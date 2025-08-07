  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Naki BAKIR
  4. Ar-Ge harcamasında derin AB-Türkiye farkı

Ar-Ge harcamasında derin AB-Türkiye farkı

Naki BAKIR
Naki BAKIR MAKRO BAKIŞ naki.bakir@dunya.com

Merkezi yönetim büt­çesinden araştır­ma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yapılan fonlama son yıllarda kısmen artmakla birlikte, Avrupa ül­kelerinin hala çok gerisinde bulunuyor. Geçen yıl AB ülke­leri ortalamasında merkezi yö­netim bütçesinden Ar-Ge’ye yapılan kişi başına harcama 284,7 euro olurken, Türkiye’de 57,5 euro ile bunun beşte biri düzeyinde kaldı.

2024 yılında bütçeden Ar- Ge faaliyetleri için başlangıç­ta 174 milyar 627 milyar lira ödenek ayrılmıştı. Türkiye İs­tatistik Kurumu (TÜİK), mer­kezi yönetim bütçesinden ya­pılan harcamalara ilişkin veri­leri açıkladı. TÜİK’in merkezi yönetim bütçesi verilerini baz alarak yaptığı hesaplamalara göre geçen yıl gerçekleşen top­lam fiili harcama önceki yıla göre yüzde 80,9’luk cari artış­la 178 milyar 580 milyon TL’ye ulaştı. 2024 yılında tüketici fi­yatları (TÜFE) bazında yüzde 44,38 olan enflasyondan arın­dırıldığında bütçeden yapılan Ar-Ge harcamalarının geçen yıl reel olarak yüzde 25,3 arttı­ğı belirlendi.

Bütçede Ar-Ge harcama­larının 2023 yılında yüzde 1,38 olan payı geçen yıl yüzde 1,51’e yükseldi. 2024’te Ar-Ge harcamalarının cari fiyatlar­la 43 trilyon 410,5 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hası­la’ya (GSYH) oranı da yüzde 0,41 oldu. Ar-Ge harcamaları­nın 2008’de yüzde 0,27 düze­yinde bulunan GSYH’ye oranı, 2019’da yüzde 0,45’le en yük­sek düzeyi görmüş, 2022’de ise yüzde 0,36’ya gerilemiş, 2023’te biraz artarak yüzde 0,38 olmuştu.

En fazla fon üniversitelere

TÜİK’in açıkladığı veri se­tinden yapılan hesaplamaya göre 2008-2024 dönemini kap­sayan 17 yılda merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge’ye yapılan toplam harcama 482 milyar 27,8 milyon liraya ulaştı.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tah­mini sonuçlara göre; 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 236 mil­yar 262 milyon TL tutarında bir ödenek tahsis edildi. Bütçedeki payı yüzde 1,61 olan bu tutarın 2025’te öngörülen GSYH’ye ora­nı ise yüzde 0,38’e denk geliyor.

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcama­lar sosyo ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2024 yılında en fazla Ar-Ge fonla­masının yüzde 68,3 pay ile ge­nel bilgi gelişimi için üniver­sitelere yapıldığı belirlendi. Bunu yüzde 9,3 pay ile endüst­riyel üretim ve teknoloji, yüzde 5,2 ile genel bilgi gelişimi (di­ğer kaynaklardan finanse edi­len), yüzde 4,3’le tarım ve yüz­de 4 pay ile savunma izledi.

AB’nin ortalaması Türkiye’nin 5 katı

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesap­lamalara göre, 2025 yılında da Ar-Ge için en fazla ödenek de yüzde 69,5’le genel bilgi geli­şimi için üniversitelere ayrıl­dı. Endüstriyel üretim ve tek­noloji yüzde 7,9 pay ile ikin­ci sırada yer aldı. Bunu yüzde 5,4’le genel bilgi gelişimi, yüz­de 4,8’le tarım ve yüzde 3,6 pay ile savunma izledi.

