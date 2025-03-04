  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Dilek LEBLEBİCİ TEKER
  4. Almanya, ABD ve Çin ile rekabet edebilir mi?

Almanya, ABD ve Çin ile rekabet edebilir mi?

Prof. Dr. Dilek LEBLEBİCİ TEKER
Prof. Dr. Dilek LEBLEBİCİ TEKER [email protected]

Trump yeniden dünya düzeninde yeri­ni aldı alalı, hem siyasi hem de eko­nomik cephede yaşanan onlarca be­lirsizlik, tahmin yapabilme kabiliyetini epey zorluyor. Fakat görünen o ki çok kısa vadede yeni ticaret blokları kapsamında ge­lişen inovasyon savaşlarını daha keskin iz­leyeceğiz. İnovasyon çok agresif olmayı ge­rektiriyor.

Bir taraftan tüketicinin tekno­loji algısını yukarı konumlandırırken, bir yandan mevcut hızla demode olması için de stratejiler ortaya koyuyorsun. Bir ürün lansmanında, bir üst model için çoktan pro­jeksiyonlar yapılmış oluyor. Bu hamleleri çeviklikle yapamayan şirketler de hızla sah­neden çekiliyor.

Fortune sıralamalarında ABD ve Çinli teknoloji şirketlerinin önlenemez liderliği

Dünya’da şirket sıralamalarında önem­li değişimler de göze çarpıyor. Bir dönemin sanayi devlerinin yerlerini teknoloji fir­malarına bıraktığını gözlemliyoruz. Mese­la, ABD’li şirketlerin gelirlerine göre oluş­turulan Fortune 500 sıralaması, son yıllar­da teknoloji firmalarının yükselişini ortaya koyuyor.

Örneğin, 2010 yılında bu listede 100. sırada yer alan Amazon’un, 2019 yılın­da 2. sıraya yükseldiğini görmekteyiz. Ama­zon, 2024 yılında da 2.liğini koruyor. App­le ise 2010 yılında 56. sıradayken 2019’da 4. ve 2024’te 3.sıraya yükseliyor. ABD’li pera­kende devi Walmart istisnai olarak birinci­liğini uzun süredir koruyor. WalMart, ku­rulduğu 1962 yılından bu yana kullandığı tüm sloganlarda her zaman en ucuza sattı­ğını marka konumlandırmasına yansıtıyor.

Fakat bu fiyat avantajını da daha agresif di­jital tedarik zinciri stratejileri uygulayarak yaptığı göze çarpıyor. Fortune Global 500 listesi ise Dünya’nın en büyük gelir yaratan şirketlerini sıralıyor. Bu listenin ilk 10 sıra­lamasında Çin’den 3, ABD’den 5 şirket bu­lunuyor. Bu konumlandırmada farklı liste­ler de incelendiğinde çoğunlukla teknoloji firmalarının sıralamada yukarı konumlan­dığını ve bu listelerde Amerikan ve Çin ha­kimiyetini gözlemliyoruz.

Almanya’da deregülasyon olmadan inovasyon atağı imkansız

Almanya, uzun yıllardır sanayi ve mühen­dislik alanlarında Avrupa ekonomisinde bir lokomotif kabul edilse de, son açıklanan ra­kamlar, Alman ekonomisinde küçülmeye işaret ediyor. Almanya, son yılların yükse­len alanları arasına giren; yapay zekâ, 5G, dijital platformlar ve yeşil ekonomi üzeri­ne yapılanan iş modellerinde küresel liste­lerde yerini alamıyor.

ABD ve Çin, bu alan­larda girişimcilere büyüme fırsatları sunar­ken, Almanya’da iş kurmak ve büyütmek daha uzun sürebiliyor. Veri gizliliği, çevre politikaları, iş gücü regülasyonları ve sıkı denetim, Almanya’da inovasyon direncini yavaşlatıyor ve ileri teknoloji girişimleri­nin önünü kapatıyor. Almanya’nın kendini ısrarla, sanayi tarafında konumlandırma­sı da, yüksek enerji ve hammadde bağımlı­lığına neden oluyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası imkansız hale gelen daha ucuz Rus doğalgazına erişim engeli, yaşlanan nüfus ve azalan tüketim harcamaları da eklendi­ğinde, Almanya daha belirsiz koşullarda dü­şük büyüme ile kendini sürdürmeye çalışı­yor. Tüm bu faktörler ister istemez inovas­yonda rekabet açısından daha gevşek regüle edilmiş ve Devlet destekli çeşitlenmiş mo­dellerin de düşünülmesini gerektiriyor.

Almanya’nın zor tercihi: Çin vs ABD

ABD ve Çin, Almanya için ticari partner olmanın ötesinde son koşullarda adeta bir­birine rakip blokların lider ekonomileri. Al­manya, çoğu ara malı ve teknolojik ekipmanı Çin’den satın almakta ve ABD’ye yüksek kat­ma değerli mal satmakta. Bu koşullar da Al­manya’yı hem ABD’ye hem de Çin’e bağımlı kılıyor. Fakat ticari iklim, Almanya için al­ternatif modelleri zorunlu kılıyor. Özellikle girişim sermayesi artışları ya da bazı yüksek teknoloji ve dijital dönüşümü destekleye­cek projeler için Kamu Özel Sektör Ortak­lığı modellerinin daha yoğun kurgulanması önemliyken, Çin’e alternatif tedarik ortak­lıkları ve yakın pazarlarda teknoloji trans­ferlerinin gerçekleştirileceği teknoloji fon­larının oluşturulması da yol haritası için önemli maddeler olarak karşımıza çıkıyor. Peki Türkiye? Bu yeniden yapılandırma sü­recinde biz de bir fırsat yakalayabiliriz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Küresel belirsizlik algısında yükselme eğilimi 19 Şubat 2025
ÇİN… Daha yeni başlıyor... 12 Şubat 2025
Ticaret savaşları vs. inovasyon savaşları 05 Şubat 2025
2025 Küresel riskleri: Tek faktör Trump mı? 22 Ocak 2025
Kripto baharı mı? 15 Ocak 2025
Belirsizlikler Yılı: 2025 01 Ocak 2025
Suriye meselesi 11 Aralık 2024
Faiz kararları 04 Aralık 2024
Güvercin zamanı geldi mi? 27 Kasım 2024
Trump 2.0 etkileri 13 Kasım 2024