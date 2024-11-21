Asgari ücret kaç lira olursa enflasyon karşısında değerini korur?

Asgari ücret 01.01.2024 tarihi itibariyle 17.002,50 TL oldu.

2024’ün Temmuz ayında TÜİK 6 aylık enflasyon oranını %24.73 olarak açıkla­dı, ancak temmuz ayında asgari ücrete bir zam yapılmadı asgari ücret 17.002,50 TL olan alım gücü değerini 30 Haziran 2024 itibariyle %24.73 oranında kaybetti. Asgari ücretlinin cebine giren para 17.002,50 TL olarak devam ederken TÜİK enflasyonuna göre alım gücü değeri 4.204,1 TL azalarak 12.795,9 TL’ye geriledi.

2024 yılında %44 enflasyon çıkar ise %17 daha değerini kaybetmiş olacak ya­ni 30 Haziran itibariyle 12.795,9 TL değe­rinde düşmüş olan asgari ücret, yılsonun­da 2.175,15 TL daha değerini kaybederek 10.620,75 TL değerine düşmüş olacak. As­gari ücretin tekrar 17.002,50 TL değerine ulaşması için %38’lik bir artışın yapılması gerekiyor.

Ayrıca 2025 yılı enflasyonundan da et­kilenmemesi için ayrıca 2025 yılında he­deflenen enflasyon oranı olan %21’in ilave edilmesi gerekiyor. Yani öncelikle 23.460 TL’ye çıkartılıp bunun üzerine de 2025 yı­lında hedeflenen enflasyon oranı olan %21 eklendiğinde 28.386,6 TL’ye ulaşması ge­rekiyor ki enflasyon karşısında değerini koruyabilsin. Enflasyon olarak da TÜİK’in enflasyonuna karşı değerini koruyabilsin!

Ancak her ne kadar da hükümet yetkili­leri çalışanları enflasyona ezdirmedik de­seler de 2025 yılının Ocak ayında asgari ücrete bu oranlarda artış yapmayarak %25 - %30 arasında bir artış ile enflasyona ez­dirmeye devam edecekler.

2025 yılında asgari ücretin %25 - %30 arasında arttırılacağını düşünmek ile bir­likte çok az bir ihtimal olsa da maksimum 23.000 TL’ye ulaşacağını bunun üzerine çıkmayacağını düşünüyorum.

2025 yılında asgari ücrete %25 oranında zam yapılırsa; 21.253,13 TL

%30 zam yapılır ise: 22.103,25 seviyesin­de çıkacak.

Kamuoyunda çok tepki olursa 23.000 TL’ye kadar çıkabilir ancak 23.000 TL ol­ma ihtimali çok az.

Diğer ücretlilere de asgari ücrete yapıla­cak zam oranında zam yapılmaz ise asgari ücretli sayısı artar ortalama ücretler düşer.