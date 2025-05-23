Andersen Geneve’den 12 limitli İstanbul Serisi
Saat dünyasının önemli markalarından biri olan Andersen Geneve, kuruluşunun 45’inci yılını özel bir İstanbul serisi ile kutluyor.
Sadece 12 tane üretilecek olan kişiselleştirilmiş enamel (emaye) kadranlı seride, Turkish Watch Guy işbirliği ve emeği de çok büyük. Özellikle Türkiye’deki önemli yerleri kadranına ve kalbine işleyen marka, sarı altın kasası ile dikkat çekiyor. Saat, CNC işlemi olmadan üretilmiş, yani el emeği çok yüksek bir sanat eseri. İsviçre’nin saat beşiği La Chaux de Fond’da üretilen saatin arkasına “Communication 45” yazısı işlenmiş. Özellikle üstün işçilik özellikleri taşıyan bu saatte ‘World timer’ (Dünya Saati) komplikasyonu kullanmış. Yaklaşık 6 ila 9 aylık bir bekleme ve üretim süresi bulunan bu özel saatin yanısıra, markanın yeni modellerinde de yine Türkiye esin kaynağı olacak. “Sunset Over Istanbul” adıyla çıkan ilk saat vergi hariç 59.800 franklık bir etiketle satılacak ve farklı saatleri seven horoloji (saat bilimi) tutkunlarına hitap edecek. Saatin kadranında Galata Kulesi ve martılar gibi temel dokunuşlar yer alıyor. Diğer modeller de Türkiye ve İstanbul temalarıyla ve yine kişiselleştirme özellikleriyle üretilecek.
Rolls-Royce Phantom 100 yaşında
Dünyanın tartışmasız en prestijli otomobil markası olan İngiliz Rolls Royce, siyaset ve dünya tarihinin en önemli modellerinden biri olan, üst düzey yöneticilerin ve iş adamlarının kullandığı ‘Phantom’ modelinin 100’üncü yaşını kutluyor
1925 yılında ilk üretildiğinde dönemin en önemli isimlerinin kullandığı prestij sembolü Phantom, o günlerden bugünlere mizacından hiçbir şey kaybetmedi.
İngiliz heykeltraş Charles Sykes tarafından 1910’da Rolls Royce arabalarında kullanılan ‘Spirit of Ecstasy’ heykelini tasarladığı model, dünyada her zaman çok özel isimlerin kullandığı otomobil markaları arasındaydı. Winston Churchill, General Eisenhower gibi önemli isimler ve İngiliz kraliyet ailesi hep bu özel modelin kullanıcıları arsında yer aldı. En son 2012 yılında Londra Olimpiyatları kapanış töreni için üretilen üç özel Phantom Drophead Coupe de akıllarda kalmıştı.
İngiliz Kraliyet ailesinin 1948 yılında Kraliçe Elizabeth evlendikten sonra kullanmaya başladığı otomobil, hâlâ kraliyet ailesi için hizmet sunuyor. Hollywood filmlerinden, ülkelerin kuruluş törenlerine, savaş sahnelerinden barış görüşmelerine kadar farklı karelerde gözüken, 1964 yılında ‘Goldfinger’ filminde başrolden rol çalan Phantom, kendini geliştirmeye hâlâ devam ediyor.