Bakım yapılan su kanalında‘ hedefe ulaşan su’ miktarı 5 kat artabiliyorsa… (1)
Binlerce kilometre uzunluğundaki ‘açık sistem su kanalları’ ile: Binlerce köye/araziye su taşıyoruz…
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Daha doğrusu taşıdığımızı sanıyoruz…
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Örneğin: Yaklaşık 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan; Şanlıurfa’dan Mardin’e su taşımak için yapılan/kullanılan;
Yaklaşık 220 km’lik su kanalında dahi ‘su geçişini yavaşlatan/suyun israf olmasını sağlayan’ çatlaklar, kırıklar, taş/toprak/yosun/ ağaç birikintileri ile dolu bölümler oluşmuş…
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Yeni sayılacak 17 km’lik Suruç kanalı da Samsat kanalı da aynı sorunu yaşıyor...
Tamir/kontrol edilmeyen küçük çatlaklar/kırıklar, ‘kıt olan’ suyu, daha da kıtlaştırıyor…
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Eski kanallar mı?..
Ağzı/dili yok, anlatamıyor!..
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Kendini anlatmaya çalışan su kanallarımız da var…
Küçük bir örnek: Kocaeli’nde 30 km ‘açık sistem su kanalı’…
Belediye devraldı… Suyun ilerlemesini engelleyen taş, toprak, yabani ot, ağaç, yosun gibi maddelerin temizliğini yaptı…
Çatlak ve kırıkları onardı…
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Sonuç mu? Sağlıklı taşınan (kaybolmadan hedefe ulaşan) su miktarı 5 kat arttı…
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(Su kanallarından, kaçak ve vahşi su kullanımı ise başka bir dert… Yarın anlatalım…)
VELHASIL
Bakımsızlıktan:
Verilen suyu, ‘yarı yarıya kayıpla’ ulaştıran kanallarımız var…
Verilen suyu, yolda tamamen kurutan/kaybeden kanallarımız var…
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Bu nedenle:
Sermaye sıkıntısının daha da arttığı bu dönemde, Dünya Bankası’nın sulama modernizasyonunda kullanım şartıyla vereceği 757 milyon euroluk kredi çok değerli… Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kredi ile ilgili, “OVP ile uyumlu olarak, sulama alanındaki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek, tarım alanındaki potansiyel desteklenecek, bu yolla gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak” şeklindeki düşüncesi de çok değerli…
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Sözlere/vaatlere rağmen, bu konuda, bugüne kadar adım atılmayan yerler çoğunlukta olduğu için de tarım ürünleri üreticilerindeki bekleyiş endişeli…