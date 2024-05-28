Bakan Yumaklı’nın yoğun Adana gündemi

Son yazımda Tarım ve Orman Bakanımızın ağır yükü ve olağanüstü sorumluluğundan bahsetmiştim. Genelde olumlu tepkiler aldım. Birçok dostum meseleyi, anlattığım açılardan göremediklerini ve problemlerin arka planlarının çok farklı olabileceğini kabul ettiklerini söylediler.

Bugün, Sayın Bakanımızın, sadece iki günlük Adana programından kesitler sunmaya çalışacağım. 24-25 Mayıs’ta, geniş katılımlı otel toplantılarından çiftlik ziyaretlerine, açılışlara, STK’larla temaslara ve bire bir görüşmelere; gecenin geç saatlerine kadar, madencilikten biyoçeşitliliğe, buğdaydan makarna sanayisine, hayvancılıktan dondurma imalatına kadar, kimi bireysel, kimi kurumsal ve kimi ise makro ölçekteki sorunlarla ilgilendi, dinledi, notlar aldı ve talimatlar verdi Sayın Bakan.

IPARD performansımız iyi

Bu etkinliklerden aktif olarak katıldığım ilki, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’in basına özel toplantısıydı. Geçen ay IPARD III programına start verildiğini ve artık 81 ilin de kapsam dahilinde olduğunu söyledi Büyükelçi.

Dünya Gazetesi yazarı olarak, Meyer-Landrut’a, IPARD’ın etki analizinin yapılıp yapılmadığını ve Türkiye’yi bu açından nasıl değerlendirdiklerini sordum. Büyükelçi, Türkiye’nin performansının diğer aday ülkelere kıyasla oldukça iyi olduğunu ve yaptıkları iş birliğinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Ali Babanın Çiftliği

Günün ikinci etkinliği, Ali Babanın Çiftliği’ndeydi. Adana’nın önemli iş adamlarından Ali Acembekiroğlu’nun IPARD desteği ile kurduğu ve bir vahaya dönüştürdüğü çiftlikteki etkinliğe Bakan Yumaklı, AB Büyükelçisi, Adana Valisi, Adana milletvekilleri, IPARD Ajansı Başkanı Ahmet Antalyalı ve kalabalık bir grup katıldı.

AB onaylı “ari” işletme olan ve büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliği gezen heyet takdirlerini ifade ettiler. Bakan Yumaklı’nın, IPARD III desteği alacak yeni iller arasında, Adana’nın en çok proje başvurusunda dördüncü sırada olduğunu açıklaması sevindiriciydi. Bakan Yumaklı ayrıca, Adana için büyük kazanım olan ve 175 türün tanıtıldığı Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi’nin de açılışını gerçekleştirdi.

Buğdayda beklenti yüksek

Son gün Bakan Yumaklı, Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi’ne katıldı. Aralık, Ocak ve Nisan aylarının son 53 yılın en sıcak ayları olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, iklim değişikliğine dikkat çekti.

Sıklıkla gündeme gelen depolama konusunda bu yıl da herhangi bir sorun yaşanmayacağına ve TMO’nun bir regülasyon kurumu olarak açıklayacağı fiyatın “referans fiyat” olacağına vurgu yaptı. Saman ithalatı dezenformasyonuna karşılık Bakan Yumaklı’nın, geçen yıl, arz fazlası olan 1,7 milyon ton makarnalık buğday ihracatına dikkat çekmesi önemliydi. Bu yıl için buğdayda 21 milyon ton, mısırda ise 8.5 milyon ton üretim beklentisini de Sayın Bakan ifade etti.

Bakan Yumaklı’nın, su problemi yaşamaya aday bir ülke olduğumuz ve üretim planlamasını suyu merkeze alarak yapmamız gerektiği uyarıları da dikkate değerdi. Organizasyona ev sahipliği yapan Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de buğday ve mısırın Çukurova için önemine işaret etti. Toplantıyı, Çukurova Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de ilgiyle izledi.

Ezcümle; tarımın başkentlerinden olan Adana’ya gösterilen üst düzey ilgi ve toplantılarda ortaya çıkan sinerji, planlı üretimin başlangıcı öncesinde ümit vericiydi. Bakanımızın alçak gönüllüğü, hiçbir ayırım yapmadan her kesimi dinlemesi, en keskin muhaliflerin bile sempatisini kazandırdı. Etkili iletişim ve önce insan diyebilmek birçok problemi kendiliğinden çözebiliyor.