Avrupalı Türklerden ‘boykot’ çağrısı
Tatil bitti. Geçtiğimiz hafta Avrupa’da, bu hafta Türkiye’de milyonlarca çocuk için yeni ders yılı zili çaldı ilk defa…
Batı Avrupa’da 6,5 milyon olmak üzere yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor. ‘Gurbetçi’ yakıştırmasından hazzetmeyen milyonlarca Avrupalı Türk, tatil için gittikleri anavatanlarından yaşadıkları ülkelere geri dönüş yaptı.
“Fiyatlar çok yüksek…”
‘Avrupa’daki Türklerin sosyal medyadaki “Fiyatlar çok yüksek, seneye Türkiye’de tatil yok” paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımın altındaki bütün yorumları okuyunca, tam bir Avrupalı Türk ve Türkiye’de yaşayan insanların ‘gurbetçiler’e bakışını ortaya koyuyor… İşte “Fiyatlar çok yüksek, seneye Türkiye’de tatil yok” paylaşımının altındaki yorumlardan bazıları:
-Bence bir sene gidilmesin. Gitmek isteyen de köyüne gitsin otursun. O zaman bizlere olan tavırları belki biraz değişir.
-Eskiden bu kadar soygun yoktu... İnsanlarımız mı arsızlaştı... eee ne olacak Kuran’a göre bir yaşantı olmazsa olacağı bu. Namaz yok, deist çok, ateist çok, agnostik bunu da yeni duyduk… Bakalım daha neler duyacağız acaba.
-Türkiye şu an Almanya’dan pahalı, Almanya’daki çoğu ürünler Türkiye’de neredeyse iki katı pahalı.
-Hep aynısını diyorsunuz, her sene yine geliyorsunuz, bari sözünüzün arkasında durun.
-Gelmeyin, siz gelince bizi yok sayıyorlar, 3 liralık yeri sayenizde 30 liraya bize de veriyorlar. Gelmeyin ki normale dönsünler. Sizin yüzünüzden Türkiye’de yaşayanlar tatil yapamıyor. Birkaç sezon gelmeyin ki anlasınlar böyle olmaması gerektiğini.
-Aynen katılıyorum. Seneye Türkiye tatili yok. Pahalılıktan ziyade, gurbetçilere düşman gibi davranan ve kazıklamayı hak gören bir kesim sözde esnaf var. Yazık.
-Birileri çıksın desin ki ben Türkiye’de dolandırılmadım, çarpılmadım... Her Almancı özellikle bir yakını tarafından muhakkak kazıklanmıştır. Ben Alman plakası ile Türkiye’de dolaştığım zaman, Türkiye insanlarının bakışlarından anlıyorum ki içinden hiç iyi şeyler söylemiyorlar.
-10 yıl evvel 100 euro bozdurup kendimizi Sultan Süleyman gibi hissediyorduk. Şimdi bin euro iki üç günde eriyip gidiyor.
-Devleti zayıflatma, hükumeti devirme projesi. Pek çok ayağı var. Fiyatları çıkar, halkı isyana sürükle, turistleri / gurbetçileri Türkiye’den uzaklaştır…
-Uçak bileti almamakla başlasak tatile gitmemeye nasıl olur? Sadece Türkiye’mizin pahalılığı degil başta uçak biletlerinden başlamak lazım. Bir yıl uçak bileti ve tatili protesto edersek o zaman bizlerin kıymeti biraz anlaşılır.
-Zaten istenmediğiniz yere gelmek ayrı yüzsüzlüktür.
Tüm zamanların rekoru kırıldı
Avrupalı Türklerin tüm zamanların rekorunu kırarak, Edirne’den 22 Haziran - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 4 milyon 330 bin 25 kişinin karayoluyla sınır kapılarından giriş yaptığı belirtildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, ‘gurbetçi sezonunda’ kentteki sınır kapılarından Türkiye’ye 4 milyon 330 bin 25 yolcunun giriş çıkış yaptığını açıkladı. Geçen yıla oranla yüzde 10’luk bir artışın olduğunu belirten Vali Sezer, “Gurbetçi sezonunda 1 milyon 59 bin 834 binek araç giriş çıkışı oldu. Aynı dönemde 4 milyon 330 bin 25 gurbetçimizin bu sene giriş ve çıkışı söz konusu. Bu sene rekorlara imza attık. Bir günde 57 bin yolcu girişiyle tüm zamanların rekoru kırıldı” açıklamasını yaptı.
7 milyar dolarlık katkı
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, 2020 yılından itibaren her yıl Kapıkule’ye giderek gurbetçi vatandaşlarla görüştüğünü belirtti.
Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin ülke ekonomisine 7 milyar dolar döviz katkısı sağladığını ifade eden Milletvekili Sırakaya, “Son dönemde maalesef ülkemizde kimi çevrelerin vatandaşlarımız içindeki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza karşı oluşturulmaya çalışılan bir hasmane tutumun, bir düşmanlık profilinin oluşturma gayretlerinde büyük bir üzüntüyle takip ettiğimizi, bu konuyla ilgili olarak siyaseten yapacağımız mücadeleyle birlikte hukuki mücadelesini de yapmakta kararlıyız” açıklaması yaptı.