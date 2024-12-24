Asgari ücret en az 24 bin 904 lira olmalı

Asgari ücret 1.1.2024’te 17 bin 2 TL 50 kuruş oldu. TÜİK enflasyonuna göre asgari ücretin alım gücü değerinin 1.1.2024 tarihinde belirlenen değerine ulaşması için en az 24 bin 904 TL olmalı. Yani asgari ücrete en az %46.5 oranında artış yapılması gerekiyor. Asgari ücrete yapılacak artış ile emekli aylıklarına yapılacak zam oranında doğrudan bir bağlantı olmasa dahi, asgari ücrete %30’un üzerinde yapılacak bir artış ile emeklilere ayrıca refah payı verilip verilmeyeceği de belirlenir.

Asgari ücrete yapılacak zam sonrasında diğer ücretlere de zam yapılmaktadır. Asgari ücrete yapılacak zam ile SGK’nın prim gelirleri artmaktadır. SGK’nın gelirlerini artırması ile SGK’nın gider kalemi olan emekli aylıklarını daha rahat arttırması anlamına gelir. Asgari ücrete düşük oranda bir zam yapılırsa, emekli aylıklarına enflasyon farkı dışında ayrıca refah payı verilmesi ya da verilecek refah payının oranının da düşük tutulması anlamına gelir.

“Zam oranının yüzde 35’de kalacağını düşünüyorum”

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda Cumhurbaşkanı ‘’Ekonomi programını bozmadan mümkün olan en yüksek seviyede asgari ücreti arttıracağız’’ açıklaması yapmıştı. Asgari ücret belirlenirken, yüksek enflasyon ile mücadele eden hükümetin zam oranın %35’lerde kalacağını düşünüyorum. Bu oranların üstünde zam yapılması Cumhurbaşkanının ekonomiden sorumlu kurmaylarını da zor duruma sokacaktır.

Son yıllar sabit ücretli açısından sancılı geçti

Aslında son yıllarda uygulanan ekonomi programlarının sabit ücretli açısından çok sancılı geçtiğini tüm yetkililerde biliyor. Ülkemizde ücretlerin değeri düştü, alım gücünü yitiren sabit gelirliler bireysel krizle karşı karşıya kaldı. Bir taraftan halkın yoğun talebi, diğer taraftan uygulanan ekonomi programı! Bakalım Cumhurbaşkanı nasıl bir tercihte bulunacak. Ben Asgari Ücreti 22-23 bin bandında olacağını düşünüyorum. İşçiler en az 29 bin 583 TL olmasını, işverenler 21 bin 253 TL olmasını istiyor. TÜİK verilerine göre de en az asgari ücretin 24 bin 904 TL olması gerekiyor.

Asgari ücrete 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için kişi başı 700TL asgari ücret desteği veriliyor. Bu tutarın kaç TL’ye çıkartılarak maliyetinin ne kadar artacağını, esnafın, işverenlerin bu konuda nasıl bir çözüm bulacağını hep birlikte göreceğiz. Aslında asgari ücretin 24 bin 904 TL olması, asgari ücretin TÜİK verilerine göre zamlanmayacağını sadece 1.1.2024 tarihinde ki alım gücü değerine döneceğini bilmemiz gerekir.

Bu hafta tabiri yerindeyse dananın kuyruğu kopacak, herkes asgari ücreti öğrenecek. Enflasyon böyle devam ederse de birkaç ay sonra 2025 Temmuz’da asgari ücrete tekrar ara zam yapılacak mı bunu konuşacağız bunu tartışacağız.

Asgari ücretli çalışan sayısını azaltmadan, ortalama ücretleri arttırmadan bu konular aylarca yıllarca konuşulmaya devam edecek...