Ay’a Nuh’un Gemisi yapılıyor

Dünyanın biyoçeşitlilik unsurlarını sakla­mak için Ay’a Nuh’un Gemisi inşa edile­cek. Dünyadaki misafirliğimizin sonuna gel­miş olabiliriz, kıyamet beklediğimizden er­ken kopabilir. Bilim insanlarına göre kıyamet gemisi Ay’ın -200 derece sıcaklığa sahip böl­gelerine yapılabilir, insanlığın küresel yedek­lemesi olan proje ile türümüzün uygarlık de­diği her türden birikimi ve gezegenin sahip olduğu biyoçeşitlilik unsurları yedeklenecek.

Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi uz­manlarından Mary Hagedorn’a göre; “Hayat değerlidir, evren nadirdir, dünyanın değerli biyoçeşitliliği ayda korunabilir.”

Ayda iklim felaketi riski yok

Hücrelerin bozulmaması için gereken ek­si 196 derece sıcaklık ayda ileri teknoloji ve enerjiye gerek kalmaksızın sağlanabilir, biyo­çeşitlilik unsurlar daha az maliyetle saklana­bilir. Dünya tabanlı biyolojik kütüphanelere kıyasla Ay biyoçeşitlilik gemisi çok daha gü­venli, atom bombası, siyasi manevralar, iklim felaketi ve küresel riskler yok. 2017 yılında Norveç’teki Svalbard Küresel Tohum Kasası­nın sular altında kalma riski gündeme gelmiş­ti. Ay deposunda; nesli tükenmekte olan türler, birincil üreticiler, polinatörler, termitler, ev­cilleştirilmiş türlerin vahşi akrabaları, balık­lar saklanacak. Depo felaket durumunda bir tür önbellek olarak kullanılacak.”

Kuantum Teknolojisi ile Serinlemek

Kyung Hee Üniversitesi araştırmacıları ya­pay zekâ ve gelişmiş kuantum hesaplamala­rı kullanarak; güneşin ısısını doğrudan uzaya gönderen şeffaf bir cam kaplaması tasarladı­lar. Cam bir levha üzerinde silikon dioksit, si­likon nitrür, alüminyum oksit ve titanyumdan oluşan süper ince bir film yaptılar. Kaplama iç mekânları soğutmaya yarayan enerji kullanı­mını yüzde 31 azaltıyor.

ACS Energy Letters dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; şeffaf malzeme, güneşin ısıtan kızılötesi ve ultravi­yole ışınlarını engelliyor. Evler ve işyerlerini soğutmak için küresel enerjinin yüzde 15’i kul­lanılıyor. Kaplama 16 ABD şehrinde test edil­di. Kaplamanın her metrekaresi yılda 50 me­gajoule enerji tasarrufu sağladı. Phoenix, An­talya gibi sıcak şehirlerde soğutma enerjisi tüketiminin yüzde 31’ini kurtarılabilir.

Geleceğin Turizm Trendi ‘Gölgeyi Kovalamak’

The Future Laboratory’in hazırladığı ‘İkli­min turizme etkileri’ raporuna göre seyahat sürdürülebilir değil. Kış ve yaz turizmleri teh­dit altında, yoğun turist yerli toplulukları, ta­rımsal üretimi tehdit ediyor, seyahatin geleceği uçurumun eşiğinde. Gelecekte fiziksel anlamda seyahat azalırken, metaverse evreni gibi farklı sanal evrenlerde koku, tat gibi duyuların da var olduğu yeni sanal seyahat ritüelleri olacak. Sı­nırsız haz arayışında fiziksel uçuşların yerini sanal keşifler alacak. Karbon pasaportları sı­nırda bireysel yaşam izlerimizi ölçerken zevk­lerimize de sınırlandırma getirecek.

Gölgeyi kovalamak

Rapora göre; turizmde yeni trend ‘gölge’. Göl­gede üretim, gölgede eğitim, gölgede seyahat ge­zegenin geleceği için gölgede meşk zamanı. Se­yahatler altyapı gerektirmeyen, esnek konakla­manın olduğu, yerel topluluklarla entegre bir formata evrilecek. Demiryolu ulaşımında lüks bir dönem, sıfır emisyonlu deniz ulaşımı, kar­bon ayak izi düşük seyahatler, blockchain tek­nolojileri turizmin yeni gündemleri.

Bangladeş’in yeni başkanı Nobel Ödüllü Muhammed Yunus

Mikro Kredi ile Nobel Ödülü alan ekonomist Muhammed Yunus Bangladeş’te ordu tarafın­dan kurulan geçici hükümetin başına getirildi. Yoksullukla mücadele için kurulan Grameen Bank 42 kişiye 27 dolarlık mikro kredi vererek işe başlamıştı. Yunus’un mikro kredi modeli ik­lim felaketiyle mücadele eden topluluklar için yeni umut.

Çoklu krizlerle dolu bir kaç hafta geçirdik, süt fiyatlarında spekülasyon tavan yaptı. İhra­catçı dövize takıldı, turizm beklediğini bulama­dı, asgari ücrete asgari süt olunca süt ürünle­ri pazarı yüzde 10 daraldı, süpermarket karları düştü. Gıda Komitesi’nin her ay toplanıp nasi­hat vermesine rağmen tenhada bekleyen, itha­lat sarmalında demlenen ‘et/süt’ sorunları gün yüzüne çıktı. Bize gelmez dediğimiz çiftçi pro­testoları traktörlerine atladı yollara düştü.

Ezcümle; karanlık/zorlu bir dönemden geçerken ‘sancılı antroposen’ fırsatlarıyla tanışıyoruz. Artık her yıl en sıcak yıl. Çoklu bir mega kriz yaşarken bir taraftan ömürlerimizi eylemsizlikle cezalandırıyor diğer taraftan ku­antum gibi mega teknolojilerle geleceğe hazır­lanıyoruz. Yolumuz açık olsun.