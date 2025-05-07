AP’den “yeni ilişki” teklifi

Avrupa Parlamentosu’nun hazırladığı 2025 Türkiye Raporu’nda Avrupa Birliği ile Türkiye için “katılım süreci yerine yeni ilişki” teklifi yapıldı.

AB ile Türkiye arasındaki tam üyelik müza­kerelerinin “2018 yılından itibaren fiilen dur­duğu” hatırlatılan raporda, AB tam üyeliğine bağlılığa dair Türkiye’de yapılan açıklamalara rağmen, “üyelik sürecinin temelini oluşturan değerler arasında uçurumun derinleştiği” vur­gulanarak, katılım süreci yerine yeni ilişki tek­lif edildi. AB tam üyeliği için “Kopenhag kriter­lerine tam uyuma ve tüm AB üyesi devletlerle ilişkilerin normalleşmesine bağlı olduğu” ha­tırlatılan raporda, “yeni ilişki modelleri üzeri­ne düşünelim” önerisi yapılıyor.

Türk hüküme­tini, AB kurumlarını ve AB üyesi devletleri da­ha yakın, dinamik ve stratejik bir ortaklık için çalışmaya davet edilen raporda, “Bu yeni ve ya­pıcı ilişkinin, mevcut Ortaklık Anlaşması’nın modernizasyonu ve güçlendirilmesi yoluyla, tüm tarafların çıkarlarını nasıl kapsayabilece­ği konusunda bir düşünme sürecinin başlatıl­ması” önerisine yer veriliyor. Türkiye’nin stra­tejik öneme sahip bir ülke olduğu, bölgesinde istikrar için kilit rol oynadığı, güvenlik sorun­ları, göç yönetimi, terörle mücadele ve enerji güvenliği alanlarında önemi vurgulanan rapor­da, karşılıklı stratejik çıkar alanlarında yapıcı diyaloğun sürdürülmesi isteniyor. Bu kapsam­da yeşil dönüşüm, ticaret, enerji, güncellenmiş gümrük birliği ve vize serbestisi gibi iş birliği alanlarına öncelik verilmesi talep ediliyor.

Mali yardımlara AİHM şartı

AP Türkiye Raporu’nda, AB Komisyonu ve AB üyesi devletlerden, “Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulaması için tüm diplomatik kanalları kul­lanmaları ve bu kararlara uyumu, Türkiye’ye sağlanacak mali yardımlar için bir önkoşul ola­rak değerlendirmeleri” isteniyor.

Raporda, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi devlet olarak AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğü hatırlatılarak, “AİHM’in Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek­dağ hakkındaki kararlarının uygulanmıyor ol­ması nedeniyle Türkiye’nin Avrupa Konseyi önünde ihlal prosedürleriyle yüzleştiği” ifade ediliyor.

Bahçeli ve Öcalan’a övgü

AP 2025 Türkiye Raporu’nda, Kürt sorunu­nun çözümü için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapıcı yaklaşımı ve Abdullah Öca­lan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshet­me çağrısını “memnuniyet verici” olarak ta­nımladı. MHP liderinin “yapıcı yaklaşımı”nın ve Öcalan’ın “rolü”nün “önemli bir fırsat ya­rattığı” belirtilerek, “TBMM öncülüğünde Kürt sorununun çözümüne yönelik kapsayıcı bir sü­reç başlatılması” çağrısında bulunuldu.

Raporda, “Abdullah Öcalan’ın, PKK’ya silah bırakarak ve kendini feshederek bir barış süre­cine dahil olmaya yönelik son çağrısı tarihi ve uzun zamandır beklenen bir adım olarak mem­nuniyet vericidir. Bu gelişme, 40 binden fazla can kaybına yol açan 40 yıllık şiddet dönemini sona erdirebilecek potansiyele sahiptir. Bu ge­lişmeleri kolaylaştırmak amacıyla MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından başlatılan ve başka siyasi liderler tarafından da desteklenen yapı­cı yaklaşım, DEM Parti’den bir heyetin İmralı cezaevini ziyaret etmesine izin verilmesi ve bu partinin diğer siyasi partilerle yürüttüğü geniş kapsamlı istişareler takdire şayandır. Bu önem­li bir fırsattır ve arkasından, TBMM’nin öncü rolüyle, siyasi, sosyal, demokratik ve güvenlik boyutları dikkate alınarak Kürt sorununun ba­rışçıl ve sürdürülebilir çözümüne yönelik kap­sayıcı bir süreç başlatılmalıdır” ifadelerine yer veriliyor.

Ekrem İmamoğlu da raporda

AP raporunda, İstanbul Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli ve Beylik­düzü belediye başkanlarının gözaltına alınarak görevden uzaklaştırılmaları “olağanüstü kaygı verici” olarak nitelendiriliyor. “Siyasi partile­rin, muhalefet üyelerinin sürekli hedef alınma­sı ve giderek artan baskılara maruz bırakılma­larının kınandı”ğı AP raporunda, bu durumun “meşru bir siyasi rakibin yaklaşan seçimlerde aday olmasını engellemeye yönelik politik mo­tivasyonlu hamlelerin ülkenin tam anlamıyla otoriter bir modele itildiği” ifade ediliyor.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan 2025 Türkiye Rapo­ru, bugün (7 Mayıs) AP’nin Genel Kurul’unda ele alınacak.

İlk başvuru yaptığımız 31 Temmuz 1959 ta­rihinden 2005 yılına kadar “uzatmalı sevgili” ilişkisi yaşayan AB ile Türkiye, 3 Ekim 2005’te “nişanlandı”. Aradan geçen 20 yılın ardından AB, şimdi de “açık ilişki” teklifi etmeye hazır­lanıyor…