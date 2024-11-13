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Azerbaycan’ın COP29 pazarlamasına devlet başkanlarından destek yok

Mine ATAMAN
Mine ATAMAN Dünya israf atlası [email protected]

Avrupa Komis­yonu Başkanı Leyen, Fransa Cum­hurbaşkanı Mac­ron, Almanya Baş­bakanı Scholz, Bre­zilya Devlet Başkanı Silva, Kral Charles gibi liderlerin ya­nında Aliyev’in en yakın müttefiklerin­den Putin de Azerbaycan’ın küresel pazarlama faaliyeti­nin içerisinde yer almayacak.

Dünyada en çok karbon salan Hindistan Başbakanı Modi, Çin Devlet Başkanı Jinping de COP29’a katılmayacaklarını açıkladı. Son yıllarda küresel programlar ev sahibi ülkele­rin diplomasi hamlelerine ev sahipliği yapıyor. İddialar, li­derlerin “güven kaybı, siyasi çekişmeler ve Azerbaycan’ın kendi pazarlamasını yapacağı böyle bir etkinliğe ortak olmak istemedikleri” yönünde.

COP29’a şaibe düştü

Geçmiş yıllarda 80 bin kişi­yi ağırlayan COP toplantıla­rına katılım bu yıl, Bakü’nün altyapısı, fosil yakıt geçmişi ve yüksek bütçesi nedeniyle yarı yarıya düştü. Program, COP29 ekibinden Elnur Soltanov’un, “Fosil yakıt anlaşması için bir görüşme ayarladığı” iddiala­rı nedeniyle şaibeyle başladı. Uluslararası Af Örgütü İklim Adaleti Direktörü Marta Sha­af’ göre, “Etkinliğin ev sahip­lerinin iklim adaletiyle çelişen gündemleri artan insan acıla­rına rağmen yakmaya/yağma­lamaya devam ediyor.”

İcadı olmayanlar, COP29’a gitmeyin

Tohum Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Mıs­tıkoğlu, “Söyleyecek yeni bir sözü veya icadı olmayanları COP29’a gitmemeye” çağırı­yor ve ekliyor. “Tüm toplan­tılar canlı izlenebiliyor, kar­bon ayak izini çoğaltıp gitme­ye gerek yok.” Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitü­sü’ne göre; “1998 ile 2022 yıl­ları arasında yapılan 3 bin ik­lim politikasından sadece 63 ünün başarılı.”

COP29 konuşma festivali

Papua Yeni Gine Başbakanı, ”Sözde COP29 destekleri/fon­lar danışmanlara gidiyor, yok­sul ülkelere hiçbir faydası yok. “Konuşma Festival” diyerek COP29’dan çekildiğini duyur­du. Papua Yeni Gine dünyanın en büyük üçüncü yağmur or­manına sahip ve doğal afetlere açık ülkelerin başında geliyor.

COP29’un karbon ayak izi çok yüksek

Bakü’de yapılacak COP 29’a katılımın ulaşım/konaklama maliyeti ortalama 5 bin Dolar. İklimi kurtarmaya giderken bu kadar büyük bir karbon sal­mak, sürdürülebilir ve sami­mi olamaz. Son yıllarda BM İk­lim Konferansları, COP29 gibi etkinlikler lobi şirketlerinin reklam mecrasına dönüşmüş durumda.

Trump, ABD’yi Paris Anlaşması’ndan çıkaracak mı?

Trump’ın dönüşü insanlık kadar iklim felaketini de en­dişelendiriyor. Trump ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekip dünyayı yeniden ısıta­cak politikalara imza atabilir mi? Trump’ın iklim inkârcılı­ğı uzun vadede ABD’nin tek­nolojide dünyadan geri kalma riskini doğuruyor. Uzmanla­ra göre Trump’un fosil yakıtla­rı teşvik etmeye devam ederse 2030’a kadar atmosfere düşük emisyonlu 140 ülkenin yıllık toplam sera gazı emisyonuna eşdeğer 4 milyar ton sera ga­zı salınmasına neden olacak. ABD küresel sera gazının yüz­de 13’ünü üretiyor.

Trump’ın fosil yakıt hayran­lığı AB’de güçlenen sağ par­tilerin ve özellikle müttefiki Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın elini de güçlendiri­yor. Düne kadar Macaristan’ı dışlayan AB, Trump’ın kazan­masından sonra Avrupa Si­yasi Topluluğu Zirvesi’nde Orban’a methiyeler düzdü. Macaristan gibi küçük bir ül­kenin, “muhafazakârların iş­birliği yapması halinde” dün­ya siyasetinde nasıl etkili ola­bileceğinin göstergesi.

Rusya bilimi erteliyor

Rusya 2018’de açıklanan “molekül araştırma, senkrot­ron ışık kaynağı, nötron araş­tırma merkezi” gibi 8 mega projeden bazılarını erteledi. Rusya Bilim ve Yüksek Öğre­nim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky ertelemenin ne­denini, “Uluslararası ticaret yaptırımları nedeniyle ABD ve Fransa’nın ürettiği klystron gibi özel ekipmanların ithal edilememesi ve bütçe sorun­ları” olarak açıklıyor.

Küresel bilimsel yayınlar düşüyor

Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konse­yi 2023’ten beri çalışanlarının yüzde 9’unu kaybetti. Aynı dö­nemde hükümetin araştırma­ya ayırdığı fonlar yüzde 31 ke­silerek 1,2 milyar dolara geri­ledi. Ulusal Tarım Teknoloji Enstitüsü de bilim insanlarını kaybeden kurumlardan. Türki­ye’de son yıllarda Ar-Ge’ye ay­rılan pay kesilmese de kısmen düşüyor, beyin göçü tam gaz. Gitmeyenlerin bilimsel çalış­ma niteliği/niceliği dünya or­talamasının çok altında. Küre­selde 2022 ile 2023 arasında bi­limsel yayınlar yüzde 5 düştü.

Velhasıl, bilim bütçe sorun­larıyla yavaşlarken fırsatları değerlendiren yeşil yıkamacı­lar karbonu sala sala dünyanın dört bir tarafında gövde gös­terisi yapmaya devam ediyor, ikiyüzlü insanlık türünün son evrelerini yaşıyor.

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