Avrupa’nın yükselişi?

ABD’de hisse endeksleri yeniden re­kor kırma serisine başladı. Nasdaq 100 S&P 500 endeksi yeni yükseklere yelken açarken Dow Jones sanayi endek­si yine geride kaldı ve henüz rekora ge­lemedi. Nisan başındaki dipten bu yana Nasdaq 100 endeksi %36’dan fazla yük­selirken Avrupa genelini temsil eden Stoxx 600 endeksi sadece %18 yükseldi bugün itibarı ile. Oysa herkes Avrupa his­selerinin daha iyi gideceğini söylüyordu.

Aslına bakarsanız rölatif olarak de­ğerlendirdiğinizde gerçekten de Avru­pa hisseleri ABD’li eşleniklerinden daha iyi performans gösterdi. İlk olarak Ocak 2025’te paritenin 1.02 civarında gördü­ğü dipten bu gün olduğu 1.1750 bölgesi­ne zaten %15’lik bir kur farkı nedeniyle Avrupa yatırımlarının değer artışı var. Ve görünen o ki bu hikaye devam edecek. Önümüzdeki 5-10 iş gününü aşmayacak şekilde euro dolar paritesinde bir geri çe­kilme olacaktır ama burada ana yön hala yukarı ve ABD’li yatırımcıların tercih­leri artık ABD’den Avrupa’ya kaymaya başladı bile.

Bu noktada olan biteni size sayılarla daha çarpıcı bir şekilde aktarayım; 2025 sene başından bu yana S&P 500 endek­sine yatırım yapan bir yatırımcı dolar bazında para kazandığını düşünse bile aslında 100 eurosu 92.7 euroya düşmüş durumda. Aynı yatırımcının Stoxx 600’e yaptığı yatırım ise €121.20 oldu. Aradaki farkı varın siz değerlendirin.

Fonlar ABD’den Avrupa’ya akıyor

Hatta sadece ABD’li yatırımcıların de­ğil, Japon fonlarının da ciddi miktarda­ki parayı Avrupa hisselerine soktuğunu okuyorum. Ama raporlara göre bu fon ha­reketi ABD’den Avrupa’ya akmıyor. Şu­bat sonunda birkaç günde Alman tahvil­lerine gelen büyük satışta ben dahil hiç kimse parmağını oynatamamış ve büyük zararları tolere etmek zorunda kalmıştı. Bende aynı şekilde can sıkıcı zararlarla karşılaşsam da aşağılardan yeniden ala­rak ortalamamı aşağı çekmeyi başarmış ve sonra zararsız çıkmıştım. Meğerse yalnız değilmişim ve Japon kurumsallar da aynı şekilde tahvile gelen alışta mal­ları satarak nakte geçmiş ve o parayı Av­rupa hisselerine yatırmışlar. Bahsi geçen tutarlar milyarlarca euroluk tutarlar. Do­layısıyla şu anda orada kar etmeyi beklen gerçekten büyük bir para var.

Avrupa borsalarındaki değerleme­ye gelirsek, içinde Tesla ve Amazon gibi teknoloji devlerinin de her nasılsa bu­lunduğu S&P 500 keyfi tüketim endeksi ile Avrupa’nın keyfi tüketim endeksini karşılaştırdığımızda okyanusun iki ya­kası arasında büyük bir fark var ve Avru­pa hisseleri beklenen fiyat/kazanç ora­nına göre son derece ucuz. Bu fark özel­likle sağlık sektörü hisselerinde ve keyfi tüketim sektörü hisselerinde göze çar­pıyor.

Kârlılık büyümesinde Asya

Dahası da var, bir raporda gözüme çarptı, bu şekilde gidildiği taktirde 2026 yılında ABD bu güne kadar başı çektiği teknolojik büyümede ancak takip eden duruma düşecek deniyor. Hatta biraz daha iddialı bir şekilde raporda yarı ilet­kenlerde, metaverse’de, robotik tekno­loji uygulamalarında ve yapay zekâda öngörülen kârlılık büyümesinde en ön­de Asya geliyor, sonra Avrupa, en sonda da ABD geliyor.

Doğrusu, Asya’nın duru­munu anlamak zor değil, Çin’in son 7 se­nede perakende kullanımda satışa sun­duğu teknolojik aletlere baktığınızda ABD’nin Tesla’sını, Apple’ını çeşitli açı­lardan yakaladığını görüyorsunuz. Ay­rıca Kore’nin Samsung’u, LG’si derken Amerikan markalarının rekabet ettiği cepheler hem çok fazla, hem de rakipler çok çok güçlü. Ama Avrupa’nın buradaki yerini çok oturtamadım henüz.

Bu aşamada bir başka örnekle durumu izah edeyim; Bloomberg Modern Küresel Savunma Endeksi sene başından bu yana %40 yukarıdayken (savaşlara rağmen), Avrupa Savunma Endeksi %76 yukarıda. Global kıstasın %65’ini oluşturan ABD’li şirketleri ise %20’den daha az yukarıda ve bilin bakalım yarı iletkeninden yapay zekaya kadar her şeyle çok yakından iliş­kili olan ve her savaşın ucundan azıcık da olsa içinde olan kim?