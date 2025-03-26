Avrupa’dan demokrasi vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “terörle bağlantılı” ve “yolsuz­luk” gerekçesiyle tutuklanmasına Avrupa “de­mokrasi vurgusu”yla tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’yi hem Avrupa Konseyi üyesi hem de AB aday ülke­si olarak “demokratik değerlere sahip çıkma­ya” çağırdı. AB Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, “Türkiye’nin Avrupa’ya bağlı kalması­nı istiyoruz, ancak bunun için demokratik norm ve uygulamalara açık bir bağlılık gerekiyor” di­ye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Le­yen’in İmamoğlu’nun tutuklanmasını “son de­rece endişe verici” olarak nitelendirdiğini söy­leyen sözcü, Türkiye ile iş birliğini geliştirmek amacıyla planlanan üst düzey görüşmelerin ger­çekleşmesine artık kesin gözüyle bakılamayaca­ğını belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Rapor­törü Nacho Sanchez Amor, “Türk yetkilileri­nin İmamoğlu’na saldırıları durmaksızın de­vam ediyor” açıklaması yaptı. Raportör Amor, sosyal medya hesabından, “Türk yetkililerinin İmamoğlu’na karşı saldırıları durmaksızın de­vam ediyor. Artık resmen tutuklandı ve İstan­bul Belediye Başkanlığı görevi, geçici olarak as­kıya alındı. Gerektiğinde demokrasiyi ve vatan­daş olarak haklarını savunmak için her zaman sokakları doldurur. Geçmişte oldu, şimdi oluyor ve gelecekte de olacak. Avrupa’nın en canlı şehri İstanbul. İmamoğlu, bu ruhu temsil ediyor” pay­laşımı yaptı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına bir tepki de Avrupa Konseyi’nden geldi. Avrupa Konseyi Ye­rel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi adına yapı­lan açıklamada “İmamoğlu’nun tutuklanması demokrasiye saldırıdır, serbest bırakılmalıdır” denildi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim­ler Kongresi Başkanı Marc Cools, Kongre adına yaptığı açıklamada “İmamoğlu’nun tutuklan­ması kararını esefle karşılıyor ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Avrupa Konseyi: Demokrasiye saldırı

Açıklamada, “İmamoğlu’nun partisinin cum­hurbaşkanı adayı olarak seçileceği bir dö­nemde hapse atılmasının adaletle hiçbir ilgi­si yoktur, tamamen siyasetle ilgilidir. Bu, seçim süreçlerinin dürüstlüğünü ve adilliğini baltala­mayı amaçlayan hesaplanmış bir harekettir ve demokrasiye saldırı anlamına gelmektedir” de­nildi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Cools, “İmamoğlu, üç ayrı se­çimde, 16 milyondan fazla insanın yaşadığı İs­tanbul’un vatandaşları tarafından Belediye Baş­kanı olarak seçilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) de desteklenen demok­ratik standartlar, bu tür davaların son derece dikkatli bir şekilde ele alınmasını gerektirmek­tedir. Mutlak kesinlik ve güçlü kanıtlara dayan­madığında bu tür eylemler seçilmiş temsilcileri­ne güvenen halkın iradesine aykırıdır” ifadeleri­ni kullandı.

Kongre: Acil görüşülecek

İmamoğlu’nun tutuklanması Strasbourg’da yarın yapılacak olan 48. oturumda Avrupa Kon­seyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’n­de acil görüşülecek. İmamoğlu’nun durumunu yakından takip ettiklerini” vurgulayan Cools, “Türkiye’de belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin acil bir görüşme gerçekleşti­recektir" açıklamasını yaptı.

AB’nin lokomotif ülkesi Almanya’dan “İstan­bul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu’nun tutuk­lanması Türkiye demokrasisi için ciddi bir geri­lemedir” açıklaması geldi.

Almanya: Demokrasi için ciddi gerileme

“Şu anda Türkiye’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle izliyoruz” diyen Başbakan Olaf Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit, “İstanbul belediye başkanının tutuklanması ve görevden alınması kesinlikle kabul edilemez. Bunun çok hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulma­sı gerekiyor” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama­sında “Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilke­lere riayet, gerek Türkiye ile ikili düzeydeki iliş­kilerimizin gerekse de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte birinin yaşadığı İstanbul’un belediye başkanı ve ilk se­çimde cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İma­moğlu’nun “gizli tanık ifadelerine dayanılarak” tutuklanmasına AB’den çok sert tepki gelmeme­si, ABD’nin savunma konusunda Avrupa’yı yal­nız bırakması, Ukrayna’ya gönderilecek asker ihtiyacı ve göçmen sorunsalı en büyük engel…