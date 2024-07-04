Avrupa borsa liginde ilk yarının lideri Fenerbahçe

Tüm dünyada futbol severler, 14 Haziran’da başlayan EURO 2024’e kilitlenmiş durum­da. A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şam­piyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya’yı yenerek çeyrek finale kalması ül­kede büyük sevinç yarattı. Umarız milliler, cu­martesi günü Hollanda ile yapacakları maçı da kazanıp yarı finale yükselirler.

Geniş kitleleri peşinden sürükleyen futbol endüstrisinin eğ­lence tarafının dışında ekonomik boyutu da var. Kulüpler futbolcu transferleri, forma satışları, turnuva başarıları, yayın hakları ve seyirci ha­sılatları gibi önemli gelir ve giderleri yönetiyor. Bilanço yönetiminde halka arzlar da kulüplerin başvurduğu bir diğer gelir yöntemi.

Geçen yıl yatırımcılar üzüldü

Dünya genelinde hisseleri borsada işlem gö­ren çok sayıda futbol kulübü var. Bugün biz hal­ka açık Avrupalı kulüp hisselerinin yılın ilk ya­rısında gösterdikleri performanslara bakaca­ğız. 2023 yılı genelinde kulüp hisseleri oldukça dalgalı bir seyir izlemişti. Özellikle yeşil saha­larda gösterdikleri performans kulüp hisseleri­nin performansı üzerinde oldukça etkili.

Geçen yıl yatırımcısına Portekiz ekipleri Porto yüzde 33, Sporting CP yüzde 24.7 kazandırdı. Bir diğer Portekiz ekibi Benfica ise yüzde 26.7 kaybettir­di. İskoç ekibi Celtic'in hisseleri de yüzde 6.3 de­ğer kazandı. Bu yıl Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Borussia Dortmund'un his­seleri ise 2023 yılında yüzde 2.8 değer kaybet­ti. Hollanda ekibi Ajax yüzde 8.4, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 12.6, İtalyan ekipleri Juventus yüzde 18.7, Lazio yüzde 23.3 geriledi.

İtalya’da bahis sitelerine yönelik başlatılan so­ruşturmaya Juventuslu Fagioli’nin adının karış­ması, ligin ilk haftasında oynanan Udinese maçı sonrası Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın doping testinin pozitif çıkması, UEFA’nın Ju­ventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç et­mesi kulüp hisselerinde satışlara neden oldu. İtalyan mali polisi Roma ve Lazio takımlarının kulüp binalarında aramalar yapmıştı.

Avrupalı kulüplerin bu yılki performansla­rına bakarsak, zirvede Fenerbahçe’nin olduğu görülüyor. Yılbaşında 2.81 euro olan Fenerbah­çe hisseleri özellikle ligin sona ermesi ve teknik direktörlüğe Jose Mourinho’nun getirilmesinin ardından tırmanışa geçti. Son aylarda yaşanan yükselişle 5.36 euroya çıkan Fenerbahçe hisse­leri ilk yarıda euro bazında yüzde 90’nın üzerin­de getiri sağladı.

Sporting ve Celtic de bu yıl ya­tırımcısını mutlu eden diğer kulüpler. Sporting hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 58.33, Celtic hisseleri ise yüzde 49.83 değer kazandı. Türkiye Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Ga­latasaray da yine yatırımcısına euro bazında bu yıl yüzde 28.94 getiri sundu. Benfica, Porto, Ajax hisseleri yine yılbaşı değerinin üzerinde işlem gören diğer kulüp hisseleri.

En fazla kaybettiren Beşiktaş

Borsa Ligi’nde ilk yarıda yatırımcısına en faz­la kaybettiren hisse Beşiktaş oldu. Hisseler euro bazında bu yıl yüzde 27 değer kaybetti. Ancak bu düşüşü yorumlamak için fiyat grafiğine yıl­başından önceki dönemi de katmak gerekiyor. Çünkü 2023 yılı başında 5 TL seviyelerinden iş­lem gören Beşiktaş hisseleri 90 TL sınırına da­yanmıştı. Beşiktaş’ın ardından yüzde 22’lik ge­ri çekilmesiyle Trabzonspor hisseleri en fazla kaybettiren ikinci kulüp hissesi oldu. Premier Lig’de eski görüntüsünden oldukça uzak olan Manchester United bu yıl yüzde 20 düşerek ya­tırımcısını da hayâl kırıklığına uğrattı. Juventus ve Lazio hisselerinde geçen yıl yaşanan erime bu yılın ilk yarısında da devam etti.