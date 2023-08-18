Alım gücünü koru(yama)mak

Sermaye piyasasındaki yatırım seçenekleri arasında hisse senetlerinin alternatifsizliği gibi daha sofistike bir başlık da atabilirdim ama böyle daha anlamlı oldu.

Hatırlarsınız bir ara anapara korumalı fonlar oldukça revaçtaydı, normalde portföyde yer vermek istediğiniz ama risklerden çekindiğiniz bir temaya yer vermek için ideal bir seçenekti. Günümüzde ise bunun tersi geçerli, başta TL mevduat olmak üzere diğer tüm seçenekler reel götürü garantili. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını dahi karşılayamayan örnekler arasında kalan yatırımcılar, biraz da çaresizlikten hisse senetlerine yöneliyor.

Burada bir parantez açayım, tabii ki sermaye piyasalarının derinleşmesi, sermayenin tabana yayılması vb adına bakiyeli hesap sayısının artması olumludur. Ama daha geniş bir zaman dilimi içinde doğal bir süreç halinde gerçekleşmesi gereken seyrin, diğer tüm kapıların kapanması ile bir anda milyonların yönelmesi şeklinde tezahür etmesi aynı değil takdir edersiniz.

Aslında hesap çok basittir, buzdolabını ya da çamaşır makinesini yenilemeniz gerekiyor, 30 bin liranız var. Bir sene daha idare eder, arada %20 faiz kazanırsam, buzdolabını da o zaman 36 bin gibi bir fiyata alırım, değişen bir şey olmaz dersiniz. Peki vade sonunda buzdolabının fiyatı 60 bin lira olursa? Son 5 yıl içinde hatta bazı kısa dönemleri hariç bırakırsak, 10 yıldır yaşanan bu.

Ortodoks politikalara dönüyoruz diye sevinirken, karşımıza çıkan açıklama seti ise, 2-3 yıl daha bu şekilde devam edecek şeklinde. Yani yukarıda bahsettiğim TL’nin yani ulusal para birimimizin değer koruma aracı olma vasfını yerine getiremiyor ve yakın gelecekte de getiremeyecek olması. Çeşitli nedenlerle yerinde sayması arzulanan dolar kurunu da terazinin diğer kefesine koyarsak, ortada en azından anaparayı koruma garantisi olmasa da en azından umudu olan hisse senetleri kalıyor.

Tamam endeks kendi tarihsel f/k ortalamalarına ya da diğer gelişen piyasalara göre pahalı değil ama artık ucuz da değiliz ve hareketin devamı yukarıda saydığım anormal düzenin devamına ve duruma ikna yabancı yatırımcının gelişine bağlı. Yazıyı yine basit bir hesap ile noktalayalım, bugün 7800 civarında olan endeks, önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon %55 olarak gerçekleşirse 12100 düzeyini aşmalı ki, cebinizde aynı ev eşyasını alacak para kalsın, emin olun en az o kadar artacaklar zira.