Asgari ücret kaç lira olursa enflasyon karşısında değerini korur?
Asgari ücret 01.01.2024 tarihi itibariyle 17.002,50 TL oldu.
2024’ün Temmuz ayında TÜİK 6 aylık enflasyon oranını %24.73 olarak açıkladı, ancak temmuz ayında asgari ücrete bir zam yapılmadı asgari ücret 17.002,50 TL olan alım gücü değerini 30 Haziran 2024 itibariyle %24.73 oranında kaybetti. Asgari ücretlinin cebine giren para 17.002,50 TL olarak devam ederken TÜİK enflasyonuna göre alım gücü değeri 4.204,1 TL azalarak 12.795,9 TL’ye geriledi.
2024 yılında %44 enflasyon çıkar ise %17 daha değerini kaybetmiş olacak yani 30 Haziran itibariyle 12.795,9 TL değerinde düşmüş olan asgari ücret, yılsonunda 2.175,15 TL daha değerini kaybederek 10.620,75 TL değerine düşmüş olacak. Asgari ücretin tekrar 17.002,50 TL değerine ulaşması için %38’lik bir artışın yapılması gerekiyor.
Ayrıca 2025 yılı enflasyonundan da etkilenmemesi için ayrıca 2025 yılında hedeflenen enflasyon oranı olan %21’in ilave edilmesi gerekiyor. Yani öncelikle 23.460 TL’ye çıkartılıp bunun üzerine de 2025 yılında hedeflenen enflasyon oranı olan %21 eklendiğinde 28.386,6 TL’ye ulaşması gerekiyor ki enflasyon karşısında değerini koruyabilsin. Enflasyon olarak da TÜİK’in enflasyonuna karşı değerini koruyabilsin!
Ancak her ne kadar da hükümet yetkilileri çalışanları enflasyona ezdirmedik deseler de 2025 yılının Ocak ayında asgari ücrete bu oranlarda artış yapmayarak %25 - %30 arasında bir artış ile enflasyona ezdirmeye devam edecekler.
2025 yılında asgari ücretin %25 - %30 arasında arttırılacağını düşünmek ile birlikte çok az bir ihtimal olsa da maksimum 23.000 TL’ye ulaşacağını bunun üzerine çıkmayacağını düşünüyorum.
2025 yılında asgari ücrete %25 oranında zam yapılırsa; 21.253,13 TL
%30 zam yapılır ise: 22.103,25 seviyesinde çıkacak.
Kamuoyunda çok tepki olursa 23.000 TL’ye kadar çıkabilir ancak 23.000 TL olma ihtimali çok az.
Diğer ücretlilere de asgari ücrete yapılacak zam oranında zam yapılmaz ise asgari ücretli sayısı artar ortalama ücretler düşer.