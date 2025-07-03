Alım gücü düşüşü ve sıkılaşma nedeniyle: Üreticimiz ihracata yönelirken; İthalattaki “rekor artış” ne anlatıyor?
Haziran ayında ihracatımız:
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında arttı…
Ve 20.5 milyar dolara çıktı…
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Ama…
İhracatımız, 2022 yıl Haziran ayında “23.4 milyar dolar” ile tüm haziranların rekorunu kırmıştı…
Aynı şekilde 2023 Haziran ayında da 20.8 milyar doları aşmıştı…
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Yine 2025’in Mayıs ayında, 24.8 milyar dolarla ihracatta tarihi rekor kırılmıştı…
O rekor, “Devamı gelecek mi?”, “Bu aya özel mi?” diye de sorgulanmıştı…
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Bu rakamlarla karşılaştırdığımızda da:
“Analiz etmek; ve çözüm için, sorunları tüm gerçekliğiyle ortaya koymak” gerekiyor…
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Yanı sıra…
Üretici ile yaptığımız sohbetlerde:
“Sıkılaşma nedeniyle yurtiçinde talep daralması yaşıyoruz…”;
“Stokta tutmaktansa, düşük karla veya zararına ihracat yapıyoruz…”;
“Maliyetler artıyor ama büyük risklerle ve çaba ile kazandığımız yurtdışı pazarlarımızı korumamız gerekiyor…”;
“Hiç olmazsa işçinin maaşını çıkarıyoruz…” gibi cümleler, ön plana çıkmaya başlamıştı…
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Üreticimiz, bu yakınmalarla ihracata yüklendi…
(Bu görmezden gelinmemeli…)
VELHASIL
Sonuçta:
Yıllık ihracatımız (yüzde 3.2 artış) 267 milyar dolarla yeni rekorunu kırdı…
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Sevinmeliyiz…
Ama üreticilerimizin ve dolayısıyla ekonomimizin geleceği için, rekorun sebebini de analiz edebilmeliyiz…
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Ayrıca…
Haziran ayında mal ithalatımızın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 28.7 milyar dolara çıkması;
Aynı ay, dış ticaret açığımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 artarak 8,2 milyar dolara çıkması;
Aynı ay, ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 azalarak yüzde 71.5’e düşmesi ne anlatıyor?
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(Hizmetler ihracatı ve ithalatımızı da yarın anlatalım