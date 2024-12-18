Asgari ücret 2 kat artsa ne olur? (!)
Kira ve eğitim/bakım masrafları “alınan ücreti” aşıyorsa:
Asgari ücret 2 kat artsa ne olur? (!)
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Ne yapılmalı?
Öncelikle:
Şu dönemde, tüm yük, “en fazla ihtiyacımız olan” işverene yüklenmemeli…
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Acilen…
Sanayi bölgeleri ve çevresinde:
Çalışanların, konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan/yapılacak inşaatlar desteklenmeli…
(Kira ve yol masraflarını düşürür, daha önemlisi verimliliği artırır)
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Ayrıca…
Sanayi bölgeleri ve çevresine Çalışanların çocuklarının ve/veya yaşlılarının eğitimi/bakımı amacıyla yapılan/yapılacak kreş/okul/meslek okullarının inşaatları ve işletmeleri desteklenmeli…
(Eğitim ve bakım masraflarını düşürür, daha önemlisi verimliliği artırır)
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Ayrıca…
Çalışanların gıdaya ulaşması için OSB’lere yakın tarım arazilerinde hayvancılık/tarımsal üretim (seralar, mandralar…) desteklenmeli…
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Neden acil?
“Alım gücü” düşüklüğü nedeniyle:
Açlık sınırında yaşayan;
Ve/veya çocuğunun eğitim masrafını karşılayamayan;
Ve/veya ulaşım, konaklama, su, elektrik, ısınma gibi ana ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan;
Ve/veya sosyal aktivitede bulunamayan;
Ve/veya mesleki olarak kendini geliştirebileceği yayınlara/fuarlara/seyahatlere uzak kalan (vb) bir işçinin yaratacağı katma değer, olumlu yönde olabilir mi?
VELHASIL
O işçi…
Kaliteye, kapasitesini/hızını artırmaya ne kadar odaklanabilir?
İşyerinin geleceğini ne kadar düşünebilir? (vb)
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Sonuç mu?
Çalışan verimsizliği, işyeri verimsizliğinin nedenidir…
İşyerlerinin verimsizliği ise bütçe yetersizliği/açıkları ve “enflasyondan borçluluk artışına” makro sorunları büyütür/geliştirir…