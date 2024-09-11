Avrupalı Türklerden ‘boykot’ çağrısı

Tatil bitti. Geçtiğimiz hafta Avrupa’da, bu hafta Türkiye’de milyonlarca çocuk için yeni ders yılı zili çaldı ilk defa…

Batı Avru­pa’da 6,5 milyon olmak üzere yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor. ‘Gurbetçi’ yakıştırmasından haz­zetmeyen milyonlarca Avrupalı Türk, tatil için gittikleri anavatanlarından yaşadıkları ülkelere geri dönüş yaptı.

“Fiyatlar çok yüksek…”

‘Avrupa’daki Türklerin sosyal medyadaki “Fiyatlar çok yüksek, seneye Türkiye’de ta­til yok” paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımın altındaki bütün yorumları okuyunca, tam bir Avrupalı Türk ve Türki­ye’de yaşayan insanların ‘gurbetçiler’e bakı­şını ortaya koyuyor… İşte “Fiyatlar çok yük­sek, seneye Türkiye’de tatil yok” paylaşımı­nın altındaki yorumlardan bazıları:

-Bence bir sene gidilmesin. Gitmek iste­yen de köyüne gitsin otursun. O zaman bizle­re olan tavırları belki biraz değişir.

-Eskiden bu kadar soygun yoktu... İnsan­larımız mı arsızlaştı... eee ne olacak Kuran’a göre bir yaşantı olmazsa olacağı bu. Namaz yok, deist çok, ateist çok, agnostik bunu da yeni duyduk… Bakalım daha neler duyacağız acaba.

-Türkiye şu an Almanya’dan pahalı, Al­manya’daki çoğu ürünler Türkiye’de nere­deyse iki katı pahalı.

-Hep aynısını diyorsunuz, her sene yine geliyorsunuz, bari sözünüzün arkasında du­run.

-Gelmeyin, siz gelince bizi yok sayıyorlar, 3 liralık yeri sayenizde 30 liraya bize de veri­yorlar. Gelmeyin ki normale dönsünler. Sizin yüzünüzden Türkiye’de yaşayanlar tatil ya­pamıyor. Birkaç sezon gelmeyin ki anlasın­lar böyle olmaması gerektiğini.

-Aynen katılıyorum. Seneye Türkiye tati­li yok. Pahalılıktan ziyade, gurbetçilere düş­man gibi davranan ve kazıklamayı hak gören bir kesim sözde esnaf var. Yazık.

-Birileri çıksın desin ki ben Türkiye’de dolandırılmadım, çarpılmadım... Her Al­mancı özellikle bir yakını tarafından mu­hakkak kazıklanmıştır. Ben Alman plakası ile Türkiye’de dolaştığım zaman, Türkiye in­sanlarının bakışlarından anlıyorum ki için­den hiç iyi şeyler söylemiyorlar.

-10 yıl evvel 100 euro bozdurup kendimi­zi Sultan Süleyman gibi hissediyorduk. Şim­di bin euro iki üç günde eriyip gidiyor.

-Devleti zayıflatma, hükumeti devirme projesi. Pek çok ayağı var. Fiyatları çıkar, halkı isyana sürükle, turistleri / gurbetçileri Türkiye’den uzaklaştır…

-Uçak bileti almamakla başlasak tatile gitmemeye nasıl olur? Sadece Türkiye’mizin pahalılığı degil başta uçak biletlerinden baş­lamak lazım. Bir yıl uçak bileti ve tatili pro­testo edersek o zaman bizlerin kıymeti biraz anlaşılır.

-Zaten istenmediğiniz yere gelmek ayrı yüzsüzlüktür.

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Avrupalı Türklerin tüm zamanların re­korunu kırarak, Edirne’den 22 Haziran - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 4 milyon 330 bin 25 kişinin karayoluyla sınır kapıla­rından giriş yaptığı belirtildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ‘gurbetçi sezonunda’ kentteki sınır kapılarından Türkiye’ye 4 milyon 330 bin 25 yolcunun giriş çıkış yaptığını açıkla­dı. Geçen yıla oranla yüzde 10’luk bir artışın olduğunu belirten Vali Sezer, “Gurbetçi se­zonunda 1 milyon 59 bin 834 binek araç gi­riş çıkışı oldu. Aynı dönemde 4 milyon 330 bin 25 gurbetçimizin bu sene giriş ve çıkışı söz konusu. Bu sene rekorlara imza attık. Bir günde 57 bin yolcu girişiyle tüm zamanların rekoru kırıldı” açıklamasını yaptı.

7 milyar dolarlık katkı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sı­rakaya, 2020 yılından itibaren her yıl Kapı­kule’ye giderek gurbetçi vatandaşlarla gö­rüştüğünü belirtti.

Yurt dışında yaşayan gur­betçilerin ülke ekonomisine 7 milyar dolar döviz katkısı sağladığını ifade eden Milletve­kili Sırakaya, “Son dönemde maalesef ülke­mizde kimi çevrelerin vatandaşlarımız için­deki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza karşı oluşturulmaya çalışılan bir hasmane tutumun, bir düşmanlık profilinin oluştur­ma gayretlerinde büyük bir üzüntüyle takip ettiğimizi, bu konuyla ilgili olarak siyaseten yapacağımız mücadeleyle birlikte hukuki mücadelesini de yapmakta kararlıyız” açık­laması yaptı.