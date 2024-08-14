Ay’a Nuh’un Gemisi yapılıyor
Dünyanın biyoçeşitlilik unsurlarını saklamak için Ay’a Nuh’un Gemisi inşa edilecek. Dünyadaki misafirliğimizin sonuna gelmiş olabiliriz, kıyamet beklediğimizden erken kopabilir. Bilim insanlarına göre kıyamet gemisi Ay’ın -200 derece sıcaklığa sahip bölgelerine yapılabilir, insanlığın küresel yedeklemesi olan proje ile türümüzün uygarlık dediği her türden birikimi ve gezegenin sahip olduğu biyoçeşitlilik unsurları yedeklenecek.
Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi uzmanlarından Mary Hagedorn’a göre; “Hayat değerlidir, evren nadirdir, dünyanın değerli biyoçeşitliliği ayda korunabilir.”
Ayda iklim felaketi riski yok
Hücrelerin bozulmaması için gereken eksi 196 derece sıcaklık ayda ileri teknoloji ve enerjiye gerek kalmaksızın sağlanabilir, biyoçeşitlilik unsurlar daha az maliyetle saklanabilir. Dünya tabanlı biyolojik kütüphanelere kıyasla Ay biyoçeşitlilik gemisi çok daha güvenli, atom bombası, siyasi manevralar, iklim felaketi ve küresel riskler yok. 2017 yılında Norveç’teki Svalbard Küresel Tohum Kasasının sular altında kalma riski gündeme gelmişti. Ay deposunda; nesli tükenmekte olan türler, birincil üreticiler, polinatörler, termitler, evcilleştirilmiş türlerin vahşi akrabaları, balıklar saklanacak. Depo felaket durumunda bir tür önbellek olarak kullanılacak.”
Kuantum Teknolojisi ile Serinlemek
Kyung Hee Üniversitesi araştırmacıları yapay zekâ ve gelişmiş kuantum hesaplamaları kullanarak; güneşin ısısını doğrudan uzaya gönderen şeffaf bir cam kaplaması tasarladılar. Cam bir levha üzerinde silikon dioksit, silikon nitrür, alüminyum oksit ve titanyumdan oluşan süper ince bir film yaptılar. Kaplama iç mekânları soğutmaya yarayan enerji kullanımını yüzde 31 azaltıyor.
ACS Energy Letters dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; şeffaf malzeme, güneşin ısıtan kızılötesi ve ultraviyole ışınlarını engelliyor. Evler ve işyerlerini soğutmak için küresel enerjinin yüzde 15’i kullanılıyor. Kaplama 16 ABD şehrinde test edildi. Kaplamanın her metrekaresi yılda 50 megajoule enerji tasarrufu sağladı. Phoenix, Antalya gibi sıcak şehirlerde soğutma enerjisi tüketiminin yüzde 31’ini kurtarılabilir.
Geleceğin Turizm Trendi ‘Gölgeyi Kovalamak’
The Future Laboratory’in hazırladığı ‘İklimin turizme etkileri’ raporuna göre seyahat sürdürülebilir değil. Kış ve yaz turizmleri tehdit altında, yoğun turist yerli toplulukları, tarımsal üretimi tehdit ediyor, seyahatin geleceği uçurumun eşiğinde. Gelecekte fiziksel anlamda seyahat azalırken, metaverse evreni gibi farklı sanal evrenlerde koku, tat gibi duyuların da var olduğu yeni sanal seyahat ritüelleri olacak. Sınırsız haz arayışında fiziksel uçuşların yerini sanal keşifler alacak. Karbon pasaportları sınırda bireysel yaşam izlerimizi ölçerken zevklerimize de sınırlandırma getirecek.
Gölgeyi kovalamak
Rapora göre; turizmde yeni trend ‘gölge’. Gölgede üretim, gölgede eğitim, gölgede seyahat gezegenin geleceği için gölgede meşk zamanı. Seyahatler altyapı gerektirmeyen, esnek konaklamanın olduğu, yerel topluluklarla entegre bir formata evrilecek. Demiryolu ulaşımında lüks bir dönem, sıfır emisyonlu deniz ulaşımı, karbon ayak izi düşük seyahatler, blockchain teknolojileri turizmin yeni gündemleri.
Bangladeş’in yeni başkanı Nobel Ödüllü Muhammed Yunus
Mikro Kredi ile Nobel Ödülü alan ekonomist Muhammed Yunus Bangladeş’te ordu tarafından kurulan geçici hükümetin başına getirildi. Yoksullukla mücadele için kurulan Grameen Bank 42 kişiye 27 dolarlık mikro kredi vererek işe başlamıştı. Yunus’un mikro kredi modeli iklim felaketiyle mücadele eden topluluklar için yeni umut.
Çoklu krizlerle dolu bir kaç hafta geçirdik, süt fiyatlarında spekülasyon tavan yaptı. İhracatçı dövize takıldı, turizm beklediğini bulamadı, asgari ücrete asgari süt olunca süt ürünleri pazarı yüzde 10 daraldı, süpermarket karları düştü. Gıda Komitesi’nin her ay toplanıp nasihat vermesine rağmen tenhada bekleyen, ithalat sarmalında demlenen ‘et/süt’ sorunları gün yüzüne çıktı. Bize gelmez dediğimiz çiftçi protestoları traktörlerine atladı yollara düştü.
Ezcümle; karanlık/zorlu bir dönemden geçerken ‘sancılı antroposen’ fırsatlarıyla tanışıyoruz. Artık her yıl en sıcak yıl. Çoklu bir mega kriz yaşarken bir taraftan ömürlerimizi eylemsizlikle cezalandırıyor diğer taraftan kuantum gibi mega teknolojilerle geleceğe hazırlanıyoruz. Yolumuz açık olsun.