Atatürk vizyonu
İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Almanya’dan 3100 bilim insanı, aydın, yazar, düşünür, politikacı, sanatçı, müzisyen anayurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı.
Almanya’da çalışma imkânı bulamayan ve can güvenliği olmayan bilim insanlarından bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. kuruluş yılı kutlamaları öncesi 1 Ağustos 1933’de kurulan İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşunda görevlendirilmek üzere bizzat Atatürk tarafından Türkiye’ye davet edildiler. İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşunda toplam 42 Alman bilim insanı yer alır. Ankara Üniversitesi’nde de…
Almanya’da yaşayan yazar Kemal Yalçın 2011 yılında İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan 635 sayfalık “Haymatlos” kitabında “Nazi Almanyası”ndan kaçıp “Atatürk Türkiyesi”ne sığınan Alman bilim insanlarının öykülerini kaleme alır.
Kemal Yalçın’ın “Haymatlos” (vatansız) kitabında yer alan bilgilere göre Almanya’dan o dönem Türkiye’ye yaklaşık 600 bilim insanı gelir. Genç cumhuriyetin kalkınmasına katkı veren Prof. Ernst Eduart Hirsch, Prof. Clemens Holzmeister, Prof. Eduard Zuckmayer, Prof. Ernst Reuter, Cornelius Bischoff, Paul Hindemith, Ernst Praetorius, Carl Ebert gibi bir çok bilim insanının öykülerini “Haymatlos”tan okudum. Bir süre Türkiye’nin kalkınmasına omuz veren bilim insanlarının bazıları Atatürk’ün ölümünden sonra ABD’ye giderler.
Aradan geçen yüzyılın ardından Avrupa Birliği, ABD’li bilim insanlarına “Avrupa’yı Seçin” çağrısı yaptı…
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları nedeniyle tehdit altında olan ABD'li bilim insanlarına AB ülkelerine taşınma çağrısında bulundu. Bilim insanlarına daha fazla mali teşvik, daha uzun süreli sözleşmeler, daha az bürokrasi ve araştırma özgürlüklerine saygı gösterileceğine dair yasal güvence vereceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Kongre’den Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) harcamalarında yüzde 37 ve Ulusal Bilim Vakfı (NSF) harcamalarında yüzde 50’den fazla kesinti yapmasını istedi. Trump, bu hamleyle yapay zekâ, kuantum ve nükleer enerji gibi öncelikli alanlara yatırımların yeniden odaklanmasını ve bilim harcamalarının boşa gitmesine son verilmesini amaçladığını belirtti.
“Avrupa’yı seçin”
AB Komisyonu, ABD ve diğer ülkelerden bilim insanları ve araştırmacıları AB’ye çekmek için “Avrupa’yı Seçin” adlı yeni bir girişim açıkladı.
AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, “İlk öncelik Avrupa’da bilimin açık ve özgür kalmasını sağlamaktır. Bu bizim kartvizitimizdir. Bunu korumak için, şimdi her zamankinden daha fazla, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” diye konuştu.
“Avrupa’yı Seçin” girişimi ile AB, bilim insanları için bürokratik yüklerin azaltılacağı, risk sermayesine erişimin kolaylaştırılacağı, daha uzun vadeli sözleşmeler ve daha yüksek ödeneklerin sunulacağı açıklandı. AB, yedi yıllık bir “süper hibe” oluşturarak, yer değiştirmeyi tercih eden bilim insanlarının maaşlarına “ilave” yapılacağı ve bilimsel araştırmaların özgürlüğünün yasalarla güvence altına da alınacağı belirtildi.
Sorbonne Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Başkan von der Leyen, “Bilimi savunmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Evrensel ve birleştirici olan bilimdir. Bilimin pasaportu, cinsiyeti, etnik kökeni ya da siyasi partisi olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Çeşitliliğin insanlığın bir değeri ve bilimin can damarı olduğuna inanıyoruz. En değerli küresel ürünlerden biridir ve korunmalıdır” dedi.
Ahlaki ve insani zorunluluk…
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, “Birkaç yıl önce hiç kimse, dünyanın en büyük demokrasilerinden birinin çeşitlilik kelimesi yer aldı’ bahanesiyle araştırma programlarını kaldıracağını hayal edemezdi” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Macron, “Hiç kimse, ekonomik modeli özgür bilim ve inovasyona bu kadar güçlü bir şekilde dayanan dünyanın bu çok büyük demokrasisinin böyle bir hata yapacağını düşünemezdi. Ama işte buradayız. Hayatlar da risk altında. Söz konusu olan insanlığımızın ilerlemesidir. Bu ahlaki ve insani bir zorunluluktur” sözlerini sarf etti.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu aradan yüzyıl geçse de hala anlayamayan seçilmişler var şu dünyada. İki gün önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ydı, kutlu olsun…