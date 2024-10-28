  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Özgür ERDURSUN
  4. Asgari ücret, diğer ücretler ve emekli aylıkları

Asgari ücret, diğer ücretler ve emekli aylıkları

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Ülkemizde eski SSK yeni 4/A’ya tabi olarak çalışan sayısı 18.372.784 kişidir. Ancak tamamı gerçek anlamda sigortalı değil yani bu kişiler zorunlu sigortalılık kapsamın­da değildirler.

Çırak 257.118

Yurtdışı Topluluk 11.404

Tarım (4a-2925) 16.615

Diğer sigortalılar 315.559

Stajyer ve Kursiyerler 981.887 olmak üzere;

Toplam 1.582.583 kişi zo­runlu sigortalılık kapsamında değildirler.

Zorunlu sigortalılık kap­samında çalışan sayısı 16.790.201 kişidir. Bu kişiler adına yatırılan primler emekli aylıklarını belirliyor.

Ülkemizde zorunlu sigorta­lılık kapsamı dışında olanlar asgari ücret üzerinden değer­lendiriliyor. Bu kişilerin sayı­sı 1.582.583 kişi ayrıca zorunlu sigortalı olanların da yaklaşık %50’si asgari ücret ve asga­ri ücrete çok yakın ücretle ça­lışan kişilerdir. 8.395.100 kişi yaklaşık asgari ücretle çalışı­yor ya da asgari ücretle bildiri­liyor, diğer sigortalıları da ek­lediğimizde 18 milyon 372 bin 784 sigortalının yaklaşık 9 mil­yon 977.683’ü asgari ücretli ya da asgari ücrete çok yakın üc­retle çalışanlardır.

Bu nedenle ül­kemizde asgari ücret çok yakın­dan takip ediliyor. Asgari ücret mes­leğe giriş ücreti, tecrübe kazana­na kadar kısa sü­reliğine ödenmesi gereken bir ücret olmasına rağmen ülkemizde asgari ücret ortala­ma bir ücret haline gelmiştir, çalışanların %50’sinden faz­lası asgari ücretle çalışmakta. Avrupa’da asgari ücretle çalış­ma oranı %3-%5’ler civarında­dır.

Asgari ücret zammı aynı za­manda diğer ücret artışları­nı da çok yakından ilgilendiri­yor. Asgari ücret 17.000TL’dir. 2025’de asgari ücretin 21.250- 22.000TL bandında olmasını öngörüyorum.

Asgari ücrete yapılacak zam­mın maliyetini işveren karşı­lar, yani devletin kasanından para çıkmaz aksine asgari üc­ret arttıkça devletin geliri ar­tar.

Asgari ücretin işverene maliyeti 23.502 TL’dir. Asga­ri ücret belirlenirken mali­yeti bir miktar düşürülebilir aradaki fark çalışanın ücre­tine eklenebilir. Bu durum­da oransal artış dışında sey­yanen artış yapılmış olur.

Asgari ücretin ortalama bir ücret olduğunu düşün­düğünüzde 30.000TL’nin al­tında bir ücretle yaşamak mümkün değildir.

Yasalarımıza göre asgari üc­retin altında maaş olmaz, an­cak asgari ücretin üzerinde ay­lık alanlara asgari ücret zammı kadar zam yapma zorunluğu yoktur, bu nedenle diğer ücret­ler asgari ücret ile aynı oranda artmıyor, asgari ücretli çalışan sayısı her asgari ücret artışı sonrasında artıyor.

Bizim tartışmamız gerek ko­nu:

Neden bu kadar çok asgari ücretli çalışan var,

Asgari ücretli sayısı nasıl azaltılabilir

Diğer ücretler nasıl attırıla­bilir

Ortalama ücretleri arttıra­rak refah seviyesini nasıl yük­seltebiliriz,

Asgari ücreti tartışma konu­su olmaktan nasıl çıkartılabili­riz.

Örneğin;

Süre belirlenebilir, ilk ça­lışmaya başladığı günden itiba­ren altı ay, bir yıl bu süre mes­lekte tecrübe süresi olabilir bu sürede asgari ücret bir miktar düşük tutulabilir, iş bulma im­kanı arttırılır.

Aynı meslekte prim gün sayısı Aynı meslekte prim gün sayısı baz alınarak üc­retler belirlenebilir. Yeni işe yeni başlayanla 10 yıl, 15 yıl çalışması olan aynı asgari üc­retle çalışamaz.

Kayıt dışı çalışmanın önü­ne geçilir; Primlerin değe­ri maaş ve emekli aylığının belirlenmesinde önemli bir faktör olur ise kayıt dışılığın önüne geçilir.

Gerçek maaşlardan bildi­rim, Bu durumda gerçek ma­aş üzerinden sigorta bildirim­leri yapılır, bu kişiler emekli olduklarında en azından orta­lama bir emekli aylığı alabi­lirler. Aksi halde böyle giderse çalışanlar, çalıştığı sürece yok­sul emekli olduğunda daha da yoksul olurlar.

Gelelim Emekli Aylıklarına;

Ülkemizde en son yayınla­nan SGK verilerine göre 11 milyon 826 bin 453 emekli var. Dul yetim aylıkları ile birlikte 15 milyon 619 bin 976 dosya­da, 16 milyon 437 bin 571 ki­şiye emekli aylığı ve hak sahi­bi olarak ölüm aylığı ödeniyor.

Toplam 16 milyon 437 bin 571 kişiye aylık 245 milyar 897 milyon lira ödeme yapı­lıyor. Yani ülkemizde ortala­ma emekli aylığı aylık 14.959 TL’dir.Bakan Vedat IŞIKHAN ülkemizde emekliler sade­ce 12.500TL emekli aylığı al­mıyor, 50 bin alda var, 60 bin alanda 80 bin alanda var dedi.

Peki oranları kaç! Ülkemiz­de asgari ücretin üzerinde emekli aylığı alanların oranı %25! Başka bir ifade ile emek­lilerin %75’i asgari ücretin al­tında emekli aylığı alıyor.

Tüm emeklilerin ortala­masını aldığımızda ortalama emekli aylığı 14.959TL!

Emeklilere seyyanen zam yapılmadan, oransal bir enf­lasyon farkının verilmesinin çokta bir anlamı yok! Çünkü emekli aylıkları alım değerini yitirdi. Emekli aylığı hesapla­ma sistemi ve TÜİK enflasyo­nu oranında yapılan artışlar emekli aylıklarının değerini mal ve hizmet fiyatları karşı­sında koruyamadı.

Ocak ayı geldiğinde memur ve memur emeklilerine %10- 11 SSK ve Bağ-Kur emeklileri­ne %15-16 arasında yapılacak artışlar yoksulluğu derinleme­sine arttır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Emeklilik sisteminde değişiklik olacak mı? 24 Ekim 2024
Maaşınızın emekli aylığınıza katkısı kaç TL! 21 Ekim 2024
Emekli olmak için 2024 mü 2025 mi? 17 Ekim 2024
Asgari ücret, memur ve emekli zam oranları ne olur! 14 Ekim 2024
 Emeklilik süreci nasıl işler? 10 Ekim 2024
Ülkemizde emeklilik yaşı kaç! 07 Ekim 2024
Emeklilik için kritik tarih…Ekim ayı son! 03 Ekim 2024