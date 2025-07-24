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Başkasına ait POS cihazı kullanmak yasaklanıyor

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

Gelir İdaresi Başkanlığınca kayıt­lı ekonominin desteklenmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, satış hasılatla­rının doğru bir şekilde tespit edilmesi, fatura veya fatura yerine geçen belgele­rin tam ve doğru bir şekilde düzenlenme­sini sağlamak amacıyla kredi kartı, ban­ka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elekt­ronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılarak gerçekleştirilen tahsilatlara ilişkin olarak yeni bir düzenleme getiri­liyor.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca “Ver­gi Usul Kanunu Tebliğ” taslağı hazırlan­mış ve taslakta yer alan konularla ilgili görüş ve önerilerin 24/7/2025 Perşembe günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkan­lığına iletilebileceği açıklanmıştır.

Yeni nesil ÖKC kullanma zorunluğu

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mec­buriyeti olmayanlar hariç, perakende satış veya hizmet ifasında bulunan mü­kelleflerin Yeni Nesil ÖKC kullanmaları zorunludur. Ancak, bu mükelleflerin Gü­venli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamındaki ödeme kabul eden araçları kullanmaları duru­munda Yeni Nesil ÖKC kullanma zorun­luluğu bulunmamaktadır. Toptancılar, Basit Usul Mükellefleri, Serbest Meslek Erbabı, Zirai Kazanç Sahipleri, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradi Sahiple­ri, Diğer Kazanç ve İrat Sahipleri, Ücret geliri elde edenler uygulama dışındadır.

Başkasına ait POS cihazı kullanmak yasak

Perakende satış veya hizmet ifaların­da bulunan mükelleflerin başkalarına ait Yeni Nesil ÖKC veya mobil ödeme sis­temlerini kullanmaları yasaktır. Aynı şe­kilde, bu kapsamda olmayan mükellefle­rin ihtiyari olarak aldıkları cihazları da başkalarına kullandırmaları yasaktır.

Bayilik ilişkisi kapsamında POS cihazı kullanımı

Bayilik veya benzeri bir ilişkisi çerçe­vesinde bayiye ait Yeni Nesil ÖKC ve­ya Güvenli Mobil Ödeme kapsamındaki araçlara ana firmaya ait finansal hesap­ların, ilave hesap olarak tanımlanması mümkündür. Bayilik kapsamında POS cihazlarının başkasına kullandırılabil­mesi için Türkiye çapında en az 30 bayi­ye sahip olunması, bayilik sözleşmesinin yapılması, ödeme sliplerinde ana firma­nın bilgilerinin bulunması, yapılan tah­silatların bildirilmesi gibi şartlar yer al­maktadır.

e- ticaret hariç sanal POS kullanmak yasak

Elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren mükellefler sanal POS uygula­maları üzerinden tahsilat yapabilecek­tir. Bankalar bu uygulamaları kurmadan önce e-ticaret ortamının varlığını teyit etmekle yükümlüdür. Elektronik tica­ret kapsamı dışında kalan işlemlerde, sa­nal POS uygulamaları doğrudan kullanı­lamayacak; ancak ana firmaya ait sanal POS uygulaması bayiler tarafından kul­lanılabilecektir. Bunun için Türkiye ça­pında en az 30 bayiye sahip olunması, sa­bit IP zorunluluğu, fatura düzenleme yü­kümlülüğü ve GİB'e bildirim gibi şartlara uyulmalıdır.

POS kullanımının denetimi

Bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcıla­rı, tahsis ettikleri cihaz ve uygulamaların amaca aykırı kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve uygunsuz kullanımları en­gellemekle yükümlüdür. Aksi tespit edi­len uygulamalar kapatılarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir. Tebliğe aykı­rı hareket eden mükellefler, banka/ödeme hizmet sağlayıcıları, finans kuruluşları, özel entegratörler ve Yeni Nesil ÖKC fir­maları hakkında Vergi Usul Kanunu’nun cezai hükümleri uygulanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca ödeme sis­temlerinde usulsüz kullanımın önüne geç­mek için hazırlanan tebliğ taslağı yayım­landığı tarihi izleyen dördüncü ayın başın­da yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

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