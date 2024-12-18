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Asgari ücret 2 kat artsa ne olur? (!)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Kira ve eğitim/bakım masrafları “alı­nan ücreti” aşıyorsa:

Asgari ücret 2 kat artsa ne olur? (!)

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Ne yapılmalı?

Öncelikle:

Şu dönemde, tüm yük, “en fazla ihtiya­cımız olan” işverene yüklenmemeli…

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Acilen…

Sanayi bölgeleri ve çevresinde:

Çalışanların, konut ihtiyacını karşıla­mak amacıyla yapılan/yapılacak inşaatlar desteklenmeli…

(Kira ve yol masraflarını düşürür, daha önemlisi verimliliği artırır)

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Ayrıca…

Sanayi bölgeleri ve çevresine Çalışanla­rın çocuklarının ve/veya yaşlılarının eği­timi/bakımı amacıyla yapılan/yapılacak kreş/okul/meslek okullarının inşaatları ve işletmeleri desteklenmeli…

(Eğitim ve bakım masraflarını düşürür, daha önemlisi verimliliği artırır)

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Ayrıca…

Çalışanların gıdaya ulaşması için OS­B’lere yakın tarım arazilerinde hayvancı­lık/tarımsal üretim (seralar, mandralar…) desteklenmeli…

***

Neden acil?

“Alım gücü” düşüklüğü nedeniyle:

Açlık sınırında yaşayan;

Ve/veya çocuğunun eğitim masrafını karşılayamayan;

Ve/veya ulaşım, konaklama, su, elektrik, ısınma gibi ana ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan;

Ve/veya sosyal aktivitede bulunamayan;

Ve/veya mesleki olarak kendini gelişti­rebileceği yayınlara/fuarlara/seyahatlere uzak kalan (vb) bir işçinin yaratacağı kat­ma değer, olumlu yönde olabilir mi?

VELHASIL

O işçi…

Kaliteye, kapasitesini/hızını artır­maya ne kadar odaklanabilir?

İşyerinin geleceğini ne kadar düşü­nebilir? (vb)

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Sonuç mu?

Çalışan verimsizliği, işyeri verim­sizliğinin nedenidir…

İşyerlerinin verimsizliği ise bütçe yetersizliği/açıkları ve “enflasyon­dan borçluluk artışına” makro so­runları büyütür/geliştirir…

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