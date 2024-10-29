Amerikan seçimleri ve Michigan
Donald Trump’ın geçtiğimiz gün Michigan’da Arap nüfusunun desteğini almak için yaptığı miting, birçok açıdan tartışma konusu oldu. Bir etnik gruba yönelik yapılan kampanya, Amerikan seçimlerinde alışmadığımız bir durum değil.
Ama asıl soru neden Araplar, neden Michigan ve neden şimdi? Daha da önemlisi Amerika’da Arap veya Müslüman nüfusun seçimleri etkileyecek bu kadar büyük gücü var mı?
Artık son düzlüğe girildi
Öncelikle seçimlerdeki son duruma ve Michigan’ın önemine değinelim. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerde artık son düzlüğe girerken, elimize gelen verilere göre iki adayın da seçimi kazanma ihtimali başa baş ilerliyor. İki adayın da kazanmasına kesin gözü ile bakılan eyaletler var. Bu eyaletlerde beklenmedik bir sonuç çıkmadığı ve her iki adayın kazanması öngörülen eyaletleri kazandığı takdirde, iş birkaç tane kilit eyalete dayanıyor.
Kamala Harris; ortada görünen eyaletlerden Nevada’yı, Arizona’yı, Georgia’yı ve North Carolina’yı kaybetse bile yıllarca mavi duvar diye tabir edilen ve Trump’a kadar demokratların kalesi olan Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya’yı aldığı takdirde tam 270 delegenin oyu ile başkan seçiliyor. Trump’ın; Nevada, Arizona, Georgia ve North Carolina’yı aldıktan sonra Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin’den birini de alma mecburiyeti var. Şu an durumun gelip kilitlendiği nokta tam da bu nokta. İşte bu yüzden Trump, her şeyi ile Michigan’a yükleniyor.
En fazla Arap yaşayan eyalet
Arap nüfusu açısından Michigan’ın büyük bir önemi var. Amerika Birleşik Devletleri’nde nüfus yüzdesi olarak en çok Arap’ın yaşadığı eyalet açık farkla Michigan.
Arap , Michigan nüfusunun yüzde 2.1’ine tekabül ediyor. Michigan’a en yakın Arap nüfus yoğunluğu, nüfusa oranla yüzde 1.22 ile New Jersey, üçüncüsü ise yüzde 1.05 ile Massachusetts. Geçtiğimiz seçimleri Biden’ın Michigan’da yüzde 3’lük bir fark ve sadece 150 bin oyla kazandığını düşünürsek Michigan’da yaşayan Arap ve Müslüman nüfusun da 241 binin üzerinde olduğunu düşündüğümüzde Trump için hedef haline geliyor.
New Jersey’i örnek alalım. Nüfusun yüzde 1.22’si Arap, 321 bin Müslüman var. Ama zaten burası Trump’ın alması mümkün olmayan bir eyalet. O yüzden Arap ya da Müslüman oylarını almaya yeltenmiyor bile. California’daki Arap nüfusu, California’nın yüzde 0.84’ü. 504 bin yani yarım milyon Müslüman California’da yaşıyor. Trump için önemli mi hayır değil.
Çünkü Michigan dışında geri kalan 49 eyaletteki Arap veya Müslüman nüfusu sayı olarak Michigan’dan daha çok bile olsa seçim neticesini değiştirmeye yetmiyor. Zaten o eyaletlerin neticesi belli. Ancak Michigan’ın durumu, her eyaletten farklı. Çünkü Arap ve Müslüman oylarını bir yerden diğer bir yere kayması, seçim neticesini çok net değiştirebilir.
Kitlesel yönelim olur mu?
Gelelim esas soruya, bu olabilir mi? Yani Michigan’daki Müslümanlar kitle halinde Trump’a yönelir mi? Belki bir kısmının oyunu kazanabilir ama asla kitlesel olarak Müslümanların Trump’a Michigan’da yöneleceklerini düşünmüyorum. Trump’ın İsrail ile ilgili duruşu ortada. Amerikan tarihinde ilk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı; büyükelçiliği Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. Golan Tepeleri meselesinde İsrail işgalini tanıdı.
Amerika’daki Arap nüfusunun da bu süreçte bu politikalara büyük bir tepkisi oldu. Şimdi seçim vakti gelince, yumurta kapıya dayanınca, Michigan’daki Arapların önemi artınca, Trump’ın miting düzenlemesi belli kesimlerde tepki bile çekti. Netice itibarıyla Michigan’ı Trump da alabilir, Kamala’da. Çok ortada olan bir eyalet. Ama alan kim olursa olsun, Arap ve Müslüman oylarının kitle halinde alamayacağı kesin.