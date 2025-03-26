Avrupa’dan demokrasi vurgusu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “terörle bağlantılı” ve “yolsuzluk” gerekçesiyle tutuklanmasına Avrupa “demokrasi vurgusu”yla tepki gösterdi.
Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’yi hem Avrupa Konseyi üyesi hem de AB aday ülkesi olarak “demokratik değerlere sahip çıkmaya” çağırdı. AB Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, “Türkiye’nin Avrupa’ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik norm ve uygulamalara açık bir bağlılık gerekiyor” diye konuştu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in İmamoğlu’nun tutuklanmasını “son derece endişe verici” olarak nitelendirdiğini söyleyen sözcü, Türkiye ile iş birliğini geliştirmek amacıyla planlanan üst düzey görüşmelerin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılamayacağını belirtti.
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türk yetkililerinin İmamoğlu’na saldırıları durmaksızın devam ediyor” açıklaması yaptı. Raportör Amor, sosyal medya hesabından, “Türk yetkililerinin İmamoğlu’na karşı saldırıları durmaksızın devam ediyor. Artık resmen tutuklandı ve İstanbul Belediye Başkanlığı görevi, geçici olarak askıya alındı. Gerektiğinde demokrasiyi ve vatandaş olarak haklarını savunmak için her zaman sokakları doldurur. Geçmişte oldu, şimdi oluyor ve gelecekte de olacak. Avrupa’nın en canlı şehri İstanbul. İmamoğlu, bu ruhu temsil ediyor” paylaşımı yaptı.
İmamoğlu’nun tutuklanmasına bir tepki de Avrupa Konseyi’nden geldi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi adına yapılan açıklamada “İmamoğlu’nun tutuklanması demokrasiye saldırıdır, serbest bırakılmalıdır” denildi.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, Kongre adına yaptığı açıklamada “İmamoğlu’nun tutuklanması kararını esefle karşılıyor ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.
Avrupa Konseyi: Demokrasiye saldırı
Açıklamada, “İmamoğlu’nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği bir dönemde hapse atılmasının adaletle hiçbir ilgisi yoktur, tamamen siyasetle ilgilidir. Bu, seçim süreçlerinin dürüstlüğünü ve adilliğini baltalamayı amaçlayan hesaplanmış bir harekettir ve demokrasiye saldırı anlamına gelmektedir” denildi.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Cools, “İmamoğlu, üç ayrı seçimde, 16 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul’un vatandaşları tarafından Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) de desteklenen demokratik standartlar, bu tür davaların son derece dikkatli bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Mutlak kesinlik ve güçlü kanıtlara dayanmadığında bu tür eylemler seçilmiş temsilcilerine güvenen halkın iradesine aykırıdır” ifadelerini kullandı.
Kongre: Acil görüşülecek
İmamoğlu’nun tutuklanması Strasbourg’da yarın yapılacak olan 48. oturumda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde acil görüşülecek. İmamoğlu’nun durumunu yakından takip ettiklerini” vurgulayan Cools, “Türkiye’de belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin acil bir görüşme gerçekleştirecektir" açıklamasını yaptı.
AB’nin lokomotif ülkesi Almanya’dan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir” açıklaması geldi.
Almanya: Demokrasi için ciddi gerileme
“Şu anda Türkiye’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle izliyoruz” diyen Başbakan Olaf Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit, “İstanbul belediye başkanının tutuklanması ve görevden alınması kesinlikle kabul edilemez. Bunun çok hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekiyor” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında “Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek Türkiye ile ikili düzeydeki ilişkilerimizin gerekse de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte birinin yaşadığı İstanbul’un belediye başkanı ve ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun “gizli tanık ifadelerine dayanılarak” tutuklanmasına AB’den çok sert tepki gelmemesi, ABD’nin savunma konusunda Avrupa’yı yalnız bırakması, Ukrayna’ya gönderilecek asker ihtiyacı ve göçmen sorunsalı en büyük engel…