Asgari ücrete ara zam gelir mi!
Türkiye’de çalışma hayatının temel taşı olan asgari ücret, hem ekonomik göstergelerin hem de sosyal politikaların doğrudan etkilediği bir kalemdir.
2024 yılı için belirlenen brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olan asgari ücret, 2025 yılbaşında yapılan yüzde 30’luk artışla brüt 26.005,50 TL’ye, net 22.104,68 TL’ye çıkarıldı. Bu zamla birlikte çalışanların bir nebze nefes alması hedeflendi. Ancak yılın ilk yarısına biterken enflasyonun gerçek anlamada hız kesmemesi, asgari ücretin alım gücünü yeniden tartışmalı hale getirdi.
Asgari ücretin son dönem seyri
Türkiye’de 2022 ve 2023 senelerinde asgari ücrete yılda bir kez zam yapılırken, son olarak 2024’de sadece ocak ayında zam yapıldı, temmuz ayında ara zam yapılmadı. Hem ekonomik koşullar hem de yüksek enflasyon nedeniyle yıl ortasında “ara zam” uygulaması tekrar gündeme geldi. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete temmuz ayında ikinci kez zam yapılmıştı.
-2022 Temmuz: Yüzde 30 oranında ara zam
-2023 Temmuz: Yüzde 34 oranında ara zam
Bu uygulamalar, her ne kadar işçilerin gelirlerini enflasyon karşısında koruma amacı taşısa da, yüksek enflasyon karşısında değerini koruyamadı.
2025’te ara zam olur mu?
Ekonomi yönetimi 2025 yılı başında yaptığı açıklamalarda asgari ücrete yalnızca yılda bir kez zam yapılacağını ve temmuzda herhangi bir artış düşünülmediğini belirtmişti. Ancak bu beyanın üzerinden geçen altı aylık süreçte:
-Açlık ve yoksulluk sınırının asgari ücretin çok üzerine çıkması
-Ve en önemlisi, asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanın geçim sıkıntısı bu söylemi yeniden gözden geçirmeyi zorunlu hale getiriyor.
Ülkemizde yaşanan enflasyonun devam etmesi. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek zam oranı da aynı düzeyde olacak. Emekliye, memura artış yapılırken asgari ücretin sabit kalması, gelir dengesizliğini artıracağı gibi, çalışma barışını da zedeleyebilir.
Beklentiler ve olası senaryolar
Eğer hükümet temmuzda bir ara zam kararı alırsa, bu ihtimal çok az ancak oranın çok yüksek olması mümkün olmaz.
-İşveren maliyetlerini artırması,
-KOBİ’lerin üzerindeki yükü ağırlaştırması,
-Enflasyonu daha da tetiklemesi gibi riskleri de söz konusu.
Bu nedenle hükümetin asgari ücret desteğini artırarak işvereni rahatlatacak bir model üzerinde çalışması gerektiği sıkça dile getiriliyor. 1.000 TL olan mevcut asgari ücret desteği, bu tür bir ara zam senaryosunda bir miktar arttırılabilir.
Sonuç ve öneri
2025’ün ikinci yarısına girerken, enflasyonun yüksek seyri ve hayat pahalılığı, asgari ücretlilerin alım gücünü hızla eritirken, yıl ortasında yapılacak bir ara zam sosyal açıdan bir ihtiyaç haline geldi. Ekonomik dengeler ile sosyal denge arasındaki bu hassas çizgide, hükümetin dengeleyici ve geçimi önceleyen bir politika setiyle hareket etmesi gerekiyor.
Asgari ücret yalnızca bir rakam değildir; ülkedeki ekonomik iklimin, sosyal refahın ve çalışma barışının en somut göstergesidir.
Ayrıca asgari ücret zammı diğer ücretlerinde artmasını sağlıyor, asgari ücrete artış olmaması durumunda diğer ücretlilerin aylıklarında da bir artış olma olasılığı çok az.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında asgari ücrete zam yapılmayacağını düşünüyorum...