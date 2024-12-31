Avrupa'da ulusal meclisler allak bullak oldu
Dünyada 2024, savaşların ve ekonomik krizlerin gölgesinde bir de ‘seçim yılı’ olarak yaşandı. Avrupa Parlamentosu için 6-9 Haziran tarihlerinde yapılan seçimlerin etkileri, ulusal meclislere yansıdı.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra Avrupa Birliği’nin (AB) lokomotif ülkelerinde yeniden seçimlere gidildi. Fransa, Almanya, Belçika ve İngiltere’de iktidarlar yerlerini yeni partilere bırakmak zorunda kaldı.
AB’nin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa’da aşırı sağcı partiler 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oylarını rekor seviyede artırdı.
AB’nin iki dinamo ülkesi Fransa ve Almanya’da ise gözler, bir sonraki seçimlerde… Zira son anketler Almanya’da aşırı sağ parti Almanya için Alternatif Partisi (AfD)’nin yüzde 21 ile ikinci parti olduğunu gösteriyor. Fransa’da ise uzun süredir birinci parti olan Marine Le Pen’in yönetimindeki Ulusal Bütünleşme’nin (RN) oyları yüzde 29 civarında.
Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, sadece bilinen ülkelerde değil sosyal demokrasinin beşiği İsveç, Finlandiya ve Letonya’da da aşırı sağ partiler hükümet içinde yer alıyor veya destekliyor.
Fransa’da siyasi kargaşa devam ediyor
Fransa’da AP seçimlerinde aşırı sağın açık ara farkla birinci olmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘Ulusal Meclis’i feshederek erken seçime gidileceğini açıkladı. Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) AP seçimlerinde aldığı yüzde 31,5 oy oranıyla açık ara birinci parti oldu. Macron’un partisi Rönesans ise seçimlerde yüzde 15,2 oy aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerinde alınan sonuçlardan sonra ‘baskın erken seçim’e gitti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik’in iktidara gelmesi, diğer bütün partilerin stratejik iş birliğiyle ancak önlendi.
Fransa’da sandık çıkış anketlerinden elde edilen ilk tahminlere göre, aşırı sağ karşısında dört sol partinin birleştiği Yeni Halk Cephesi (NFP) seçimleri önde bitirerek büyük sürpriz yarattı. Başbakan Michel Barnier, sağ partilerden oluşan ve aşırı sağın dışarıdan destek verebileceği bir hükümet kurdu.
Muhalefet, Başbakan Michel Barnier’nin, Anayasa’nın 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasından doğan yetkisini kullanarak, Sosyal Güvenlik Bütçesi’ni oylatmadan geçirmek istemesi üzerine, hükümet hakkında iki ayrı gensoru önergesi verdi. Sol Parti’nin verdiği gensoruya ırkçı parti RN destek verdi. Barnier hükümeti, Fransa’da 1962’den sonra gensoruyla düşen ilk hükümet olarak tarihe geçti.
Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Michel Barnier’nin muhalefet tarafından verilen gensoru önergesiyle düşürülmesinin ardından, merkez partisi Modem lideri 73 yaşındaki François Bayrou’yu Başbakan olarak atadı.
Almanya’da ırkçı parti gölgesi
Avrupa Parlamentosu’nda 96 sandalye ile en çok milletvekiline sahip Almanya’daki AP seçimlerinde Hıristiyan Demokratik Birliği (CDU-CSU) yüzde 29,5 ile seçimden birinci parti olarak çıktı. Oylarını yüzde 5 artıran aşırı sağcı Alternatif Almanya Partisi (AfD) yüzde 16,5 ile ikinci parti oldu.
1 Eylül 2024 tarihinde Thüringen Eyalet seçiminde ırkçı parti Alternatif Almanya Partisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa seçimlerden yüzde 32,8 oy alarak birinci parti oldu.
Berlin’de bulunan federal hükümeti oluşturan sosyal demokrat SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti FDP koalisyonu için Saksonya ve Thüringen’deki eyalet seçimleri ağır yenilgiyle sonuçlandı. AfD, hem Saksonya hem de Thüringen’de koalisyon ortakları SPD, Yeşiller ve FDP’nin oylarının toplamının iki katından fazla oy aldı.
Almanya’nın farklı eyaletlerinde yapılan yerel seçimlerde güç kaybeden koalisyon hükümeti başbakanı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 23 Şubat 2025’te erken genel seçim kararı aldı. Almanya Başbakanı Scholz, şubat ayında yapılacak seçimlerde bir yandan Hıristiyan Demokratlar Birliği CDU-CSU ile diğer yandan ırkçı parti AfD ile mücadele edecek.
