Altına karşılık Bitcoin: Yeni liderlik savaşı

Geleneksel piyasalarında satış baskısı söz konusuyken mayıs kripto piyasası için farklı bir atmosferle başladı. Bitcoin 97.000 dolarla son iki ayın en yüksek seviyelerinde kalıcı olmaya çalışırken, Ethereum da1.840 dolar seviyesinde istikrar arıyor.

Spot ET­F’lerdeki yoğun girişler, ABD’de faiz indirim beklentisi, Tether’in bilançosunun güven ta­zelemesi ve regülasyonlarda yumuşama sin­yalleri piyasada yukarı yönlü ivmeyi destekle­yen temel unsurlar.

Makroekonomik gelişmeler ve altın-Bitcoin dinamiği:

ABD’den gelen zayıf GSYİH verisi, “reses­yon–faiz indirimi” beklentilerini yeniden gündeme taşırken, Çin’in 40 milyar dolarlık ABD ürününe uyguladığı tarifeleri kaldırma­sı küresel ticaret açısından olumlu karşılandı. Bu gelişmelerle altın değer kaybederken ya­tırımcılar dolar dışı varlıklara yöneldi. 21 Ni­san’da 3.500 dolarla zirve yapan altın, %8’den fazla düşerek 3.200 dolara geriledi. Aynı dö­nemde Bitcoin %10 yükselerek 97.000 doları aştı ve “dijital güvenli liman” kimliğini güç­lendirdi. Üst düzey analis Geoff Kendrick’e göre, altın tepe yapmış ve Bitcoin daha etkili bir korunma aracı hâline geliyor olabilir. Altın ETF’lerinden çıkan fonların Bitcoin ETF’leri­ne kayması da bu dönüşümü destekliyor. Ari­zona’daki Bitcoin yatırım yasası ve Master­card’ın stablecoin entegrasyonu ise gelenek­sel finansla dijital varlıklar arasındaki geçişin hızlandığını gösteriyor.

Tether bilançosu ve stablecoin dinamikleri:

Tether’in 2025 ilk çeyrek raporu, 1 milyar doları aşan faaliyet kârı ve 120 milyar dolara yakın ABD Hazine bonosu pozisyonuyla öne çıktı. 5,6 milyar dolarlık fazla rezerv, önceki çeyreğe göre düşse de 149 milyar doları aşan USDT arzına güçlü güvence sunuyor ve Tether ABD’ye özel yeni stablecoin üzerinde çalışıyor. 46 milyon yeni cüzdan, stablecoin talebinin sürdüğünü gösterirken; AB’de artan endişeler, dolar bazlı stablecoin’lere yönelik bölgesel re­gülasyon ayrışmalarını gündeme getirebilir.

Kurumsal talep ve ETF cephesi:

Standard Chartered, Bitcoin için 2. çeyrek­te 120.000 doları öngörürken, Strategy şirketi ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık zarara rağmen BTC alımlarını 553.555’e çıkardı. Bu, toplam arzın %2,6’sına denk geliyor. Yeni 21 milyar dolarlık hisse arz planı da BTC’ye olan kurum­sal güvenin sürdüğünü ve spot ETF’lere gelen günlük yüz milyonlarca dolarlık giriş bu ilgi­nin geniş tabana yayıldığını teyit ediyor.

Teknik görünüm: BTC ve ETH karar eşiğinde

Bitcoin, 97.000 dolar direncine yaklaşır­ken kısa vadede 99.500 – 102.500 dolar aralığı güçlü hedef bölgesi olarak öne çıkıyor. Ancak zincir üstü veriler bu yükselişi tam anlamıyla desteklemiyor. Açık pozisyon sayısı artışta ve kaldıraç ilgisi yüksek. Buna karşın hacim bazlı satışlar hâlâ baskın ve fonlama oranı negatif­te. 97.000 üzerinde kalınırsa yukarı yön onay­lanır; aksi hâlde 94.000–92.000 bandı günde­me gelebilir. Ethereum cephesinde ise fiyat, 1.840 dolar civarında sıkışmış durumda. 1.916 direnci geçilirse 2.100 – 2.300 bölgesi hedef­lenebilir. Ancak spot hacim zayıf ve zincir üs­tü veriler satış baskısına işaret ediyor. 1.754 altı kapanışlar yeni bir düzeltme süreci başla­tabilir. Her iki varlık için de teknik görünüm olumlu sinyaller verse de yükselişin devamı için hacim ve spot talep artışı gerekiyor.

Piyasa psikolojisi ve mevsimsellik:

“Sell in May and Go Away” mottosu tekrar gündeme gelir mi? Tarihsel olarak Mayıs ayı hem geleneksel piyasalarda hem de kriptoda zayıf getirilere sahne olmuş durumda. Ancak bu yıl tabloda kırılmalar var:

Bitcoin’in ETF destekli yükselişi, altın ET­F’lerinden fon çıkışıyla eş zamanlı. Makro se­naryo faiz indirimi beklentisini destekliyor.

Spot piyasada hâlâ kar realizasyonu gözlen­se de, kurumsal akışlar yönü yukarı destekli­yor.

Altcoinlerde ise dikkatli olunmalı. Sezonluk bir düzeltme yaşanması durumunda en fazla etkilenebilecek segment burası olacaktır. Bit­coin 100.000 dolar sınırına yaklaşırken kalıcı bir yükseliş için zincir üstü hacimlerin ve spot alıcı ilgisinin güçlenmesi gerekiyor. Ethereum karar bölgesinde yön yukarı olsa da ivme zayıf. Bu dönemde yatırımcıların duygudan çok ve­riye dayanarak hareket etmesi kritik. Bu yal­nızca bir fiyat hedefi değil, Bitcoin’in “dijital altın” kimliğini kanıtlama süreci. Altının bir miktar geri çekildiği sahnede yeni bir lider mi doğacak, yoksa döngü tekrar edecek ve güvenli liman hep altın mı kalacak?