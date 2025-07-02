Yaz sıcaklarıyla birlikte Avrupa’nın Akdeniz kıyı ülkeleri Portekiz, İspan­ya, İtalya ve Yunanistan sıcak hava ve or­man yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu mücadeleye son olarak Türkiye de katıldı maalesef…

Avrupa’da kayda geçen en sıcak yıl 2024 yılı oldu. Avrupa Birliği İklim Dai­resi “Copenicus”un raporuna göre tehli­ke giderek artmaya devam edecek. İklim uzmanları, Avrupa kentlerinin iklim de­ğişikliğine karşı önlemleri artırması ge­rektiğini belirtiyor. “2024 Avrupa İklim Durumu Raporu” hiçbir kıtanın Avru­pa kadar hızlı ısınmadığını ortaya koydu. AB’nin yayımladığı rapora göre, geçen yıl birçok kez sıcaklık sınırı aşıldı ve olum­suz rekorlar kırıldı. 2025 yılının daha da sıcak olması bekleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Coper­nicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) ile Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (WMO) yaklaşık 100 bilim insanı tarafından ha­zırlanan rapora göre, dünya sanayi devri­minden bu yana ortalama 1,3 derece ısı­nırken, Avrupa’da bu 2,4 derece olarak tespit edildi. Hava sıcaklığının normalden daha düşük seyrettiği İzlanda hariç, geçen yıl Avrupa'nın her yerinde ortalamanın üzerinde yüksek sıcaklıklar ölçüldü.

Dünya genelinde hava sıcaklığı kayıtla­rının tutulmaya başlanmasından bu ya­na en sıcak yıl olarak kayda geçen 2024 yılında da bütün dünyada deniz suyu sı­caklıklarının olağanüstü yükseldiği, buz tabakaları ve buzullar da erimenin de­vam etmesi nedeniyle deniz seviyesi de yükseliyor. Ayrıca, atmosferdeki sera ga­zı yoğunluğu da artmaya devam ederken, 2024'te yeni rekor seviyelere ulaştı. Av­rupa, 80’li yıllardan bu yana küresel orta­lamanın iki katı hızla ısınıyor…

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Genel Direktörü Flo­rence Rabier yaptığı açıklamada, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisinin küresel ısınmayı ortaya koyan ortalama rakamlardan ibaret olmadığını, bölgesel ve yerel düzeyde sonuçları bulunduğuna dikkat çekti.

Avrupa’da geçen yıl fırtınalar ve seller­den tahminen 413 bin kişinin etkilendiği­ni ve en az 335 kişinin hayatını kaybetti­ğini ortaya koyan rapora göre, seller, sıcak hava dalgaları, taşkınlar, fırtınalar veya kuraklıkların yaşandığı Avrupa’daki yak­laşık 750 milyon insanın yaşamı, insan kaynaklı iklim değişikliğinin körüklediği aşırı hava olaylarından giderek daha sık­lıkla olumsuz şekilde etkileniyor.

Sıcak hava selleri beraberinde getiriyor

Batı Avrupa'da 1950'den bu yana ne­redeyse hiç görülmediği kadar çok yağış kaydedildi. Kuraklık ve şiddetli yağmu­run birleşimi de sel riskini önemli ölçüde artırıyor, zira sertleşmiş ve kurumuş top­rak kısa sürede büyük miktarda suyu çe­kemiyor. Bu da kısa sürede tehlikeli akın­tıların oluşmasına ve sellere neden olu­yor.

Raporda, özellikle selden korunma ve sıcak hava baskısına karşı ülkelerin en kı­sa sürede önlemler alması ve bu değişim ile uyumlu tedbirleri hayata geçirilmesi isteniyor.

Minimal değişiklik maksimal etki

Avrupa İklim Durumu Raporu’nda, Av­rupa’daki kentlerin yarıdan fazlasının aşırı hava koşullarına uyum sağlamak ve vatandaşlarını daha iyi korumak için planlar hazırlamasını olumlu olarak de­ğerlendiriyor. Bu konuda Paris, Milano ve Glasgow öncülük ediyor. Bu şehirler­de, iklim değişikliğinden korunma me­kanlarının tesis edilmesi, şehirleri serin­letmek için yeşil alanların genişletilmesi ve sellerden korunma önlemlerinin artı­rılması için yoğun çaba sarf ettikleri vur­gulanıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, sıcaklık artışındaki minimal değişiklikle­rin hayatlarımıza maksimal etkileri oldu­ğuna dikkat çekti. Genel Sekreter Saulo, “Kesirli değerlerdeki her bir artışın bile büyük etkisi söz konusu, nitekim hayatı­mız, ekonomimiz ve gezegenimiz üzerin­deki riskleri artırıyor. Ona göre adım at­maya mecburuz” uyarısında bulundu.