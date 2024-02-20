Balinaların hisseleri

Özgürlükler ülkesi ABD’de yanı zamanda her konu için birçok kural ve sınırlama vardır. Yani gerçekte ne kadar özgür olduğu tartışılır ama yıllar boyu siz halka özgür olduklarını empoze ederseniz onlar da özgür olduklarını zanneder ve hatta bunu reklam ederler.

Neyse, bahsedeceğim konu aslında ABD’yi çekiştirmek değil, o yüzden ufak bir geri vites yapalım ve asıl konuya gelelim. Kurala göre eğer ABD’de $100mio üstü büyüklükte fon yönetiyorsanız her 3 ayda bir pozisyonlarınızı raporlamanız ve kimi aldınız, kimi sattınız, fon portföyünüzde hangi hisseden ne kadar var gibi birçok önemli konuyu kamuya açıklamanız gerekiyor.

Yani elinizi açık ediyorsunuz. Ama bunu 3 ayda bir yaptığınız için o kadar da açık oynamıyorsunuz, çünkü o zamana kadar siz önceki çeyreğin başında aldığınız hisseyi takla attırmış olabilirsiniz. Yine de büyük abilerin hangi kağıtlarla ve daha önemlisi hangi sektörlerle ilgilendiğini bilmek önemli. En azından trendleri biraz gecikmeli de olsa yakalama imkânı olabiliyor.

Bu çerçevede haydi gelin geçen çeyreğin gelişmelerine bir göz atalım. Bloomberg haberine göre beynelmilel bilinen hisselerden Amazon ve Intel; Çin menşeili hisselerden Tencent ve JD.com – ki bu hisse bir türlü toparlayamadı- ayrıca benim ilgimi çekenlerden General Motors hissesi geçen çeyrekte en çok pozisyon artırılan hisseler olmuş. Doğrusu içlerinde daha fazla yazılım hissesi görmeyi beklerdim.

Ama yazılım konusunda önemli bir gelişme var; vaktiyle mortgage krizi nedeniyle endeksteki düşüşe yönelik yüklü pozisyonlarından ötürü herkesin “Big Short” filminden, pek azımızın kitabından hatırlayacağımız Michael Burry önceki çeyrekte yarı iletkenler ETF’indeki “büyük short” pozisyonundan vaz geçmişe benziyor. Geçen çeyrekte bu ETF yaklaşık %22 değer kazanmıştı ve anlaşılan Burry de sonunda “AI” furyasının önünden çekilmiş. Hepimizin merak ettiği Nvidia hissesinde ne olmuş peki?

Bu hisseyi alan fonlar da var, satanlar da. Ancak şöyle bir ayırım yapabildim; benim takip ettiğim 20 tane büyük ve ismi bilinen hedge fon var. Bunların verilerini inceledim, sonuçta şöyle bir durumla karşılaştım. En başından söyleyeyim; burada korkutucu bir durum var. Muhtemelen bu yazıyı okuyan kişilerin %90’ının rüya hissesi olan Nvidia’da 20 hedge fondan 7’sinde Nvidia hissesi yok! Geri kalan 13 tanenin 6 tanesi ise olanları geçen çeyrekte azaltmışlar.

Eh! Eğer hala hisseyi taşıyan 20’de 7, bu kadar fazla değerlenmiş bir hisse için sizin açınızdan pozitif bir bakış açışı veriyorsa bence değer kriterlerinizi yeniden düzenlemenizde fayda olur.

Bu noktada aldatıcı olmamak için şu bilgiyi de paylaşmam gerek; pozisyon artıran fonların önceki raporlamaya göre artmış pozisyonları %20 ile %450 arasında değişkenlik gösteriyor, hisseyi alan da iyi almış doğrusu. Sanırım fon yöneticileri arasında bu hissenin aşıkları var. Gönül ferman dinlemez, az önce değer kriterleri ile ilgili söylediklerimi geri alıyorum. Sonuçta bu meret ota filan konabiliyor, biliyorsunuz…

Bu arada Nvidia ile ilgili dikkatimi çeken bir başka konu hissede varlığı olmayan büyük fonlar arasında Ikahn Enterprises, Lone Pine Capital, Scion Asset Management (Michael Burry), Soros Fund Management gibi önemli isimler bulunuyor.

Gönül bu, bir şey diyemiyorum ama benim gönlüm bu hisseden şimdilik biraz soğudu, düşerse tekrar ateşleriz. Peki… bütün bu hormonlu teknoloji rallisi içinde değer kaybeden ve bir türlü favori hisse haline gelemeyen bir tanesi dikkatimi çekiyor. Online bir pazaryeri olan AliBaba!

Yine söz konusu 20 fonun pozisyonlarına bakınca yarısının bu hisseyi elinde hiç bulundurmadığı göze çarpıyor. Bir tanesi ise 11.olarak geçen çeyrekte elindeki hisseleri sıfırlayarak büyük yarıya katılmış. Sadece Citadel yaklaşık 3,2mio adet hisse alarak ya şansını deniyor ve Çin’in etkili bir destek programı açıklamasına oynuyor, ya da bizim bilmediğimiz başka bir şey biliyor.

Ama bayanlar baylar, bu duruma bakarak hem Çin’deki yavaşlamanın etkilerini, hem de yeni bir Trump döneminin olası sonuçlarını görebiliyorum diyebilirim. Nitekim eğer gerçekten Trump başkanlık yarışına kendisine karşı olan bazı mahkeme kararlarına rağmen katılabilirse sanki seçimi kazanma şansı var gibi duruyor. Bu senaryoda Çin ve dünyanın geri kalanıyla ilişkiler kaldığı yerden ve belki de daha şiddetli olarak devam eder.

Sonucunda Çin menşeili hisseler için büyük riskler ortaya çıkar ve bugün bu hedge fonların neden Alibaba hissesini istemediklerini daha iyi anlarız. Buna rağmen gelinen noktada, hem Çin’de bir ekonomik destek programının daha çok konuşulduğu, hem seçime daha uzun bir yol olduğunu, hem de söz konusu hisselerin gerçekten düşük kaldığını göz önüne alırsak Çin hisselerinde yukarı yönlü kıymetli bir hareket marjı olabileceğini hatırlamak gerek.