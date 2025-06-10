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  4. Bakım yapılan su kanalında‘ hedefe ulaşan su’ miktarı 5 kat artabiliyorsa… (1)

Bakım yapılan su kanalında‘ hedefe ulaşan su’ miktarı 5 kat artabiliyorsa… (1)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Binlerce kilometre uzunluğundaki ‘açık sis­tem su kanalları’ ile: Binlerce köye/araziye su taşıyoruz…

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Daha doğrusu taşıdığımızı sanıyoruz…

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Örneğin: Yaklaşık 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan; Şanlıurfa’dan Mardin’e su taşımak için yapılan/kullanılan;

Yaklaşık 220 km’lik su kanalında dahi ‘su ge­çişini yavaşlatan/suyun israf olmasını sağ­layan’ çatlaklar, kırıklar, taş/toprak/yosun/ ağaç birikintileri ile dolu bölümler oluşmuş…

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Yeni sayılacak 17 km’lik Suruç kanalı da Sam­sat kanalı da aynı sorunu yaşıyor...

Tamir/kontrol edilmeyen küçük çatlaklar/kı­rıklar, ‘kıt olan’ suyu, daha da kıtlaştırıyor…

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Eski kanallar mı?..

Ağzı/dili yok, anlatamıyor!..

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Kendini anlatmaya çalışan su kanallarımız da var…

Küçük bir örnek: Kocaeli’nde 30 km ‘açık sistem su kanalı’…

Belediye devraldı… Suyun ilerlemesini en­gelleyen taş, toprak, yabani ot, ağaç, yosun gibi maddelerin temizliğini yaptı…

Çatlak ve kırıkları onardı…

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Sonuç mu? Sağlıklı taşınan (kaybolmadan he­defe ulaşan) su miktarı 5 kat arttı…

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(Su kanallarından, kaçak ve vahşi su kul­lanımı ise başka bir dert… Yarın anlatalım…)

VELHASIL

Bakımsızlıktan:

Verilen suyu, ‘yarı yarıya kayıpla’ ulaştıran kanallarımız var…

Verilen suyu, yolda tamamen kurutan/kaybe­den kanallarımız var…

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Bu nedenle:

Sermaye sıkıntısının daha da arttığı bu dö­nemde, Dünya Bankası’nın sulama moderni­zasyonunda kullanım şartıyla vereceği 757 milyon euroluk kredi çok değerli… Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kredi ile il­gili, “OVP ile uyumlu olarak, sulama alanında­ki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek, tarım alanındaki potansiyel desteklenecek, bu yolla gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak” şek­lindeki düşüncesi de çok değerli…

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Sözlere/vaatlere rağmen, bu konuda, bugüne kadar adım atılmayan yerler çoğunlukta olduğu için de tarım ürünleri üreticilerindeki bekle­yiş endişeli…

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