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Asgari ücret belli oldu! Sıra emekli aylıklarında!

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret %30 artışla 22.104TL oldu. Ka­muoyunda beklenti 25.000TL civarınday­dı. Bizim beklentimiz 22.000-23.000TL arasındaydı.

Hükümet hedeflenen enflas­yona göre ve ekonomi programına göre ar­tış yaptı. 2025 yılı başında %30 olarak be­lirlenen asgari ücret zam oranı şayet 2025 sonunda enflasyon %30’un altında çıkar­sa hükümet açısından enflasyonun üzerin­de zam yapıldığı söylemini doğrulayacak. Ancak 2025 yılı sonunda %30’un üzerinde enflasyon oluşursa hükümet bu konuda zor duruma düşer.

Asgari ücrete artış sonrası SGK prim ge­lirleri ortalama 75 milyar artacak. Kamuo­yunda hiç konuşulmayan bir konu olan iş­çiye destek verilmesi konusu biraz günden olsaydı. 75 milyar artacak prim gelirlerin­den kişi başı 2.000TL işçiye ücret desteği verilmiş olsaydı bunu maliyeti 32 milyar olacaktı. Hükümet asgari ücreti daha yük­sek oranda arttırarak, maliyetini düşük tu­tabilirdi ancak bu konu hükümet, muhale­fet ya da sendikalar tarafından hiç konu­şulmadı. Enflasyonu arttırmadan işçiye 2.000TL ücret desteği kamuoyunda tartı­şılması gereken bir konu olmalıdır.

15 bin TL’ye tamamlanır!

Asgari ücret işvereni memnun etti. As­gari Ücrete %30 zam yapılırken, işve­ren asgari ücret desteği tutarı 700TL’den 1.000TL’ye çıkartıldı. İşverenler istediğini aldı diyebiliriz.

Hükümet ekonomi programı çerçevesin­de istediği zammı yaptı. Sadece işçilerin is­tediği olmadı. Yani asgari ücret görüşmele­rinin kazananı işveren, kaybedeni ise işçi temsilcileri oldu.

Asgari Ücret sonrasında gözler emekli aylıklarına çevrildi.

En düşük tamamlanan aylık olan 12.500TL’nin 01/01/2025’den itibaren 15.000TL’ye tamamlanacağını düşünüyo­rum.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %17, me­mur ve memur emeklilerine %12 enflasyon farkı 3 Ocak 2025’de son aralık ayı enflas­yonu açıklandığında ortaya çıkacak.

Refah payı verilebilir

Bu oranlarda bir atış yapılmayacaktır. Emeklilerde seyyanen zam beklentisi var ancak ben seyyanen zam yapılacağını dü­şünmüyorum. Ancak seyyanen zam veril­meden oransal bir atışında işe yaramaya­cağını sürekli anlatıyorum. Hükümet sey­yanen zam değil de refah payı şeklinde enflasyon farkına ilave birkaç puan refah payı verebilir. Bu oranında 3 puan olacağı­nı düşünüyorum. Daha sonra ayrıca 5 puan da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanabi­lir. Emeklilere artış oranının %25 civarın­da olacağını öngörüyorum.

Emeklilere yapılacak artışın asgari ücret artışı sonrasında SGK’nın prim gelirleri ile dengeli bir atış olacağını düşünüyorum.

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