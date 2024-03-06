Almanya’ya ‘nitelikli işgücü göçü’nde 2’nci aşama

Almanya’ya nitelikli işgücü göçünün önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan “Nitelikli İşgücü Göçü Yasası”nın 2’nci aşaması yürürlüğe girdi. Uzmanlar, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı, bilişim, inşaat, sanayi, eğitim ve el işçiliği alanlarında Almanya’nın nitelikli işgücüne acil ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor. Artık diploma denkliği aranmıyor.

Başrolünü Hülya Koçyiğit’in oynadığı Şerif Gören filmi “Almanya Acı Vatan,” İlyas Salman’ın başrolündeki Tunç Okan’ın “Sarı Mercedes”i ve Kemal Sunal’ın oynadığı bir Kartal Tibet filmi “Gurbetçi Şaban,” Türkiye’den 63 yıl önce Almanya’ya başlayan işçi göçünü anlatan unutulmaz filmleri hepimiz en az bir kez izledik.

Türkiye’den Almanya’ya 1961 yılında başlayan işçi göçü aradan geçen 63 yıla rağmen hâlâ devam ediyor.

Uzmanlara, ekonomistlere ve siyasetçilere göre, Almanya nüfusunun hızla yaşlanması nedeniyle “nitelikli işgücü açığı”nın bir an önce kapatılması gerekiyor.

Almanya ekonomisi açısından kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak değerlendirilen bu durum, Avrupa Birliği dışından gelen nitelikli işgücünün önünü açtı. Uzmanlar, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı, bilişim, inşaat, sanayi, eğitim ve el işçiliği alanlarında Almanya’nın nitelikli işgücüne acil ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.

Almanya’ya nitelikli işgücü göçünün önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan “Nitelikli İşgücü Göçü Yasası”nın 2’nci aşaması yürürlüğe girdi. Bürokrasinin azaltılması ve Almanya’da çalışmak için gerekli sürenin kısaltılması hedeflenen yeni aşamada diplomaların Almanya'da tanınması artık gerekmiyor.

Almanya Federal Meclisi tarafından “işgücü açığını kapatmak amacıyla” hazırlanan yasa geçtiğimiz yıl haziran ayında mecliste görüşülüp, kabul edildi. Üç aşamalı “Nitelikli İşgücü Göçü Yasası”nın ilk düzenlemeleri geçtiğimiz yıl kasım ayında yürürlüğe girdi.

İlk aşamada “diploma denkliği” aranırken, 1 Mart 2024’te başlayan 2’nci aşamada Almanya’da çalışmak için “diploma denkliği” aranmayacak. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye gibi Avrupa Birliği dışından gelen, iki yıllık meslek eğitimi almış ve iki yıllık mesleki tecrübe sahibi olan nitelikli işgücüne sahip insanların Almanya’da iş bulması halinde “diploma denkliği aranmaksızın” çalışma olanağı bulabilecek.

AB ülkeleri dışından gelerek Almanya’da meslek eğitimi alan ve üniversite eğitimi sürecinde çalışarak para kazanan kişilerin ülkede kalmaları daha kolay hale getirildi. Meslek eğitimindeki zorunlu staj için yapılan başvurularda AB vatandaşlığına sahip kişilere öncelik tanınması şartı da kaldırıldı.

Almanya’da bazı meslek gruplarında acil personel açığının kapatılması için bu yıl AB ülkeleri dışından gelen 25 bin nitelikli işgücünün çalışabilmesinin de önü açıldı.

Ayrıca, Almanya'ya eğitim amaçlı veya dil öğrenmek için gelen nitelikli yabancılar, öğrenimleri süresince çalışabilecek.

“Nitelikli İşgücü Yasası”nın 2’nci aşamasıyla, hemşirelerin ve hasta bakıcıların Almanya’ya gelmesi ve çalışmaları kolaylaştırıldı. İşveren ile imzalanan iş sözleşmesi yapması halinde çalışmaya başlaması mümkün. İşçi maaşlarının düşmesinin önüne geçmek için işverenin brüt yıllık en az 40 bin 770 euroluk maaşı garantisi isteniyor. İşveren toplu sözleşmeye tarafsa, toplu sözleşmede öngörülen ücretin ödenmesi yeterli olacak.

Almanya’da iltica başvurusu kabul edilmemiş ve sınır dışı edilmeyen kişiler geçimlerini sağlayabildiklerini kanıtlamaları durumunda meslek eğitimi için oturma izni alabilecek.

Yarın: 3’üncü aşama nasıl ve ne zaman başlayacak?