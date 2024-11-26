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  4. Altın ihracatının “yüzde 45” düşmesi ne anlatıyor?

Altın ihracatının “yüzde 45” düşmesi ne anlatıyor?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Nettir matematik… Ancak: Doğru verilerle “bilinmeyeni” bulabi­lir…

Ve…

Doğru veriler ışığında, “Bilinmeye­nin, şu olması gerekir” diyebilir…

***

Örneğin:

Cari işlemlerimiz açık mı veriyor, fazla mı, yoksa dengede midir?

Formülü basittir:

Altın ve enerji ihracatı da/ithalatı da formülün içindedir…

Arz koşullarındaki geçici sıkıntılar da formülün içindedir…

Hesapta olmayan afet gibi sıkıntılar da formülün içindedir…

Cari hesapta bilinmeyen, bu saydık­larım da dâhil edilerek bulunabilir…

***

Ve elde edilecek ‘doğru veri’ sayesin­de:

Bilinmeyenin “olası sapmasına yö­nelik” önlem alınabilir…

***

Veya…

“Altın ve enerji ithalatı hariç” gibi bilim dışı söylemler/yollar geliştirile­rek, sorunun üstü örtülmeye çalışıla­bilir…

(Bu yol önlemi geciktirir;

Ve beraberinde, çok daha büyük so­runlar getirir…)

 VELHASIL

 Aynı matematik:

Alınan kararların, getiri/götü­rüsünü somut şekilde ortaya koy­makta da mahirdir…

***

Örneğin:

Altın ithalatında kota uygula­ması...

Mücevher sektöründe dünya pazarı daralmıyor, genişliyorken; artış trendindeki altın ihracat miktarını son 1 yılda 150 tondan, 140 tona düşürmüş;

Rakibimiz olan İtalya’dan “iş­lenmiş altın” ithalatını son 1 yılda 6 kat arttırmış;

Kasım ayında ihracat düşüşünü yüzde 45’e ulaştırmış ise...

Sizce, bu uygulamaya yönelik, “Ne yapın”/“Ne yapmayın” diyor matematik?

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