Hollanda’da ırkçı lider
İtalya’da Giorgio Meloni, Macaristan’da Victor Orban, Portekiz’de Robert Fico’dan sonra Hollanda’da da ırkçı parti lideri Geert Wilders’in Özgürlük Parti’si (PVV) seçimlerden birinci parti olarak çıktı.
Hollanda’da dörtlü koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından istifasını açıklayan ve dört ayda ülkesini erken genel seçimlere taşıyan Başbakan Mark Rutte, 16 yıl sonra aday olmayacağını açıkladı. Rutte, Türkiye’nin 1952’den beri üyesi olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri olarak göreve başladı.
Liberal sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Mark Rutte’nin yerine gelen Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz-Zegerius seçimlere girdi. Hollanda’da 2023 yılının sonunda yapılan genel seçimleri kazanan Geert Wilders, ülkenin başına geçmek için koalisyon müzakerelerini yürütmek istediğini duyurdu.
Wilders’in Özgürlük Partisi’nin (PVV) yanı sıra Merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), popülist Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) ve merkez Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) koalisyonun hükümetini Temmuz 2024’te kurabildi. Bağımsız Başbakan Dick Schoof’un kurduğu hükümet, 2 Temmuz 2024 tarihinde göreve başladı.
Belçika’da altı ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı
Avrupa ülkeleri 6-9 Haziran tarihlerinde Avrupa Parlamentosu seçimlerine giderken, AB’nin ev sahibi ülkesi Belçika’da, 9 Haziran’da yerel ve yasama seçimleri bir arada yapıldı.
Belçika’da yapılan seçimlerde ülkenin Güney’inde liberaller (MR) ve Sosyalist Parti (PS), seçimlerden ülkenin kuzeyinde ise aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı N-VA, son bir manevrayla seçimleri ırkçı parti Vlaams Belang’ın önünde tamamladı.
Belçika’da federal ve bölge parlamentolarına toplam 15 Türk kökenli milletvekili seçildi. Belçika İşçi Partisi PVDA-PTB’den Ayşe Yiğit ve Kemal Bilmez, sosyal demokrat parti Vooruit’ten Funda Oru ve Yeşiller Partisi Groen’dan Meyrem Almacı Federal Meclis’e, Yeni Flaman Birliği NV-A’dan Zuhal Demir, sosyal demokrat parti Vooruit’ten Burak Nallı Flaman Parlamentosu’na milletvekili olarak seçildi.
Sosyal demokrat parti PS’ten Özlem Özen Valon Parlamentosu’na, Liberal parti MR’den Sadık Köksal ve Hennan Oflu, sosyal demokrat parti PS’ten Hasan Koyuncu, Şevket Temiz, İbrahim Dönmez ve Yusuf Yıldız Brüksel Parlamentosu’na seçildi. Hıristiyan demokrat parti Les Engages’ten Emel Köse ve Flaman sosyal demokrat parti Vooruit’ten Zeynep Balcı ise milletvekili olmak için hükümetinin sonucunu bekliyor.
Belçika, 13 Haziran 2010 seçimlerinden sonra tam 540 gün hükümet kuramadı. Sosyal demokrat Elio Di Rupo, 541. günde 6 partiden oluşan bir koalisyon hükümeti kurarak bu rekorun daha fazla uzamasının önüne geçti.
Yeni Flaman İttifakı Genel Başkanı Bart De Wever, Belçika Kralı Phillippe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Seçimlerin üzerinden yaklaşık altı ay geçmesine rağmen Belçika’da hâlâ hükümet kurulamadı.
İngiltere’de sosyal demokratlar 20 yıl sonra döndü
Demokrasinin beşiği olarak da bilinen İngiltere’de merkez sağ Muhafazakâr Parti, temmuz ayındaki seçimlerde 1832’den beri en kötü sonucu elde etti ve rakip İşçi Partisi 14 yıl aradan sonra iktidar oldu. Temmuz ayında yapılan seçimlerde siyasi deprem yaşandı. Sosyal demokrat İşçi Partisi 2005 seçimlerinden sonra ilk defa seçim zaferi yaşadı. Büyük Britanya Kralı Charles, 61 yaşındaki Keir Starmer’i hükümeti kurmakla görevlendirdi. Avam Kamarası’nda 650 sandalye şu şekilde dağıldı: İşçi Partisi 412, Muhafazakar Parti 121, Liberal Demokrat Parti 71, ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) 9, göçmen karşıtı Reform Partisi ise 7 sandalye.