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Asgari ücret – Asgari ücret – Asgari ücret  

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Her sene sonu geldiğinde as­gari ücretle yatıp asgari üc­retle kalkıyoruz. Gece gündüz haberlerde, sosyal medyada, ga­zetelerde asgari ücret haberleri yapılıyor.

Ülkemizde çalışanların yarı­sı asgari ücretle çalışır duruma geldi, asgari ücrete zam sonra­sı asgari ücretli çalışan sayısı ve tüm çalışanlar içinde asgari üc­retle çalışanların oranını da art­tırmaya devam ediyoruz.

Asgari ücret düşük olmalı­dır, mesleğe giriş ücreti olmalı­dır. Meslekte tecrübe kazandık­tan sonra asgari ücretin üzerine çıkmalıdır.

Asgari ücret ülkemizde or­talama ücret oldu. Asgari üc­ret ortalama ücret olduğundan gençlerin iş bulması zorlaşıyor. Yüksek maliyetli asgari ücreti, işverenler meslekte tecrübesiz kişiye vermek istemiyor.

Asgari ücreti işçi-işveren ve hükümet yetkilileri belirliyor. Asgari ücretin tüm ma­liyetini işveren karşılı­yor.

Ülkemizde 18 milyon 303 842 4A-(SSK’lı) ça­lışan var. Bunlardan 16 milyon 758 bin 772’si zorunlu sigortalı 1 mil­yon 545 bin 070’i ise çı­rak, yurtdışı topluluk, tarımda 4/a, stajyer ve kursiyerlerden oluşu­yor.

Ülkemizde özel sektör işyeri sayısı 2 milyon152 bin 146’dır. Özel sektörde 14 milyon 882 bin 229 kişi çalışıyor. Diğer çalı­şanlarla birlikte (çırak, yurtdışı topluluk, tarımda 4/a, stajyer ve kursiyer) toplam 16.758.772 kişi çalışıyor.

Ülkemizde toplam işletme sa­yısı 2.191.292’dir. Bu işletmele­rin 1.917.102’sinde sadece 1-9 arasında işçi çalışıyor. Başka bir ifadeyle ülkemizde bulunan iş­letmelerin %87.49’unda 1-9 ara­sında içi çalışıyor.

100 ve üstünde işçi çalıştıran işletme sayısı 19.739’dur. Top­lam işletmelerin % Binde 9’un­da 100 ve üzerinde işçi çalıştı­rıyor.

Bu tabloda da görüldüğü gibi küçük ve orta işletmelerden olu­şan işletme sayısı çok fazla, as­gari ücretli sayısı yüksek, tüm bu veriler göz önüne alındığında asgari ücret düşük kalırsa orta­lama ücret haline döndüğü için yoksulluk artıyor.

Asgari ücret artışı yüksek olursa küçük ve orta işletmeler enflasyon+ asgari ücret artışı­nı mal ve hizmetlerine yansıttı­ğında, ürünlerin fiyatı daha hızlı artıyor, enflasyonda kısır döngü devam ediyor.

Tüm bunlara rağmen asgari ücret ülkemizde doğru tartışıl­mıyor.

Sadece asgari ücret kaç Lira olacak tartışmaları asgari ücret sorununu derinleştiriyor.

Asgari ücretli çalışan sayısını azaltacak, çalışanlar içinde as­gari ücretli çalışma oranını dü­şürecek farklı uygulamaların devreye girmesi gerekiyor.

Asgari ücret sadece çalışa­nın cebine girecek parayı değil, emekli olduğunda alacağı emek­li aylığını da belirler.

Aksi halde asgari ücret artma­ya, ortalama ücretler düşmeye devam eder.

Tasarruf yapma imkanı kal­maz, sadece yaşamak için çalı­şılır.

Bu ücretlerle çalışıp emekli olduklarında da en düşük emek­li aylığı almak zorunda kalırlar.

Emeklilik deyimi anlamsızla­şır. (Anlamsızlaştı)

İnsanlar emekli olsa dahi, dü­şük emekli aylıkları ile geçine­mezler, geçinmek için ölene ka­dar çalışmak zorunda kalırlar.

 

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