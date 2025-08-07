Ar-Ge harcamasında derin AB-Türkiye farkı
Merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yapılan fonlama son yıllarda kısmen artmakla birlikte, Avrupa ülkelerinin hala çok gerisinde bulunuyor. Geçen yıl AB ülkeleri ortalamasında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge’ye yapılan kişi başına harcama 284,7 euro olurken, Türkiye’de 57,5 euro ile bunun beşte biri düzeyinde kaldı.
2024 yılında bütçeden Ar- Ge faaliyetleri için başlangıçta 174 milyar 627 milyar lira ödenek ayrılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin verileri açıkladı. TÜİK’in merkezi yönetim bütçesi verilerini baz alarak yaptığı hesaplamalara göre geçen yıl gerçekleşen toplam fiili harcama önceki yıla göre yüzde 80,9’luk cari artışla 178 milyar 580 milyon TL’ye ulaştı. 2024 yılında tüketici fiyatları (TÜFE) bazında yüzde 44,38 olan enflasyondan arındırıldığında bütçeden yapılan Ar-Ge harcamalarının geçen yıl reel olarak yüzde 25,3 arttığı belirlendi.
Bütçede Ar-Ge harcamalarının 2023 yılında yüzde 1,38 olan payı geçen yıl yüzde 1,51’e yükseldi. 2024’te Ar-Ge harcamalarının cari fiyatlarla 43 trilyon 410,5 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı da yüzde 0,41 oldu. Ar-Ge harcamalarının 2008’de yüzde 0,27 düzeyinde bulunan GSYH’ye oranı, 2019’da yüzde 0,45’le en yüksek düzeyi görmüş, 2022’de ise yüzde 0,36’ya gerilemiş, 2023’te biraz artarak yüzde 0,38 olmuştu.
En fazla fon üniversitelere
TÜİK’in açıkladığı veri setinden yapılan hesaplamaya göre 2008-2024 dönemini kapsayan 17 yılda merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge’ye yapılan toplam harcama 482 milyar 27,8 milyon liraya ulaştı.
Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre; 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 236 milyar 262 milyon TL tutarında bir ödenek tahsis edildi. Bütçedeki payı yüzde 1,61 olan bu tutarın 2025’te öngörülen GSYH’ye oranı ise yüzde 0,38’e denk geliyor.
Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2024 yılında en fazla Ar-Ge fonlamasının yüzde 68,3 pay ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldığı belirlendi. Bunu yüzde 9,3 pay ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5,2 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen), yüzde 4,3’le tarım ve yüzde 4 pay ile savunma izledi.
AB’nin ortalaması Türkiye’nin 5 katı
Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2025 yılında da Ar-Ge için en fazla ödenek de yüzde 69,5’le genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrıldı. Endüstriyel üretim ve teknoloji yüzde 7,9 pay ile ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 5,4’le genel bilgi gelişimi, yüzde 4,8’le tarım ve yüzde 3,6 pay ile savunma izledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2024 yılında, AB genelinde Ar-Ge için yapılan toplam merkezi yönetim bütçe tahsisleri (GBARD), önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla 127 milyar 915,9 milyon euroya ulaştı. AB ortalamasında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 0,68’den yüzde 0,71’e yükseldi. AB’de kişi başına ortalama Ar-Ge harcaması ise yüzde 57’lik bir artışla 181,2 eurodan 284,7 euro’ya çıktı.
Eurostat verilerine göre Türkiye’de merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcaması 4.908,9 euro, bunun kişi başına ortalama tutarı 57,5 euro oldu. Buna göre AB ülkeleri ortalamasında kişi başına Ar-Ge harcaması Türkiye’nin 5 katı düzeyinde bulunuyor.
AB ülkelerinde bütçeden kişi başına ortalama Ar-Ge harcaması en yüksek ülke 759,2 euro ile Lüksemburg. Bu ülkeyi 586,8 euro ile Danimarka, 542,7 euro ile Hollanda, 538,2 euro ile Almanya ve 503,5euro ile Avusturya izliyor. AB üyeleri içinde kişi başı Ar-Ge harcaması en düşük ülkeler ise 19,1 euro ile Romanya, 38,3 euro ile Bulgaristan, 58,7 euro ile Macaristan, 73,9 euro ile Malta ve 78,7 euro ile Portekiz.
AB’ye üye olmayanlar da dahil Avrupa ülkeleri içinde ise kişi başına Ar-Ge harcamasının 904,6 euro ile İsviçre’de olduğu belirlendi. Buna göre İsviçre Türkiye’nin yaklaşık 16 katı düzeyinde kişi başına ortalama Ar-Ge harcaması yapıyor. AB dışı Avrupa ülkelerinde bu tutar İzlanda’da 831,5 euro ve Norveç’te de 685,7 euro düzeyinde bulunuyor. Avrupa kıtasında kişi başına ortalama Ar- Ge harcaması en düşük ülke ise 14,8 euro ile Arnavutluk.
Merkezi yönetim bütçesinden yapılan kişi başına ortalama Ar-Ge harcaması ABD’de 553,8 euro, Japonya’da 501,1 euro ve Güney Kore’de 425,3 euro düzeyinde bulunuyor.
Uluslararası Ar-Ge’ye Katılım
Merkezi yönetim bütçesinden uluslararası Ar-Ge programlarına 2024 yılında 1 milyar 30 milyon TL ayrıldı. Ar-Ge programlarının alt kategorilerine göre, uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara gönderilen kamu fonu 461 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Bunu 367 milyon TL ile ikili veya çok taraflı kamu Ar-Ge programları için fonlar ve 202 milyon TL ile Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programları izledi.
Bütçe başlangıç ödeneğine göre uluslararası Ar-Ge programlarına 2025 yılında da 1 milyar 170 milyon TL tahsis edildi. İlk sırayı 500 milyon TL ile ikili veya çok taraflı uluslararası Ar- Ge programları alırken bunu 475 milyon TL ile uluslararası Ar- Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara ait fonlar ve 198 milyon TL ile Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programları takip etti.