Avrupa İstatistik Ofi­si (Eurostat) verilerine gö­re, 2024 yılında, AB genelin­de Ar-Ge için yapılan toplam merkezi yönetim bütçe tah­sisleri (GBARD), önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla 127 mil­yar 915,9 milyon euroya ulaştı. AB ortalamasında Ar-Ge har­camalarının milli gelire ora­nı yüzde 0,68’den yüzde 0,71’e yükseldi. AB’de kişi başına or­talama Ar-Ge harcaması ise yüzde 57’lik bir artışla 181,2 eurodan 284,7 euro’ya çıktı.

Eurostat verilerine göre Türkiye’de merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcaması 4.908,9 euro, bunun kişi başına ortalama tutarı 57,5 euro oldu. Buna göre AB ülke­leri ortalamasında kişi başına Ar-Ge harcaması Türkiye’nin 5 katı düzeyinde bulunuyor.

AB ülkelerinde bütçeden ki­şi başına ortalama Ar-Ge har­caması en yüksek ülke 759,2 euro ile Lüksemburg. Bu ülke­yi 586,8 euro ile Danimarka, 542,7 euro ile Hollanda, 538,2 euro ile Almanya ve 503,5euro ile Avusturya izliyor. AB üyele­ri içinde kişi başı Ar-Ge harca­ması en düşük ülkeler ise 19,1 euro ile Romanya, 38,3 euro ile Bulgaristan, 58,7 euro ile Ma­caristan, 73,9 euro ile Malta ve 78,7 euro ile Portekiz.

AB’ye üye olmayanlar da da­hil Avrupa ülkeleri içinde ise kişi başına Ar-Ge harcaması­nın 904,6 euro ile İsviçre’de ol­duğu belirlendi. Buna göre İs­viçre Türkiye’nin yaklaşık 16 katı düzeyinde kişi başına orta­lama Ar-Ge harcaması yapıyor. AB dışı Avrupa ülkelerinde bu tutar İzlanda’da 831,5 euro ve Norveç’te de 685,7 euro düze­yinde bulunuyor. Avrupa kıta­sında kişi başına ortalama Ar- Ge harcaması en düşük ülke ise 14,8 euro ile Arnavutluk.

Merkezi yönetim bütçesin­den yapılan kişi başına ortala­ma Ar-Ge harcaması ABD’de 553,8 euro, Japonya’da 501,1 euro ve Güney Kore’de 425,3 euro düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası Ar-Ge’ye Katılım

Merkezi yönetim bütçesinden uluslararası Ar-Ge programlarına 2024 yılında 1 milyar 30 milyon TL ayrıldı. Ar-Ge programlarının alt kategorilerine göre, uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara gönderilen kamu fonu 461 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Bunu 367 milyon TL ile ikili veya çok taraflı kamu Ar-Ge programları için fonlar ve 202 milyon TL ile Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programları izledi.

Bütçe başlangıç ödeneğine göre uluslararası Ar-Ge programlarına 2025 yılında da 1 milyar 170 milyon TL tahsis edildi. İlk sırayı 500 milyon TL ile ikili veya çok taraflı uluslararası Ar- Ge programları alırken bunu 475 milyon TL ile uluslararası Ar- Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara ait fonlar ve 198 milyon TL ile Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programları takip etti.

Ar-Ge harcamasında derin AB-Türkiye farkı - Resim : 1

Ar-Ge harcamasında derin AB-Türkiye farkı - Resim : 2

Ar-Ge harcamasında derin AB-Türkiye farkı - Resim : 3

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Krediler ‘reel’ büyümeye geçti 06 Ağustos 2025
Yıllık enflasyon 44 ayın en düşüğünde 05 Ağustos 2025
Kamu işçisine sınırlı nefes 04 Ağustos 2025
Dış ticaret açığı ilk yarıda 50 milyar dolara yaklaştı 01 Ağustos 2025
Doğuşta beklenen yaşam süresi arttı 31 Temmuz 2025
Ülkede 8,5 milyon konut boş tutuluyor 29 Temmuz 2025
Asgari ücret için radikal öneri 28 Temmuz 2025
Reel sektörün kur riski hızla büyüdü 25 Temmuz 2025
Tüketici güveninde türbülans sürüyor 24 Temmuz 2025
Açık rekoru ve yoğun borçlanma maratonu 23 Temmuz 2025