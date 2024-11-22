Asgari ücret
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi… Bu fakültede eğitim alabilme şansına her yıl 400 öğrenci erişebiliyor… Bugün bu fakültede:
2 binin üzerinde öğrenci, yetenek geliştirmek/bilgilenmek için zaman/para/ emek harcıyor…
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Dün…
Üniversite içinde 400 dönüm alana kurulu “sera ve tarımsal geliştirme alanlarını” gezme fırsatı buldum… Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Çancı rehberlik etti…
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Akademisyenlerin ve sera/mandıra gibi alanlardaki 1-2 profesyonelin çalışmaları dikkat çekici… Ama…
2 saati bulan sera gezisinde tek bir öğrenci görememem üzücü…
2 bin öğrenci binalarda ders görürken;
Donanımı olan birçok seranın “ödenek yetersizliği nedeniyle” atıl bırakılması da düşündürücü…
VELHASIL
Hüseyin Hoca’ya sordum:
“Antalya dahil tüm Türkiye’de fide aşılayabilecek uzman sıkıntısı çekiliyor. Mezunlar pratikte çok yetersiz”
Yanıtladı heyecanla:
“Bu yıl karar aldık. Öğrencilerimiz 4’üncü sınıfın 1 döneminde arazide olacak ve pratik yapacak”
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Bence mi?
1’inci sınıftan itibaren alanda olmalı öğrenciler… Öyle olmayınca:
Denizli’de ki 700 dekarlık serada bin kişi, asgarinin çok üzerinde yüksek ücretle istihdam edilebilirken; 700 dekarlık binlerce alan “milyonlarca işsizle” atıl/verimsiz, duruyor kenarda…