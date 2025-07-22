Atıl kapasite yükselirken; üreten zarar ederken, yatırım yapılır mı?

Atıl kapasite varken yatırım yapılır mı?

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“Ölçek ekonomisi”­nin vazgeçilmez oldu­ğu gelişmiş ülkeler, ka­nunlar ve bürokrasi ile bunu kontrol altında tutuyor…

Hatta atıl duruma dü­şebilecek yatırımlara izin vermiyor…

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Üretici de bilinçli…

Arz fazlası olan/ola­cak yatırımlara yanaş­mıyor…

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Türkiye’de mi?

Maalesef, “serbest pi­yasa” kılıfıyla, arz fazla­sı olan alanlarda da ya­tırımlar yapılıyor…

Undan tütüne, maki­neden “kafe dükkanı­na” birçok alanda, fur­yaya kapılıp yatırım yapanlar, mevcut yatı­rımcıyı da, kendisinin geleceğini de zora soku­yor…

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Ve, Kıt olan sermaye­nin etkin kullanılama­masının;

İsrafın önü açılıyor…

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Makine İhracatçı­ları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu anlattı:

“Kapasite kullanı­mı makinede de yüzde 68.6’ya düştü…

Kârlılık da düştü…

İhracat fiyat olarak (teknoloji, pahalılaşan ürünler…) yükseldi ama miktar bazında düştü…”

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Bakınca 6 aylık ma­kine ihracat rakamları­na…

“İçten yanmalı mo­tor” gibi, dünyada ta­lebi olan ve teknoloji geliştirdiğimiz ürün­lerimiz, ihracat raka­mımızı yukarı taşımış…

Herkesin üretebil­diği/üretebileceği, geleneksel yöntem­lerle devam ettiği­miz ürünler ise sorun artırmış…

VELHASIL

Ölçek ekonomisi, tam kapasite önemli:

Maliyetleri düşüre­bilmenin de temeli…

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Pazarın talep ettiği/ edeceği ürünü, kaliteli üretebilmek/geliştire­bilmek ise:

Kalkınarak cari fazla verebilmenin önceliği…

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Örneğin:

Yeni kurulacak Anka­ra Sanayi Odası Tekno­loji Üstü… (Yarın ayrın­tılarını yazacağım…)

20 bin kişiye doğru­dan istihdam sağlayacak 800 işletme kurulacak…

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Kapasite kullanımı düşerken bu yatırım­lar yapılır mı?

ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın, “Ankara’yı üretimin ötesine taşı­yıp teknoloji geliştiren bir merkeze dönüştür­mek için tüm paydaş­larla iş birliği içinde ça­lışıyoruz.

Üretimi artırmak ye­terli değil; Verimlilik eşliğinde ekonomik çe­şitliliğimizi ve ürün so­fistikasyonu yüksek ihracatımızı artıraca­ğız…” cümlesi, yapma­mız gereken yatırımla­rın içeriğini özetliyor…