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Alım gücü düşüşü ve sıkılaşma nedeniyle: Üreticimiz ihracata yönelirken; İthalattaki “rekor artış” ne anlatıyor?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Haziran ayında ihracatımız:

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranın­da arttı…

Ve 20.5 milyar dolara çıktı…

***

Ama…

İhracatımız, 2022 yıl Haziran ayında “23.4 mil­yar dolar” ile tüm haziranların rekorunu kırmıştı…

Aynı şekilde 2023 Haziran ayında da 20.8 milyar doları aşmıştı…

***

Yine 2025’in Mayıs ayında, 24.8 milyar dolarla ihracatta tarihi rekor kırılmıştı…

O rekor, “Devamı gelecek mi?”, “Bu aya özel mi?” diye de sorgulanmıştı…

***

Bu rakamlarla karşılaştırdığımızda da:

“Analiz etmek; ve çözüm için, sorunları tüm gerçekliğiyle ortaya koymak” gerekiyor…

***

Yanı sıra…

Üretici ile yaptığımız sohbetlerde:

“Sıkılaşma nedeniyle yurtiçinde talep daralması yaşıyoruz…”;

“Stokta tutmaktansa, düşük karla veya zararına ihracat yapıyoruz…”;

“Maliyetler artıyor ama büyük risklerle ve çaba ile kazandığımız yurtdışı pazarlarımızı korumamız gerekiyor…”;

“Hiç olmazsa işçinin maaşını çıkarıyoruz…” gibi cümleler, ön plana çıkmaya başlamıştı…

***

Üreticimiz, bu yakınmalarla ihracata yüklendi…

(Bu görmezden gelinmemeli…)

VELHASIL

Sonuçta:

Yıllık ihracatımız (yüzde 3.2 artış) 267 milyar dolarla yeni rekorunu kırdı…

***

Sevinmeliyiz…

Ama üreticilerimizin ve dolayısıyla ekonomi­mizin geleceği için, rekorun sebebini de analiz edebilmeliyiz…

***

Ayrıca…

Haziran ayında mal ithalatımızın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 28.7 milyar do­lara çıkması;

Aynı ay, dış ticaret açığımızın geçen yılın ay­nı ayına göre yüzde 38.8 artarak 8,2 milyar dolara çıkması;

Aynı ay, ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 azalarak yüz­de 71.5’e düşmesi ne anlatıyor?

***

(Hizmetler ihracatı ve ithalatımızı da yarın an­latalım

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