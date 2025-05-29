Alt coin yatırımcısı umduğunu bulamadı!

Bitcoin, nisan ayının ilk haftasından bu yana yüzde 50 değer kazanarak rekor seviyelere çıkarken çok sayıda alt coin tarihi zirvelerinden çok uzak. Kripto para yatırımcılarının umudu ise geçmişte yaşanan alt coin rallisinin yeniden yaşanmasında.

Borsa yatırımcısı da kripto para yatırımcısı da uzun zamandır yükseliş trendini bekliyor. Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, her ne kadar tarihi zirvelerine çıksa bile alt coinler aynı performansı gösterebilmiş değil. Hisse senetlerinde durum farklı değil. Son iki yıldır çok sayıda hisse bırakın enflasyon oranını endeksteki yükselişe ayak uyduramadı.

Endeks tarihi zirvesinden yüzde 18 uzakta işlem görürken hisselerin büyük bölümü tarihi zirvelerinden yüzde 50 geri çekilmiş durumda. ABD’de başkanlık seçimlerinin yapıldığı 5 Kasım öncesinde 68 bin dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, ‘kripto para dostu’ olarak görülen Trump’ın seçimleri kazanmasıyla tırmanışa geçmişti. Bitcoin, aralık ayına gelindiğinde 100 bin seviyesini aşmış ancak nisan ayında 74 bin 500 dolara kadar gerilemişti. 9 Nisan’dan itibaren yönünü tekrar yukarıya çeviren Bitcoin, 1.5 ayda yüzde 50 değer kazanarak 112 bin dolar sınırına dayandı.

Yükselişin altında yatan nedenler

En büyük alt coin olan Ethereum, Bitcoin’de son yaşanan yükselişe bu kez ayak uydurmayı başardı. 9 Nisan’da 1.500 dolar seviyelerinden işlem gören Ethereum, 1.5 ayda yüzde 80’e yakın değer kazandı. Ancak birçok alt coin bu süreçte yerinde saydı. ABD’de regülatörlerin, sabit coin adı verilen dijital varlıklara düzenleyici bir çerçeve sağlayacak kuralları kabul etmeye hazırlandığına yönelik haberler Bitcoin’de son yaşanan yükselişin ana nedeni olarak gösteriliyor.

Ayrıca ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyonun düşmesinin yanında ABD’deki enflasyon verilerinin de yatırımcıların risk iştahını artırdığı söyleniyor. Bitcoin’de nisan ayından bu yana yaşanan sert yükseliş, Bitcoin bulunduran halka açık şirket sayısının da 89’dan 113’e çıkmasına neden oldu. Bu şirketler yaklaşık 88 milyar dolar değerinde 800 binden fazla Bitcoin’e sahip.

Bitcoin’de kritik 3 gün Teknik anlamda

Bitcoin’de 2025 Nisan ayının ilk haftasından başlayan agresif bir yükseliş trendi var. Bu trendin destek noktası şu an için 108 bin 300 dolar seviyelerinde. Bu trend korunduğu sürece yukarı yönlü ivmelerin aynı agresiflikte devam etmesi beklenebilir.

Ancak önümüzdeki 2-3 günlük süreç oldukça kritik. Bu süreçte Bitcoin’in özellikle 110 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması şart. Bu gerçekleşirse kademeli olarak da olsa 120-125 bin dolar bandına doğru bir hareketlenme izlenebilir. 110 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa güç kaybı yaşanabilir. Bu da yukarıda bahsettiğimiz yükseliş trendinin kırılma riskini ortaya çıkaracak. Bu senaryoda 105 bin 800 ve 102 bin 900 dolar desteklerinin görülme riski artabilir.

Ethereum ise 13 Mayıs tarihinden beri 200 günlük hareketli ortalamasını kırmaya çalışıyor. Bugün için bu hareketli ortalama 2 bin 697 dolar seviyesine denk geliyor. Kırılması durumunda 2 bin 825 dolar Ethereum’da ilk önemli direnç noktası olacak. Son 2 hafta içinde 3 defa 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin denenmesine ve kırılamaması paritede güç kaybını beraberinde getirdi. Bu nedenle olası geri çekilmelere karşı da dikkat olmakta fayda var. Böyle bir senaryoda 2 bin 350 dolar seviyesi ara destek olmak üzere 2 bin 150 dolar seviyesinin ana deste olduğu unutulmamalı.