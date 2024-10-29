Amerikan seçimleri ve Michigan

Donald Trump’ın geçtiğimiz gün Michigan’da Arap nüfusunun des­teğini almak için yap­tığı miting, birçok açıdan tartışma ko­nusu oldu. Bir etnik gruba yönelik yapılan kampanya, Amerikan seçimlerinde alışma­dığımız bir durum de­ğil.

Ama asıl soru neden Arap­lar, neden Michigan ve neden şimdi? Daha da önemlisi Ame­rika’da Arap veya Müslüman nüfusun seçimleri etkileyecek bu kadar büyük gücü var mı?

Artık son düzlüğe girildi

Öncelikle seçimlerdeki son duruma ve Michigan’ın önemi­ne değinelim. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerde artık son düzlüğe girerken, elimize ge­len verilere göre iki adayın da seçimi kazanma ihtimali başa baş ilerliyor. İki adayın da ka­zanmasına kesin gözü ile ba­kılan eyaletler var. Bu eyalet­lerde beklenmedik bir sonuç çıkmadığı ve her iki adayın kazanması öngörülen eyalet­leri kazandığı takdirde, iş bir­kaç tane kilit eyalete dayanı­yor.

Kamala Harris; ortada gö­rünen eyaletlerden Nevada’yı, Arizona’yı, Georgia’yı ve North Carolina’yı kaybetse bile yıl­larca mavi duvar diye tabir edi­len ve Trump’a kadar demok­ratların kalesi olan Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya’yı al­dığı takdirde tam 270 delege­nin oyu ile başkan seçiliyor. Trump’ın; Nevada, Arizona, Georgia ve North Carolina’yı aldıktan sonra Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin’den bi­rini de alma mecburiyeti var. Şu an durumun gelip kilitlen­diği nokta tam da bu nokta. İşte bu yüzden Trump, her şeyi ile Michigan’a yükleniyor.

En fazla Arap yaşayan eyalet

Arap nüfusu açısından Mi­chigan’ın büyük bir önemi var. Amerika Birleşik Devlet­leri’nde nüfus yüzdesi olarak en çok Arap’ın yaşadığı eya­let açık farkla Michigan.

Arap , Michigan nüfusunun yüzde 2.1’ine tekabül ediyor. Michi­gan’a en yakın Arap nüfus yo­ğunluğu, nüfusa oranla yüzde 1.22 ile New Jersey, üçüncü­sü ise yüzde 1.05 ile Massac­husetts. Geçtiğimiz seçimle­ri Biden’ın Michigan’da yüz­de 3’lük bir fark ve sadece 150 bin oyla kazandığını düşü­nürsek Michigan’da yaşayan Arap ve Müslüman nüfusun da 241 binin üzerinde olduğu­nu düşündüğümüzde Trump için hedef haline geliyor.

New Jersey’i örnek alalım. Nüfu­sun yüzde 1.22’si Arap, 321 bin Müslüman var. Ama za­ten burası Trump’ın alması mümkün olmayan bir eyalet. O yüzden Arap ya da Müslü­man oylarını almaya yelten­miyor bile. California’daki Arap nüfusu, California’nın yüzde 0.84’ü. 504 bin yani ya­rım milyon Müslüman Cali­fornia’da yaşıyor. Trump için önemli mi hayır değil.

Çünkü Michigan dışında geri kalan 49 eyaletteki Arap veya Müs­lüman nüfusu sayı olarak Mi­chigan’dan daha çok bile olsa seçim neticesini değiştirmeye yetmiyor. Zaten o eyaletlerin neticesi belli. Ancak Michi­gan’ın durumu, her eyaletten farklı. Çünkü Arap ve Müslü­man oylarını bir yerden diğer bir yere kayması, seçim neti­cesini çok net değiştirebilir.

Kitlesel yönelim olur mu?

Gelelim esas soruya, bu ola­bilir mi? Yani Michigan’da­ki Müslümanlar kitle halin­de Trump’a yönelir mi? Belki bir kısmının oyunu kazana­bilir ama asla kitlesel olarak Müslümanların Trump’a Mi­chigan’da yöneleceklerini dü­şünmüyorum. Trump’ın İsrail ile ilgili duruşu ortada. Ameri­kan tarihinde ilk kez bir Ame­rika Birleşik Devletleri Başka­nı; büyükelçiliği Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. Golan Tepele­ri meselesinde İsrail işgalini tanıdı.

Amerika’daki Arap nü­fusunun da bu süreçte bu po­litikalara büyük bir tepkisi ol­du. Şimdi seçim vakti gelin­ce, yumurta kapıya dayanınca, Michigan’daki Arapların öne­mi artınca, Trump’ın miting düzenlemesi belli kesimler­de tepki bile çekti. Netice iti­barıyla Michigan’ı Trump da alabilir, Kamala’da. Çok orta­da olan bir eyalet. Ama alan kim olursa olsun, Arap ve Müslüman oylarının kitle ha­linde alamayacağı kesin.