Balinaların pozisyonları

Takip edenlerin bildiği üzere arada bir eski gra­fiklerimi inceler, para giriş/çıkışla­rını, pozisyon bü­yüklüklerini, açık opsiyon pozisyon­larındaki yığılma­ları takip ederim. Yine böyle bir in­celeme yaparken ilginç bir durumla karşılaştım. Önce bir kavramı açıklayayım; adı­na CTA denen bir piyasa pro­fesyoneli grubu var.

Uzun ha­li ‘’Commodity Trading Ad­visor’’, yani emtia işlemleri danışmanı diyebiliriz. An­cak adında emtia olsa bile bu CTA’ler her türlü enstrüman­da ciddi büyüklükte pozisyon yönetir ve öyle ki sıklıkla pi­yasa ile aynı yönde olurlar. Ya­ni piyasadaki eğilimleri etki­leyebilirler. Sonuçta Aralık’ın ortasından geçen Cuma kapa­nışına kadar S&P 500 endek­si %4.5’a yakın, Nasdaq 100 endeksi ise %5.65 düşmüş du­rumda.

Şimdi bu CTA arkadaş­lar Aralık 2024’ün ortala­rından bu yana küresel his­se senetlerindeki pozisyon­larını neredeyse yarı yarıya küçültmüşler. Hatta bu konu­da okuduğum bir rapora gö­re bu küçülme biraz daha de­vam edecek gibi duruyor. Ama ABD’de satış yaparken İngiliz, Fransız ve İsviçre borsaların­da işlem gören hisselerde de ufak alışlar yapmışlar.

Ben bu manevranın arkasın­daki mantığı şuna bağlıyorum; Trump’ın Oval Olfis’e geçme­siyle birlikte Ukrayna – Rus­ya savaşı sona ererse – ki Rus­ya’da yaşayan tanıdıklarımın bahsettiğine göre bu yöndeki beklenti oldukça güçlüymüş - zaten bir süredir ABD piyasa­sına göre ağır kalan Avrupa’da hisseleri alıcı bulacaktır. Hat­ta iyimserlik ortamı pariteye bile etki edebilir ve Euro pa­ra birimi USD ve JPY başta ol­mak üzere diğer paralara göre güçlenebilir.

Madem bu CTA’lerin davra­nışları piyasada bu kadar yer buluyor, haydi gelin tahviller­de ne yapmışlar, ona bakalım. Görünüşe göre son 2 hafta­da tahvil kompleksindeki sa­tış pozisyonları 2 katına kadar artmış. Bu kadar hızlı bir şe­kilde, bu kadar fazla artan bir pozisyon hemen dönmeyecek­tir ama şunu unutmamak ge­rekir, muhtemelen yakın za­manda çeşitli yazılarda tahvil short pozisyonların kalabalık­laştığını okuruz. İşte o zaman bu pozisyonlar biraz traşlanır. Bu konuda benim görüşüm ha­la değişmedi, geçen hafta yaz­dığım gibi piyasa aşırı kötüyü fiyatlıyor ve Trump politikala­rı bence şu anda düşünüldüğü kadar fazla enflasyonist olma­yacak. Şimdilik hatalı görünü­yorum ama şubat ayında baka­lım ne olacak?

Emtia evreninde ise CTA’ler özellikle enerji kontratların­da alışları artırmış durumda­lar. Doğal gaz ve petrol/petrol ürünlerindeki long pozisyon­ları artması kuzey yarımküre­de etkisini gösteren soğuk ha­va nedeniyle artan talepten dolayı. Bu yüzden beklenebi­lir bir durumdu, hatta sosyal medyadan takip edenler bi­lirler, ben de bu hareketin bir kısmını doğal gaz long ile takip etmiştim. Ancak petrol spekü­lasyonu genel kanının tersine oldu ve fiyatlar yükseldi. Oysa analistler zorlu kış koşulları­nı hiç hesaba katmayıp sadece uzun dönemli politikalardan ve büyümeden etkilenen arz/ talep dengesi ile aşağı yönlü modeller kurmuşlardı.

Muhtemelen bu modeller ilerleyen aylarda yeniden öne çıkan faktörler olacaklar ama şimdilik petrol piyasası soğuk hava ile artan talebin etkisiyle yükseliyor. Buna karşılık hem teknik olarak günlük grafikler­de aşırı alım bölgesinde hem de bitmek üzere olan opsiyonlara göre en azından %5 kadar aşa­ğı yakınsaması beklenir.

Bunu bekleyerek göreceğiz. Aslında yenilen pehlivan güreşe doy­mazmış misali, bir de şöyle du­rum var; daha gençlik zaman­larımda bu tuzağa düşmüş­lüğüm vardır; vadeli kontrat piyasasında vade sonuna doğ­ru fiyatların bir aşırılığa doğ­ru sürüldüğünü ve o vade kont­ratın bitimiyle bir çok küçük yatırımcının hem moral olarak hem de hesap büyüklüğü yeter­liliği olarak mecali kalmadığı için bir sonraki kontrata pozis­yonlarını devam ettirmediğini; yeni vade kontratın ilk birkaç gününden sonra fiyatların aşı­rılıktan hızla geri geldiğini çok görmüşümdür. Bu yüzden 21 Ocak’ta bitecek petrol kontra­tının sona ermesinden birkaç gün sonra satışlar başlarsa ar­tık sebebini biliyoruz.

Sanayi metallerinde ise bir süredir büyüme endişesi ne­deniyle satışta olan piyasa bu pozisyonlarını azaltıyor. San­ki 2025’te büyüme beklentile­ri artıyor.