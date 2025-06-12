Altın ve faizden kazanan otomobil ve konut alıyor

Merkez Bankası’nın faiz indirimine bu ay ya da önümüzdeki ay yeniden başlayacağı beklentisi hakim. Altının ons fiyatında da yükseliş eğiliminin hız kesmesi bekleniyor. Son zamanlarda bu iki yatırım aracından para kazananların konut ve otomobil alımına yöneldiği söyleniyor.

Türkiye’de ta­sarruf sahipleri geçmiş yıllarda elde ettikleri tecrübe ile tam bir profesyonel trader (işlemci) gibi hareket ediyor. Bu du­rum özellikle döviz pi­yasasında öne çıkıyor. Kurların zirvelerinden satış yapıp daha düşük fiyatlardan alım yapma eğilimi var. Döviz yatırımcısı­nın bir başka özelliği ise baş­ka yatırım araçlarına fazla ilgi göstermemesi. Yani dövizde al-sat yapıyorlar ama ellerin­deki dövizi bozdurup başka enstrümanlara yönelmiyor­lar. Bu tanımın dışında ha­reket edenler tabi ki var ama döviz yatırımcılarının büyük bölümü yukarıda bahsettiğim gibi ‘kemikleşmiş’ bir yapıda.

Yastık altında duran servet

Türkiye’deki altın yatı­rımcısının karakteri de dö­viz yatırımcılarıyla benzer­lik gösteriyor. Dünya Altın Konseyi ve İstanbul Altın Ra­finerisi’nin (İAR) tahminle­rine göre Türkiye’de yastık altında 3 bin 500 – 4 bin ton civarında bir altın var. Geç­mişte yastık altındaki altınla­rın ekonomiye kazandırılma­sı için çok sayıda kampanya yapıldı. Söz konusu kampan­yalarda sisteme altın girişi sağlansa da istenilen hedefe bir türlü ulaşılamadı. Nede­ni ise altın yatırımcısının bü­yük bölümünün kadınlardan oluşması ve onlarını altını fi­ziki olarak tutma isteği.

Mevduat ve altına yatıran kazandı

Toplam tasarruflar içeri­sinde mevduat en büyük pa­ya sahip. Ancak bu üründeki yatırımcılar altın ve döviz ya­tırımcısı gibi değil. Faiz ge­tirisi düştüğünde diğer yatı­rım araçlarına hızlı bir geçiş yapıyor. Bunun en somut örneğini yük­sek enflasyonist ortam­da uygulanan düşük fa­iz politikası dönemin­de gördük. Yatırımcılar arasında son yıllarda yüzü en fazla gülen ke­sim altın ve mevduata para yatıranlar.

İki yatı­rım aracı da gösterdikle­ri performans ile enflasyonu yenmeyi başardı. Enflasyon­la mücadele programı kapsa­mında yapılan faiz artırımla­rı Türk Lirası mevduatı cazip hale getirirken, altının ons fi­yatının uluslararası piyasa­larda tarihi zirvelerine çık­ması içeride de altın fiyatları­na rekorlar kırdırdı.

Faiz indirimi yeniden gündemde

Merkez Bankası’nın bu ay ya da önümüzdeki ay faiz in­dirimlerine yeniden başlaya­cağı beklentisi hakim. Dola­yısıyla mevduat faizlerinin zirve yaptığını ve aşağı yön­lü bir eğilime girmesi bekle­niyor.

Altın tarafında da özel­likle ons fiyatında görülen zirvelerin ardından yükseliş eğiliminin hız keseceğini dü­şünenlerin sayısı fazla. İşte bu iki beklenti nedeniyle pa­rasını TL mevduat ve altında tutan tasarruf sahiplerinin bir bölümü konut ve otomobil almaya yöneldiği söyleniyor. Konut ve otomobil satışla­rındaki son zamanlarda ciddi bir artış görülürken bankala­rın kullandırdığı taşıt ve ko­nut kredileri hacimleri aynı oranda artmıyor.

Bankaların kullandırdığı konut kredile­ri son 1 yılda yüzde 29 artar­ken taşıt kredilerinde hacim yüzde 33 daraldı. 2024 yılı­nın tamamında Türkiye ge­nelinde toplam 1 milyon 478 bin konut satılırken bu yılın ilk üç ayında toplam 335 bin 786 adet konut satıldı. Geçen yılın ilk 3 ayında satılan konut sayısı ise 279 bin 604. ODMD verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında toplam 489 bin 366 adet otomobil satıldı. Geçen yılın tamamında 1 milyon 238 bin adet otomobil satışı yapı­lırken ilk 5 aydaki satış adedi 471 bin 743 olmuştu.

Dolar ve euro yatırımcısını yine üzdü

Dolar ve euro diğer yatırım araçlarına oranla yatırımcısını üzmeyi sürdürüyor. TL'nin değer kazanması ve mevduat faizlerindeki artışla yatırımcılar son aylarda yeniden mevduat faizine yöneldi. TÜİK tarafından reel getirileri hesaplanan finansal yatırım araçları arasında mayıs ayında yıllık bazda külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,87 ile öne çıkarken, mevduat faizinin reel getirisi de yüzde 5,83 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde dolar ve euro ise TÜFE ile indirgendiğinde, sırasıyla yüzde 11,14 ve 7,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda 22 aydır, euro ise benzer şekilde 14 aydır reel getiri sağlamıyor. Altın ve mevduat faizi ise yatırımcısını sevindirmeyi sürdürdü.

Altının yıllık bazda reel getiri sağladığı ay sayısı 10'a, mevduat faizinin kazandırdığı ay sayısı 3'e ulaştı. Öte yandan, BIST 100 endeksinde kayıp serisi 10 ayı, devlet iç borçlanma senetlerinde 26 ayı buldu.