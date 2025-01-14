Balinaların pozisyonları
Takip edenlerin bildiği üzere arada bir eski grafiklerimi inceler, para giriş/çıkışlarını, pozisyon büyüklüklerini, açık opsiyon pozisyonlarındaki yığılmaları takip ederim. Yine böyle bir inceleme yaparken ilginç bir durumla karşılaştım. Önce bir kavramı açıklayayım; adına CTA denen bir piyasa profesyoneli grubu var.
Uzun hali ‘’Commodity Trading Advisor’’, yani emtia işlemleri danışmanı diyebiliriz. Ancak adında emtia olsa bile bu CTA’ler her türlü enstrümanda ciddi büyüklükte pozisyon yönetir ve öyle ki sıklıkla piyasa ile aynı yönde olurlar. Yani piyasadaki eğilimleri etkileyebilirler. Sonuçta Aralık’ın ortasından geçen Cuma kapanışına kadar S&P 500 endeksi %4.5’a yakın, Nasdaq 100 endeksi ise %5.65 düşmüş durumda.
Şimdi bu CTA arkadaşlar Aralık 2024’ün ortalarından bu yana küresel hisse senetlerindeki pozisyonlarını neredeyse yarı yarıya küçültmüşler. Hatta bu konuda okuduğum bir rapora göre bu küçülme biraz daha devam edecek gibi duruyor. Ama ABD’de satış yaparken İngiliz, Fransız ve İsviçre borsalarında işlem gören hisselerde de ufak alışlar yapmışlar.
Ben bu manevranın arkasındaki mantığı şuna bağlıyorum; Trump’ın Oval Olfis’e geçmesiyle birlikte Ukrayna – Rusya savaşı sona ererse – ki Rusya’da yaşayan tanıdıklarımın bahsettiğine göre bu yöndeki beklenti oldukça güçlüymüş - zaten bir süredir ABD piyasasına göre ağır kalan Avrupa’da hisseleri alıcı bulacaktır. Hatta iyimserlik ortamı pariteye bile etki edebilir ve Euro para birimi USD ve JPY başta olmak üzere diğer paralara göre güçlenebilir.
Madem bu CTA’lerin davranışları piyasada bu kadar yer buluyor, haydi gelin tahvillerde ne yapmışlar, ona bakalım. Görünüşe göre son 2 haftada tahvil kompleksindeki satış pozisyonları 2 katına kadar artmış. Bu kadar hızlı bir şekilde, bu kadar fazla artan bir pozisyon hemen dönmeyecektir ama şunu unutmamak gerekir, muhtemelen yakın zamanda çeşitli yazılarda tahvil short pozisyonların kalabalıklaştığını okuruz. İşte o zaman bu pozisyonlar biraz traşlanır. Bu konuda benim görüşüm hala değişmedi, geçen hafta yazdığım gibi piyasa aşırı kötüyü fiyatlıyor ve Trump politikaları bence şu anda düşünüldüğü kadar fazla enflasyonist olmayacak. Şimdilik hatalı görünüyorum ama şubat ayında bakalım ne olacak?
Emtia evreninde ise CTA’ler özellikle enerji kontratlarında alışları artırmış durumdalar. Doğal gaz ve petrol/petrol ürünlerindeki long pozisyonları artması kuzey yarımkürede etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle artan talepten dolayı. Bu yüzden beklenebilir bir durumdu, hatta sosyal medyadan takip edenler bilirler, ben de bu hareketin bir kısmını doğal gaz long ile takip etmiştim. Ancak petrol spekülasyonu genel kanının tersine oldu ve fiyatlar yükseldi. Oysa analistler zorlu kış koşullarını hiç hesaba katmayıp sadece uzun dönemli politikalardan ve büyümeden etkilenen arz/ talep dengesi ile aşağı yönlü modeller kurmuşlardı.
Muhtemelen bu modeller ilerleyen aylarda yeniden öne çıkan faktörler olacaklar ama şimdilik petrol piyasası soğuk hava ile artan talebin etkisiyle yükseliyor. Buna karşılık hem teknik olarak günlük grafiklerde aşırı alım bölgesinde hem de bitmek üzere olan opsiyonlara göre en azından %5 kadar aşağı yakınsaması beklenir.
Bunu bekleyerek göreceğiz. Aslında yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali, bir de şöyle durum var; daha gençlik zamanlarımda bu tuzağa düşmüşlüğüm vardır; vadeli kontrat piyasasında vade sonuna doğru fiyatların bir aşırılığa doğru sürüldüğünü ve o vade kontratın bitimiyle bir çok küçük yatırımcının hem moral olarak hem de hesap büyüklüğü yeterliliği olarak mecali kalmadığı için bir sonraki kontrata pozisyonlarını devam ettirmediğini; yeni vade kontratın ilk birkaç gününden sonra fiyatların aşırılıktan hızla geri geldiğini çok görmüşümdür. Bu yüzden 21 Ocak’ta bitecek petrol kontratının sona ermesinden birkaç gün sonra satışlar başlarsa artık sebebini biliyoruz.
Sanayi metallerinde ise bir süredir büyüme endişesi nedeniyle satışta olan piyasa bu pozisyonlarını azaltıyor. Sanki 2025’te büyüme beklentileri artıyor.