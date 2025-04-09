Amerika’nın 'Ulusal Tarım Haftası' tarımı kutluyor
Amerika’da her yıl mart ayında ‘Ulusal Tarım Haftası’ kutlanıyor. Etkinliklerde yerli malı, tarımda inovasyon, sürdürülebilirlik, dirençli çiftçilik gibi konular işleniyor. Haftanın amacı, tarımın günlük yaşamdaki önemini kutlamak, farkındalık yaratmak.
Hafta boyu halk, ‘çiftçilerin, tarım sektörünün ülke ekonomisine, gıda tedarikine katkılarını’ kutluyor, gıda tedarik zinciri hakkında bilgi/ilgi ve farkındalık sahibi oluyor. Bu sayede Amerikan rüyasının temellerinden biri olan yerel ürün kullanma alışkanlığı kültüre dönüştürülüyor, gıda milliyetçiliği destekleniyor.
Yerli Malı Haftası’na ne oldu
Vaktiyle ‘Yerli Malı Haftası’ da temelde Anadolu’nun zengin biyoçeşitliliğine dikkat çekmek, yerli malını özendirmek ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemek amacıyla kutlanıyordu. Bağda bostanda ne varsa, çocukların köyden getirdiği ürünlerle kutlanan hafta, zamanla anlamını yitirdi. Zengin çocuklar okula muz getirince kurtlu elma/armut getiren çocuklar doğal ezilimle havlu attı. Devlet de zaten köy okullarını, sağlık ocaklarını kapattı, köyleri uygarlaştırma gayemiz başlamadan bitti. ‘Yerli Malı Yurdun Malı’ kutlamaları zengin çocuklarla köylü çocuklar arasındaki mücadelenin yansımasına dönüştü, sonunda toptan kaldırıldı. Modern kentliler uzun zamandır yerel ürün, damda pişen domates salçası, coğrafi işaretli ürün diye sosyal medyada yeri göğü inletmesine rağmen ‘Yerli Malı Haftası’ neden gündeme alınmıyor merak ediyorum.
Yurt içi kritik mineraller araştırılsın
Trump’ın ABD için istedikleri bizimkilerle çok benzer. Gabar’da Karadeniz’de petrol aramaya verdiğimiz önem gibi Trump da Amerika’daki lityum, kobalt, grafit gibi kritik minerallerin aranması için yeni bir girişim başlattı ve yeni bir fon yarattı. Uygulama, yarı iletkenler, mikroişlemciler ve elektrikli araç pilleri gibi ürünlerin üretiminde kullanılan mineralleri kapsayacak. Şaşırdık mı elbette hayır. Zira Trump’ın baş destekçisi Elon Musk’ın arabaları, Jeff Bezos’un bilgisayarları için çip hammaddesini garanti altına almak istiyor. Trump yerel kaynak sağlama ve üretimi artıracak her çalışmayı temel öncelik haline getiriyor. Kamu eliyle yürütülen bilimsel çalışmaların fonlarını kesip, ‘bilimsel çalışmaların sonucunda üretilen ürünleri özel sektör satıp para kazanıyor, Ar-Ge’yi özel sektör fonlasın’ diyor.
AB, ABD vergi misillemelerini erteledi
Trump vergi silahıyla yedi düvele korku salmaya devam ederken muhataplar da ellerini korkak alıştırmıyor. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ‘AB’nin ABD tarifelerine karşı önlemlerini nisan ortasına kadar erteleyeceğini’ duyurdu. ABD’nin Avrupa’dan ithal edilen, ‘çelik, alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25 vergiye karşın AB’de lüks içecekler, gübre gibi bazı ürünlere vergiler’ getireceğini duyurmuştu. Sözcü, “Süreci yönetirken AB üreticilerinin menfaatlerini elbette koruyacağız” diyor. Meali, “öfkeyle kalkan, zararla oturur” sakiniz, duruma bakıyoruz. Belki de pire için yorgan yakmaya gerek yok. Çin’in ABD ile olan ticaret savaşına Çin sosyal medyasından destek yağıyor. Fenomenler ABD ürünlerine karşı Çin mallarının kullanılması için kampanya başlattı.
Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu oluşturuldu
Başkanlığını Cumhurbaşkanı’nın yapacağı Kurul’un, ‘gıda sağlığı ve güvenliği ile beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, politika geliştirmek, biyogüvenlik alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesini sağlamak’ gibi görevleri var. Akıllara hemen ‘dezenformasyon fırtınasına maruz beslenme kültürü geliyor.’ Cumhurbaşkanlığı’nın beslenme ile ilgili bazı konularda görüşü tarım alanında bilim yapan isimlerle örtüşemeyebiliyor. ‘Ata tohumu, organik tarım, doğal beslenme, biyoteknoloji’ benzeri konularda farklı uzman görüşleri sonucu farklı değerlendirmeler var. Dileriz çoklu akıl geleceği besleyecek bilimsel yönelimi üretir. Velhasıl, gezegenin akili; yeni sınamaları bir kenara not ederken dirençli toplumları yukarılara, aklı bir karış havadakileri aşağılara itiyor. Bize düşen aklı başında kelamın peşine düşmek, geleceğin nesnesi yerine assolisti olmak.