleştirilen “ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri” sahiplerini buldu. 7 farklı kategoride 83 projenin başvurduğu yarışmada; Sera ve Teknolojileri, Sulama ve Teknolojileri, Bitki Koruma, Bitki Besleme, Akıllı Tarım Uygulamaları ve Teknolojileri, Tohum/Fide, Kamu Özel Ödülleri kategorilerindeki projeler ödül aldı. Törenin açılışında konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, “Tarım teknolojilerinin, dijital tarım ve akıllı tarım kavramlarının böyle bir organizasyonda tüm paydaşlar tarafından ele alınması ve sinerji üretmesi hem ülke tarımına hem de Antalya’ya değer katıyor” dedi. ‘Dijital Tarım Akademisi’ kurma projelerinden de söz eden Bahar, gelecek 100 yılda iklim değişikliği ekseninde çalışacakları ‘Antalya Ürün Deseni’ projesinin de müjdesini verdi.