Avrupa borsa liginde ilk yarının lideri Fenerbahçe
Tüm dünyada futbol severler, 14 Haziran’da başlayan EURO 2024’e kilitlenmiş durumda. A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya’yı yenerek çeyrek finale kalması ülkede büyük sevinç yarattı. Umarız milliler, cumartesi günü Hollanda ile yapacakları maçı da kazanıp yarı finale yükselirler.
Geniş kitleleri peşinden sürükleyen futbol endüstrisinin eğlence tarafının dışında ekonomik boyutu da var. Kulüpler futbolcu transferleri, forma satışları, turnuva başarıları, yayın hakları ve seyirci hasılatları gibi önemli gelir ve giderleri yönetiyor. Bilanço yönetiminde halka arzlar da kulüplerin başvurduğu bir diğer gelir yöntemi.
Geçen yıl yatırımcılar üzüldü
Dünya genelinde hisseleri borsada işlem gören çok sayıda futbol kulübü var. Bugün biz halka açık Avrupalı kulüp hisselerinin yılın ilk yarısında gösterdikleri performanslara bakacağız. 2023 yılı genelinde kulüp hisseleri oldukça dalgalı bir seyir izlemişti. Özellikle yeşil sahalarda gösterdikleri performans kulüp hisselerinin performansı üzerinde oldukça etkili.
Geçen yıl yatırımcısına Portekiz ekipleri Porto yüzde 33, Sporting CP yüzde 24.7 kazandırdı. Bir diğer Portekiz ekibi Benfica ise yüzde 26.7 kaybettirdi. İskoç ekibi Celtic'in hisseleri de yüzde 6.3 değer kazandı. Bu yıl Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Borussia Dortmund'un hisseleri ise 2023 yılında yüzde 2.8 değer kaybetti. Hollanda ekibi Ajax yüzde 8.4, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 12.6, İtalyan ekipleri Juventus yüzde 18.7, Lazio yüzde 23.3 geriledi.
İtalya’da bahis sitelerine yönelik başlatılan soruşturmaya Juventuslu Fagioli’nin adının karışması, ligin ilk haftasında oynanan Udinese maçı sonrası Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın doping testinin pozitif çıkması, UEFA’nın Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etmesi kulüp hisselerinde satışlara neden oldu. İtalyan mali polisi Roma ve Lazio takımlarının kulüp binalarında aramalar yapmıştı.
Avrupalı kulüplerin bu yılki performanslarına bakarsak, zirvede Fenerbahçe’nin olduğu görülüyor. Yılbaşında 2.81 euro olan Fenerbahçe hisseleri özellikle ligin sona ermesi ve teknik direktörlüğe Jose Mourinho’nun getirilmesinin ardından tırmanışa geçti. Son aylarda yaşanan yükselişle 5.36 euroya çıkan Fenerbahçe hisseleri ilk yarıda euro bazında yüzde 90’nın üzerinde getiri sağladı.
Sporting ve Celtic de bu yıl yatırımcısını mutlu eden diğer kulüpler. Sporting hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 58.33, Celtic hisseleri ise yüzde 49.83 değer kazandı. Türkiye Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray da yine yatırımcısına euro bazında bu yıl yüzde 28.94 getiri sundu. Benfica, Porto, Ajax hisseleri yine yılbaşı değerinin üzerinde işlem gören diğer kulüp hisseleri.
En fazla kaybettiren Beşiktaş
Borsa Ligi’nde ilk yarıda yatırımcısına en fazla kaybettiren hisse Beşiktaş oldu. Hisseler euro bazında bu yıl yüzde 27 değer kaybetti. Ancak bu düşüşü yorumlamak için fiyat grafiğine yılbaşından önceki dönemi de katmak gerekiyor. Çünkü 2023 yılı başında 5 TL seviyelerinden işlem gören Beşiktaş hisseleri 90 TL sınırına dayanmıştı. Beşiktaş’ın ardından yüzde 22’lik geri çekilmesiyle Trabzonspor hisseleri en fazla kaybettiren ikinci kulüp hissesi oldu. Premier Lig’de eski görüntüsünden oldukça uzak olan Manchester United bu yıl yüzde 20 düşerek yatırımcısını da hayâl kırıklığına uğrattı. Juventus ve Lazio hisselerinde geçen yıl yaşanan erime bu yılın ilk yarısında da devam etti.