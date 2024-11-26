Altın ihracatının “yüzde 45” düşmesi ne anlatıyor?
Nettir matematik… Ancak: Doğru verilerle “bilinmeyeni” bulabilir…
Ve…
Doğru veriler ışığında, “Bilinmeyenin, şu olması gerekir” diyebilir…
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Örneğin:
Cari işlemlerimiz açık mı veriyor, fazla mı, yoksa dengede midir?
Formülü basittir:
Altın ve enerji ihracatı da/ithalatı da formülün içindedir…
Arz koşullarındaki geçici sıkıntılar da formülün içindedir…
Hesapta olmayan afet gibi sıkıntılar da formülün içindedir…
Cari hesapta bilinmeyen, bu saydıklarım da dâhil edilerek bulunabilir…
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Ve elde edilecek ‘doğru veri’ sayesinde:
Bilinmeyenin “olası sapmasına yönelik” önlem alınabilir…
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Veya…
“Altın ve enerji ithalatı hariç” gibi bilim dışı söylemler/yollar geliştirilerek, sorunun üstü örtülmeye çalışılabilir…
(Bu yol önlemi geciktirir;
Ve beraberinde, çok daha büyük sorunlar getirir…)
VELHASIL
Aynı matematik:
Alınan kararların, getiri/götürüsünü somut şekilde ortaya koymakta da mahirdir…
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Örneğin:
Altın ithalatında kota uygulaması...
Mücevher sektöründe dünya pazarı daralmıyor, genişliyorken; artış trendindeki altın ihracat miktarını son 1 yılda 150 tondan, 140 tona düşürmüş;
Rakibimiz olan İtalya’dan “işlenmiş altın” ithalatını son 1 yılda 6 kat arttırmış;
Kasım ayında ihracat düşüşünü yüzde 45’e ulaştırmış ise...
Sizce, bu uygulamaya yönelik, “Ne yapın”/“Ne yapmayın” diyor matematik?