Avrupa’nın “gaz” arayışı
Yeni yılın ilk günüyle birlikte Ukrayna’nın Rus devlet şirketiyle olan sözleşmesi sona erecek. Avrupa’ya gelen Rus doğalgazı yolu kapanacak zemherinin soğuğunda…
Rusya’nın sözleşmeyi uzatmak istemesine Ukrayna’nın sıcak bakmaması nedeniyle Avrupa karakışa yakalanmamak için Ukrayna’yı ikna etmenin yolunu bulmanın yollarını arıyor.
Rusya, 2022 Şubat’ında Avrupa’ya 80 milyar metreküplük gaz sevkiyatını geçici olarak durdurmuştu. Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, 2022 doğalgaz kesintisi Avrupa ekonomisine 2024 yılında da hissedilen bir darbe vurdu.
Avrupa, Rus gazı için Ukrayna’nın boru hatlarına olan bağımlılığından vazgeçmek için siyasi iradeye ve tedarik zinciri lojistiğine güveniyor.
Rusya on gün önce Avusturya’ya doğalgaz sevkiyatının durdurdu. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer yaptığı açıklamada, Avusturya’nın büyük gaz depolama tesislerinin yüzde 93 oranında dolu olduğunu ve Rusya’nın muslukları kapatmasıyla başa çıkmak için iyi bir donanıma sahip olduklarını belirtti.
Avrupa Birliği, Rusya doğalgaz boru hattını aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına yönelik uygulanabilir hedefler ve şirketlerin güvenilir Avrupalı müşterilere tedarik sağlamak için yatırım yapması bekleniyor.
Merkezi Oslo’da bulunan enerji analiz firması Rystad Energy’ye göre, Avrupa’ya Ukrayna üzerinden gelen Rus doğalgazı ithalatı son yıllarda yüzde 11’den yüzde 5’e düşürüldü.
Washington merkezli Atlantik Konseyi, Almanya ve Çekya’nın rekor sürede sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine büyük yatırımlar yaptığını belirtiyor.
Rusya’nın alternatifi LNG
Avrupa ülkelerine boru hattı ihracatı azalmış olsa da Rusya, bu açığın bir kısmını deniz, kara ve demiryolu üzerinden Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) sevkiyatıyla telafi ederek Avrupa’nın LNG ithalatındaki toplam payını yüzde 15’ten yüzde 19’a çıkmasını sağladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde “LNG sevkiyatı” konusunu da “gündeme getirdiğini” ifade ediyor. Başkan von der Leyen, “Hala Rusya üzerinden, Rusya’dan çok fazla LNG alıyoruz. Neden bunu daha ucuz olan ve enerji fiyatlarımızı düşüren Amerikan LNG’si ile değiştirmeyelim?” diye konuştu.
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) verilerine göre, Avrupa’nın LNG ithalatı 2023’te 167 milyar metreküp olarak gerçekleşti. AB ülkeleri son 2 yılda LNG ithalatına 75,1 milyar eurosu ABD’ye olmak üzere 171,5 milyar euro ödeme yaptı. Avrupa’nın gaz tüketiminde LNG’nin payı 2022 yılında yüzde 34 iken, geçen yıl yüzde 37 oldu.
AB ülkeleri, LNG için geçen yıl ABD’ye 26,8 milyar, Rusya’ya 8,1 milyar, Katar’a 7,7 milyar, Cezayir’e 6,1 milyar, Norveç’e 2,9 milyar ve Nijerya’ya 2,8 milyar euro ödedi.
Alternatif Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya ve Türkiye’nin yakın gelecekte Türkiye’de bir gaz dağıtım merkezinin kurulması konusunda anlaşabileceğini açıkladı.
Novak yaptığı açıklamada, Rusya’nın devlet gaz şirketi Gazprom’la Türkiye’de BOTAŞ’ın konuya ilişkin yol haritası üzerinde görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, “Türkiye ve Rusya, Türkiye’de gaz dağıtım merkezi kurulması konusunda yakın gelecekte anlaşabilir. Bu projenin pratikte uygulanmasına ilişkin bir anlaşmaya yakın gelecekte varılacağından eminim” diye konuştu.
Avrupa ülkeleri için bir dağıtım merkezi işlevi görmek isteyen Türkiye daha önce, Rusya’nın Avrupa’ya yaptığı gaz sevkiyatındaki satışlardaki kaybı telafi etmek üzere bir gaz dağıtım merkezi kurulmasını önermişti.
Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacı için alternatif bulması gerektiğini vurgulayan Atlantik Konseyi’ne göre Türkiye, Avrupa’ya giden Rus enerjisi için alternatif boru hattını sunuyor.
Türkiye, Ukrayna üzerinden Rus gazını tedarik eden Avrupa ülkeleriyle olan “krizi fırsata çevirebilecek mi?” sorusunun cevabını bekleyip göreceğiz…