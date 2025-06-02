Asgari ücret zammı enflasyonu artırır mı?
Temmuz ayında asgari ücrete zam olur mu, asgari ücrete yapılacak zam enflasyonu azdırır mı? Genel olarak yapılan çalışmalara ve Merkez Bankası raporlarına göre asgari ücret artışının yıllık enflasyona doğrudan etkisi ortalama olarak yüzde 1,5 ile yüzde 3 arasındadır.
Örneğin yüzde 30’luk asgari ücret artışının enflasyona etkisi yüzde 1,5 civarındadır.
Aslında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) sepetinde doğrudan ücret diye bir kalem yoktur.
Ancak ücret artışları dolaylı olarak etki etmektedir. Ancak ücretin enflasyona etkisi sınırlıdır.
Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısı resmi olarak açıklanmamakla birlikte, çeşitli kaynaklara göre bu sayı yaklaşık 7,1 milyon civarındadır. Bu da toplam ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 45’ine denk gelmektedir.
2024 yılı Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de toplam ücretli çalışan sayısı 15 milyon 582 bin 255 olarak kaydedilmiştir.
Temmuz 2025’te asgari ücrete zam beklentisi
2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete yüzde30 oranında zam yapılarak net 22 bin 104 TL’ye yükseltilmiştir.
Geçmiş yıllarda, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde Temmuz aylarında asgari ücrete ara zamlar yapılmıştır. 2022 ve 2023 yıllarında yıl içinde iki kez zam yapılmıştır. 2024 yılında ise yalnızca Ocak ayında zam yapılmıştır. Ancak 2024 yılında Temmuz ayında ara zam yapılmamıştır.
2025 yılı için Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak enflasyon oranlarının seyri ve ekonomik göstergeler, bu konuda belirleyici olacaktır. 2025 yılı için hedeflenen yüzde 24-29 arasında bir enflasyondur. Bu durumda geçen sene olduğu gibi Temmuz ayında artış yapılmayabilir. Yıl başında yüzde 30 olarak belirlenen artışın enflasyonun üzerinde yapıldığı bu nedenle artış yapılmadığı yetkililerce ifade edilebilir.
Asgari ücret, Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen önemli bir ekonomik göstergedir. Aslında sadece asgari ücretlileri değil diğer ücretlileri de yakından ilgilendirmektedir çünkü asgari ücrete zam yapılmayan dönemlerde diğer, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlara da zam yapılmamaktadır. Yapılsa dahi asgari ücretin üzerinde ücret alan az bir kesimin ücretine zam yapılmaktadır.
Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, asgari ücretin alım gücünü koruma ihtiyacını artırmıştır. Bu nedenle asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik göstergelerin yanı sıra sosyal dengelerin de gözetilmesi büyük önem taşımaktadır.
Temmuz 2025’te olası bir ara zam, hem çalışanların yaşam standartlarını korumak hem de ekonomik istikrarı sağlamak açısından kritik bir rol oynayabilir. Bu süreçte, hükümetin ve ilgili kurumların alacağı kararlar yakından takip ediliyor.
Asgari ücrete yapılacak artışın enflasyonu artırıp artırmayacağı konusu, ekonomide çokça tartışılan ve birçok faktöre bağlı olan bir durumdur. Ancak genel olarak şunları söyleyebiliriz:
Asgari ücret artışı enflasyonu artırır mı?
-Maliyet enflasyonu etkisi (Cost-Push Inflation):
Asgari ücret arttığında, işverenlerin maliyetleri yükselir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu maliyet artışını ürün veya hizmet fiyatlarına yansıtarak telafi etmeye çalışır.
-Bu durum maliyet kaynaklı enflasyona neden olabilir.
2Talep enflasyonu etkisi (Demand-Pull Inflation):
Asgari ücret arttığında çalışanların eline geçen gelir artar. Bu da tüketimi artırarak talep yönlü bir enflasyon yaratabilir.
-Ancak bu etki, ücret artışının büyüklüğüne ve ekonomideki genel talep koşullarına bağlıdır.
3Psikolojik ve beklenti kaynaklı etki:
Ücret artışları, piyasalarda fiyat beklentilerini yukarı yönlü etkileyebilir. Bu da hem üretici hem de tüketiciler nezdinde “zam gelmeden zam yapma” eğilimi doğurabilir.
-Bu durum enflasyonu önden yüklemeli şekilde artırabilir.
Enflasyon-ücret arasındaki denge
-Asgari ücret, enflasyona göre değil, enflasyonun üzerinde artırılırsa, enflasyonu yukarı çekme potansiyeli artar.
-Enflasyona denk ya da altında artışlar, alım gücünü koruyamayabilir ama fiyatlara etkisi sınırlı kalabilir.
Ters etki: Ücret artışı olmazsa ne olur?
Eğer asgari ücrete artış yapılmazsa, enflasyon nedeniyle alım gücü düşer, bu da talep daralması yaratabilir. Talep daralması, bazı sektörlerde durgunluk riskini artırır.
Evet, asgari ücret artışı enflasyonu artırabilir, ancak bu:
-Artışın oranına,
-Zamanlamasına,
-Genel ekonomik koşullara (özellikle üretim kapasitesi ve arz-talep dengesi),
-Ve para politikasına (faiz oranları, kredi genişlemesi vs.) bağlı olarak değişir.
Sadece asgari ücret değil, enflasyonla mücadelede;
-Para politikası,
-Bütçe disiplini
-Üretim politikaları birlikte ele alınmalıdır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçmiş enflasyon raporlarında yer alan tahminlere göre yüzde 30’luk asgari ücret artışının yıllık enflasyona katkısı yaklaşık 1,5 puan civarındadır. Görüldüğü gibi asgari ücret artışının aslında yıllık enflasyona etkisi olsa da bu etki abartıldığı kadar çok değildir. Hatta çok küçük bir oranda etkisi vardır.
Sonuç olarak:
-Bana göre asgari ücretin artırılması ancak maliyet artışının sınırlı tutulması gerekmektedir. Asgari ücretten vergi alınmamaktadır.
-Asgari ücret sigorta primine tabidir.
-Tüm çalışanlar için temmuzda belirlenecek belirli bir tutarın sigorta primi ve vergiden muaf tutularak ücret artışları gerçekleştirilebilir. Bu durumda sınırlı bir maliyet arışı olur.
-Hükümetin ücretlere yapılacak artış ile ayrıca sigorta primi ve vergi beklentisine girmemesi gerekir.
-İşverenleri çok yormayacak ücret artışı sonrasında sadece çalışanların cebine para gireceği bir yöntem belirlenebilir.
-Vergi dilimlerinde değişiklik yapılabilir bu durumda ise asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlarında maaşlarında vergi dilimi nedeniyle düşüşlerinin önüne geçilebilir.
Sabit gelirliler açısından Temmuz ayı büyük önem taşımaktadır. Alım gücü değeri düşün sabit gelirliler, büyük bir beklenti içine girmiş durumdadır.