Avrupa İklim Durumu Raporu
Yaz sıcaklarıyla birlikte Avrupa’nın Akdeniz kıyı ülkeleri Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan sıcak hava ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu mücadeleye son olarak Türkiye de katıldı maalesef…
Avrupa’da kayda geçen en sıcak yıl 2024 yılı oldu. Avrupa Birliği İklim Dairesi “Copenicus”un raporuna göre tehlike giderek artmaya devam edecek. İklim uzmanları, Avrupa kentlerinin iklim değişikliğine karşı önlemleri artırması gerektiğini belirtiyor. “2024 Avrupa İklim Durumu Raporu” hiçbir kıtanın Avrupa kadar hızlı ısınmadığını ortaya koydu. AB’nin yayımladığı rapora göre, geçen yıl birçok kez sıcaklık sınırı aşıldı ve olumsuz rekorlar kırıldı. 2025 yılının daha da sıcak olması bekleniyor.
Avrupa Birliği Komisyonu’nun Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) ile Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (WMO) yaklaşık 100 bilim insanı tarafından hazırlanan rapora göre, dünya sanayi devriminden bu yana ortalama 1,3 derece ısınırken, Avrupa’da bu 2,4 derece olarak tespit edildi. Hava sıcaklığının normalden daha düşük seyrettiği İzlanda hariç, geçen yıl Avrupa'nın her yerinde ortalamanın üzerinde yüksek sıcaklıklar ölçüldü.
Dünya genelinde hava sıcaklığı kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçen 2024 yılında da bütün dünyada deniz suyu sıcaklıklarının olağanüstü yükseldiği, buz tabakaları ve buzullar da erimenin devam etmesi nedeniyle deniz seviyesi de yükseliyor. Ayrıca, atmosferdeki sera gazı yoğunluğu da artmaya devam ederken, 2024'te yeni rekor seviyelere ulaştı. Avrupa, 80’li yıllardan bu yana küresel ortalamanın iki katı hızla ısınıyor…
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Genel Direktörü Florence Rabier yaptığı açıklamada, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisinin küresel ısınmayı ortaya koyan ortalama rakamlardan ibaret olmadığını, bölgesel ve yerel düzeyde sonuçları bulunduğuna dikkat çekti.
Avrupa’da geçen yıl fırtınalar ve sellerden tahminen 413 bin kişinin etkilendiğini ve en az 335 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koyan rapora göre, seller, sıcak hava dalgaları, taşkınlar, fırtınalar veya kuraklıkların yaşandığı Avrupa’daki yaklaşık 750 milyon insanın yaşamı, insan kaynaklı iklim değişikliğinin körüklediği aşırı hava olaylarından giderek daha sıklıkla olumsuz şekilde etkileniyor.
Sıcak hava selleri beraberinde getiriyor
Batı Avrupa'da 1950'den bu yana neredeyse hiç görülmediği kadar çok yağış kaydedildi. Kuraklık ve şiddetli yağmurun birleşimi de sel riskini önemli ölçüde artırıyor, zira sertleşmiş ve kurumuş toprak kısa sürede büyük miktarda suyu çekemiyor. Bu da kısa sürede tehlikeli akıntıların oluşmasına ve sellere neden oluyor.
Raporda, özellikle selden korunma ve sıcak hava baskısına karşı ülkelerin en kısa sürede önlemler alması ve bu değişim ile uyumlu tedbirleri hayata geçirilmesi isteniyor.
Minimal değişiklik maksimal etki
Avrupa İklim Durumu Raporu’nda, Avrupa’daki kentlerin yarıdan fazlasının aşırı hava koşullarına uyum sağlamak ve vatandaşlarını daha iyi korumak için planlar hazırlamasını olumlu olarak değerlendiriyor. Bu konuda Paris, Milano ve Glasgow öncülük ediyor. Bu şehirlerde, iklim değişikliğinden korunma mekanlarının tesis edilmesi, şehirleri serinletmek için yeşil alanların genişletilmesi ve sellerden korunma önlemlerinin artırılması için yoğun çaba sarf ettikleri vurgulanıyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, sıcaklık artışındaki minimal değişikliklerin hayatlarımıza maksimal etkileri olduğuna dikkat çekti. Genel Sekreter Saulo, “Kesirli değerlerdeki her bir artışın bile büyük etkisi söz konusu, nitekim hayatımız, ekonomimiz ve gezegenimiz üzerindeki riskleri artırıyor. Ona göre adım atmaya mecburuz” uyarısında bulundu.