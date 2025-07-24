Başkasına ait POS cihazı kullanmak yasaklanıyor
Gelir İdaresi Başkanlığınca kayıtlı ekonominin desteklenmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, satış hasılatlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin tam ve doğru bir şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılarak gerçekleştirilen tahsilatlara ilişkin olarak yeni bir düzenleme getiriliyor.
Söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca “Vergi Usul Kanunu Tebliğ” taslağı hazırlanmış ve taslakta yer alan konularla ilgili görüş ve önerilerin 24/7/2025 Perşembe günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına iletilebileceği açıklanmıştır.
Yeni nesil ÖKC kullanma zorunluğu
Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olmayanlar hariç, perakende satış veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin Yeni Nesil ÖKC kullanmaları zorunludur. Ancak, bu mükelleflerin Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamındaki ödeme kabul eden araçları kullanmaları durumunda Yeni Nesil ÖKC kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Toptancılar, Basit Usul Mükellefleri, Serbest Meslek Erbabı, Zirai Kazanç Sahipleri, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradi Sahipleri, Diğer Kazanç ve İrat Sahipleri, Ücret geliri elde edenler uygulama dışındadır.
Başkasına ait POS cihazı kullanmak yasak
Perakende satış veya hizmet ifalarında bulunan mükelleflerin başkalarına ait Yeni Nesil ÖKC veya mobil ödeme sistemlerini kullanmaları yasaktır. Aynı şekilde, bu kapsamda olmayan mükelleflerin ihtiyari olarak aldıkları cihazları da başkalarına kullandırmaları yasaktır.
Bayilik ilişkisi kapsamında POS cihazı kullanımı
Bayilik veya benzeri bir ilişkisi çerçevesinde bayiye ait Yeni Nesil ÖKC veya Güvenli Mobil Ödeme kapsamındaki araçlara ana firmaya ait finansal hesapların, ilave hesap olarak tanımlanması mümkündür. Bayilik kapsamında POS cihazlarının başkasına kullandırılabilmesi için Türkiye çapında en az 30 bayiye sahip olunması, bayilik sözleşmesinin yapılması, ödeme sliplerinde ana firmanın bilgilerinin bulunması, yapılan tahsilatların bildirilmesi gibi şartlar yer almaktadır.
e- ticaret hariç sanal POS kullanmak yasak
Elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren mükellefler sanal POS uygulamaları üzerinden tahsilat yapabilecektir. Bankalar bu uygulamaları kurmadan önce e-ticaret ortamının varlığını teyit etmekle yükümlüdür. Elektronik ticaret kapsamı dışında kalan işlemlerde, sanal POS uygulamaları doğrudan kullanılamayacak; ancak ana firmaya ait sanal POS uygulaması bayiler tarafından kullanılabilecektir. Bunun için Türkiye çapında en az 30 bayiye sahip olunması, sabit IP zorunluluğu, fatura düzenleme yükümlülüğü ve GİB'e bildirim gibi şartlara uyulmalıdır.
POS kullanımının denetimi
Bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcıları, tahsis ettikleri cihaz ve uygulamaların amaca aykırı kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve uygunsuz kullanımları engellemekle yükümlüdür. Aksi tespit edilen uygulamalar kapatılarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir. Tebliğe aykırı hareket eden mükellefler, banka/ödeme hizmet sağlayıcıları, finans kuruluşları, özel entegratörler ve Yeni Nesil ÖKC firmaları hakkında Vergi Usul Kanunu’nun cezai hükümleri uygulanacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığınca ödeme sistemlerinde usulsüz kullanımın önüne geçmek için hazırlanan tebliğ taslağı yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü ayın başında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.