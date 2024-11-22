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Asgari ücret

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi… Bu fakültede eğitim alabilme şansına her yıl 400 öğrenci erişebiliyor… Bugün bu fakültede:

2 binin üzerinde öğrenci, yetenek ge­liştirmek/bilgilenmek için zaman/para/ emek harcıyor…

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Dün…

Üniversite içinde 400 dönüm alana ku­rulu “sera ve tarımsal geliştirme alanları­nı” gezme fırsatı buldum… Dekan Yardım­cısı Prof. Dr. Hüseyin Çancı rehberlik etti…

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Akademisyenlerin ve sera/mandıra gibi alanlardaki 1-2 profesyonelin çalışmaları dikkat çekici… Ama…

2 saati bulan sera gezisinde tek bir öğ­renci görememem üzücü…

2 bin öğrenci binalarda ders görürken;

Donanımı olan birçok seranın “ödenek yetersizliği nedeniyle” atıl bırakılması da düşündürücü…

VELHASIL

Hüseyin Hoca’ya sordum:

“Antalya dahil tüm Türkiye’de fide aşılayabilecek uzman sıkıntısı çekili­yor. Mezunlar pratikte çok yetersiz”

Yanıtladı heyecanla:

“Bu yıl karar aldık. Öğrencilerimiz 4’üncü sınıfın 1 döneminde arazide olacak ve pratik yapacak”

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Bence mi?

1’inci sınıftan itibaren alanda ol­malı öğrenciler… Öyle olmayınca:

Denizli’de ki 700 dekarlık serada bin kişi, asgarinin çok üzerinde yük­sek ücretle istihdam edilebilirken; 700 dekarlık binlerce alan “milyon­larca işsizle” atıl/verimsiz, duruyor kenarda…

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