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Andersen Geneve’den 12 limitli İstanbul Serisi

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Saat dünyasının önemli markalarından biri olan Andersen Geneve, kuruluşunun 45’inci yılını özel bir İstanbul serisi ile kutluyor.

Sadece 12 tane üretilecek olan kişiselleştirilmiş enamel (ema­ye) kadranlı seride, Turkish Wat­ch Guy işbirliği ve emeği de çok bü­yük. Özellikle Türkiye’deki önemli yerleri kadranına ve kalbine işleyen marka, sarı altın kasası ile dikkat çekiyor. Saat, CNC işlemi olmadan üretilmiş, yani el emeği çok yüksek bir sanat eseri. İsviçre’nin saat be­şiği La Chaux de Fond’da üretilen saatin arkasına “Communication 45” yazısı işlenmiş. Özellikle üstün işçilik özellikleri taşıyan bu saatte ‘World timer’ (Dünya Saati) komp­likasyonu kullanmış. Yaklaşık 6 ila 9 aylık bir bekleme ve üretim sü­resi bulunan bu özel saatin yanısı­ra, markanın yeni modellerinde de yine Türkiye esin kaynağı olacak. “Sunset Over Istanbul” adıyla çıkan ilk saat vergi hariç 59.800 franklık bir etiketle satılacak ve farklı saat­leri seven horoloji (saat bilimi) tut­kunlarına hitap edecek. Saatin kad­ranında Galata Kulesi ve martılar gibi temel dokunuşlar yer alıyor. Di­ğer modeller de Türkiye ve İstanbul temalarıyla ve yine kişiselleştirme özellikleriyle üretilecek.

Andersen Geneve’den 12 limitli İstanbul Serisi - Resim : 1

Rolls-Royce Phantom 100 yaşında

Dünyanın tartışmasız en prestijli otomobil markası olan İngiliz Rolls Royce, siyaset ve dünya tarihinin en önemli modellerinden biri olan, üst düzey yöneticilerin ve iş adamlarının kullandığı ‘Phantom’ modelinin 100’üncü yaşını kutluyor

1925 yılında ilk üretildiğinde dönemin en önemli isimleri­nin kullandığı prestij sembolü Phantom, o günlerden bugünle­re mizacından hiçbir şey kaybet­medi.

Andersen Geneve’den 12 limitli İstanbul Serisi - Resim : 2

İngiliz heykeltraş Charles Sy­kes tarafından 1910’da Rolls Royce arabalarında kullanılan ‘Spirit of Ecstasy’ heykelini ta­sarladığı model, dünyada her za­man çok özel isimlerin kullandı­ğı otomobil markaları arasınday­dı. Winston Churchill, General Eisenhower gibi önemli isimler ve İngiliz kraliyet ailesi hep bu özel modelin kullanıcıları arsın­da yer aldı. En son 2012 yılında Londra Olimpiyatları kapanış töreni için üretilen üç özel Phan­tom Drophead Coupe de akıllar­da kalmıştı.

İngiliz Kraliyet ailesinin 1948 yılında Kraliçe Elizabeth evlen­dikten sonra kullanmaya başla­dığı otomobil, hâlâ kraliyet ailesi için hizmet sunuyor. Hollywood filmlerinden, ülkelerin kuruluş törenlerine, savaş sahnelerinden barış görüşmelerine kadar farklı karelerde gözüken, 1964 yılında ‘Goldfinger’ filminde başrolden rol çalan Phantom, kendini geliş­tirmeye hâlâ devam ediyor.

Andersen Geneve’den 12 limitli İstanbul Serisi - Resim : 3

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