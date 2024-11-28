Asgari ücret – Asgari ücret – Asgari ücret
Her sene sonu geldiğinde asgari ücretle yatıp asgari ücretle kalkıyoruz. Gece gündüz haberlerde, sosyal medyada, gazetelerde asgari ücret haberleri yapılıyor.
Ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücretle çalışır duruma geldi, asgari ücrete zam sonrası asgari ücretli çalışan sayısı ve tüm çalışanlar içinde asgari ücretle çalışanların oranını da arttırmaya devam ediyoruz.
Asgari ücret düşük olmalıdır, mesleğe giriş ücreti olmalıdır. Meslekte tecrübe kazandıktan sonra asgari ücretin üzerine çıkmalıdır.
Asgari ücret ülkemizde ortalama ücret oldu. Asgari ücret ortalama ücret olduğundan gençlerin iş bulması zorlaşıyor. Yüksek maliyetli asgari ücreti, işverenler meslekte tecrübesiz kişiye vermek istemiyor.
Asgari ücreti işçi-işveren ve hükümet yetkilileri belirliyor. Asgari ücretin tüm maliyetini işveren karşılıyor.
Ülkemizde 18 milyon 303 842 4A-(SSK’lı) çalışan var. Bunlardan 16 milyon 758 bin 772’si zorunlu sigortalı 1 milyon 545 bin 070’i ise çırak, yurtdışı topluluk, tarımda 4/a, stajyer ve kursiyerlerden oluşuyor.
Ülkemizde özel sektör işyeri sayısı 2 milyon152 bin 146’dır. Özel sektörde 14 milyon 882 bin 229 kişi çalışıyor. Diğer çalışanlarla birlikte (çırak, yurtdışı topluluk, tarımda 4/a, stajyer ve kursiyer) toplam 16.758.772 kişi çalışıyor.
Ülkemizde toplam işletme sayısı 2.191.292’dir. Bu işletmelerin 1.917.102’sinde sadece 1-9 arasında işçi çalışıyor. Başka bir ifadeyle ülkemizde bulunan işletmelerin %87.49’unda 1-9 arasında içi çalışıyor.
100 ve üstünde işçi çalıştıran işletme sayısı 19.739’dur. Toplam işletmelerin % Binde 9’unda 100 ve üzerinde işçi çalıştırıyor.
Bu tabloda da görüldüğü gibi küçük ve orta işletmelerden oluşan işletme sayısı çok fazla, asgari ücretli sayısı yüksek, tüm bu veriler göz önüne alındığında asgari ücret düşük kalırsa ortalama ücret haline döndüğü için yoksulluk artıyor.
Asgari ücret artışı yüksek olursa küçük ve orta işletmeler enflasyon+ asgari ücret artışını mal ve hizmetlerine yansıttığında, ürünlerin fiyatı daha hızlı artıyor, enflasyonda kısır döngü devam ediyor.
Tüm bunlara rağmen asgari ücret ülkemizde doğru tartışılmıyor.
Sadece asgari ücret kaç Lira olacak tartışmaları asgari ücret sorununu derinleştiriyor.
Asgari ücretli çalışan sayısını azaltacak, çalışanlar içinde asgari ücretli çalışma oranını düşürecek farklı uygulamaların devreye girmesi gerekiyor.
Asgari ücret sadece çalışanın cebine girecek parayı değil, emekli olduğunda alacağı emekli aylığını da belirler.
Aksi halde asgari ücret artmaya, ortalama ücretler düşmeye devam eder.
Tasarruf yapma imkanı kalmaz, sadece yaşamak için çalışılır.
Bu ücretlerle çalışıp emekli olduklarında da en düşük emekli aylığı almak zorunda kalırlar.
Emeklilik deyimi anlamsızlaşır. (Anlamsızlaştı)
İnsanlar emekli olsa dahi, düşük emekli aylıkları ile geçinemezler, geçinmek için ölene kadar çalışmak zorunda kalırlar.