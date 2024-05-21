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Avrupalı tüketici artık temkinli davranıyor

Fikret AYDEMİR
Fikret AYDEMİR fikret.aydemir@dunya.com

Avrupa Birliği genelinde son perakende satış rakamlarına göre, Avrupa’da yavaşlayan ve düşüşe geçen enflasyon rakamlarına rağmen Avrupalı tüketici temkinli davranarak harcamalarını artırmak istemiyor.

Avrupa ülkelerinde yavaşlayan enflasyon, harcama ve tüketimin artacağı yönündeki beklentileri artırdı. Ancak şu ana kadar bu durum tüketici davranışına yansımadığı belirtildi.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi’nde perakende satış hacmi şubat ayında aylık bazda beklenenin üzerinde yüzde 0.5 ve AB genelinde ise yüzde 0.4 düştü. Euro Bölgesi’nde perakende satışlarda 17 aydır devam eden düşüş eğilimi sürdür. AB’deki perakende ticaret hacmi Şubat 2024’te, geçtiğimiz ocak ayı ile karşılaştırıldığında değişim Euro Bölgesi genelinde yüzde 0.5 düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi’nde perakende ticaret hacmi düşüşü Almanya’da (-1.9) Belçika’da (-1.8), Kıbrıs Rum kesiminde (-1.1), Slovenya’da (-0.9), Finlandiya’da (-0.9), Macaristan’da (-0.6), Portekiz’de (-0.4), Fransa’da (-0.3), İrlanda’da (-0.2) ve Danimarka’da (-0.1) olarak gerçekleşti. Avusturya’da perakende ticaret hacminde değişiklik göstermezken, Lüksemburg’da (0.2) İsveç’te (0.4), Malta’da (0.4), Romanya’da (0.5), İspanya’da (0.5), Hollanda’da (0.5), Letonya’da (0.7), Litvanya’da (0.7), Slovakya’da (0.9), Bulgaristan’da (0.9), Estonya’da (1), Hırvatistan’da (1.2) ve Polonya’da (1.4) artış gösterdi.

Euro Bölgesi’nde bir önceki aya göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 0.4, gıda dışı ürünlerde yüzde 0.2 ve otomobil yakıtında yüzde 1.4 düşüş gösterdi. AB genelinde ise gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 0.5, gıda dışı ürünlerde yüzde 0.1 ve otomobil yakıtında yüzde 0.9 azaldı. AB ülkeleri arasında aylık en büyük düşüş Almanya ve Belçika’da kaydedilirken, en yüksek artışlar Polonya ve Hırvatistan’da görüldü. Yıllık ise Belçika yüzde -6.8 ile en büyük düşüşü kaydedilirken, Hırvatistan’da yüzde 9.2 ile en çok artışı yaşandı.

YARIN: AVRUPALININ ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

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