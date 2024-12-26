Asgari ücret belli oldu! Sıra emekli aylıklarında!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret %30 artışla 22.104TL oldu. Kamuoyunda beklenti 25.000TL civarındaydı. Bizim beklentimiz 22.000-23.000TL arasındaydı.
Hükümet hedeflenen enflasyona göre ve ekonomi programına göre artış yaptı. 2025 yılı başında %30 olarak belirlenen asgari ücret zam oranı şayet 2025 sonunda enflasyon %30’un altında çıkarsa hükümet açısından enflasyonun üzerinde zam yapıldığı söylemini doğrulayacak. Ancak 2025 yılı sonunda %30’un üzerinde enflasyon oluşursa hükümet bu konuda zor duruma düşer.
Asgari ücrete artış sonrası SGK prim gelirleri ortalama 75 milyar artacak. Kamuoyunda hiç konuşulmayan bir konu olan işçiye destek verilmesi konusu biraz günden olsaydı. 75 milyar artacak prim gelirlerinden kişi başı 2.000TL işçiye ücret desteği verilmiş olsaydı bunu maliyeti 32 milyar olacaktı. Hükümet asgari ücreti daha yüksek oranda arttırarak, maliyetini düşük tutabilirdi ancak bu konu hükümet, muhalefet ya da sendikalar tarafından hiç konuşulmadı. Enflasyonu arttırmadan işçiye 2.000TL ücret desteği kamuoyunda tartışılması gereken bir konu olmalıdır.
15 bin TL’ye tamamlanır!
Asgari ücret işvereni memnun etti. Asgari Ücrete %30 zam yapılırken, işveren asgari ücret desteği tutarı 700TL’den 1.000TL’ye çıkartıldı. İşverenler istediğini aldı diyebiliriz.
Hükümet ekonomi programı çerçevesinde istediği zammı yaptı. Sadece işçilerin istediği olmadı. Yani asgari ücret görüşmelerinin kazananı işveren, kaybedeni ise işçi temsilcileri oldu.
Asgari Ücret sonrasında gözler emekli aylıklarına çevrildi.
En düşük tamamlanan aylık olan 12.500TL’nin 01/01/2025’den itibaren 15.000TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %17, memur ve memur emeklilerine %12 enflasyon farkı 3 Ocak 2025’de son aralık ayı enflasyonu açıklandığında ortaya çıkacak.
Refah payı verilebilir
Bu oranlarda bir atış yapılmayacaktır. Emeklilerde seyyanen zam beklentisi var ancak ben seyyanen zam yapılacağını düşünmüyorum. Ancak seyyanen zam verilmeden oransal bir atışında işe yaramayacağını sürekli anlatıyorum. Hükümet seyyanen zam değil de refah payı şeklinde enflasyon farkına ilave birkaç puan refah payı verebilir. Bu oranında 3 puan olacağını düşünüyorum. Daha sonra ayrıca 5 puan da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanabilir. Emeklilere artış oranının %25 civarında olacağını öngörüyorum.
Emeklilere yapılacak artışın asgari ücret artışı sonrasında SGK’nın prim gelirleri ile dengeli bir atış olacağını düşünüyorum.