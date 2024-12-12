Başvuru yapmayı unutmayın KDV iadeniz zamanaşımına uğramasın

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet­lerin üretiminden başlayarak tüke­timine kadar her aşamada oluşan katma değeri vergileyen bir harcama vergisidir.

Satın alınan mal ve hizmetler nedeniy­le ödenen verginin, teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanan vergiden mahsup edilerek kalan tutarın ödenmesi esasına dayanan bir sistemdir.

Teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olması halinde, satın alınan mal ve hiz­metler nedeniyle yüklenilen verginin ia­de edilmesi kanuni bir zorunluluk olarak uygulanmaktadır. KDV iade talepleri bir takım süreler ve prosedürler dahilinde yerine getirilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunun 32. Maddesi 7104 Sayılı Kanunla değiştiril­miş olup, buna göre; vergiye tabi işlem­lerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi iz­leyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara gö­re iade olunur. 2024 yılı sonuna kadar ta­lep edilmez ise zamanaşımına uğrayacak olan iadeler el alınacaktır.

Tam istisna kapsamındaki iade talepleri

Tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükel­leflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleş­tiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyanname­lerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu sü­re içinde standart iade talep dilekçesiy­le birlikte iade talepleri için Tebliğin il­gili bölümlerinde sayılan belgelerle (te­minatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zo­runludur.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, 2022 yılında tam istisna kapsamında iade hak­kı doğuran işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belge­ler ile standart iade talep dilekçelerinin en geç 31.12.2024 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 2023 yılı indirimli oran kap­samında teslimlerinden doğan KDV iade alacaklarının 2024 Kasım dönemi beyan­namesinde beyan edilmesi ve “Standart İade Talep Dilekçesinin” 31.12.2024 ta­rihine kadar vergi dairesi sistemine giril­mesi hak kaybını önleyecektir.

Yıl sonuna kadar talep edilmeyen iade­ler zaman aşımına uğrayacaktır.

Ayrıca, 2023 yılına ilişkin olarak 2024 yılının Ocak-Kasım dönemleri arasında verilen KDV beyannamelerinde düzelt­me yapılmak istenmesi halinde en geç 31.12.2024 tarihine kadar düzeltme be­yannamesi verilmesi gerekmektedir.

Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerden doğan iade talepleri

Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talepleri için, tevkifata ta­bi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar stan­dart iade talep dilekçesiyle birlikte Teb­liğin ilgili bölümlerinde sayılan belgeler­le vergi dairelerine başvurmaları zorun­ludur.

Buna göre; 2022 yılında kısmi tevkifat kapsamında iade hakkı doğuran işlem­lerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçelerinin en geç 31.12.2024 ta­rihine kadar vergi dairesine verilmesi ge­rekmektedir.

Zamanaşımına uğramış olan iadeler

2022 ve önceki yıllara ait indirimli ora­na tabi işlemlerden doğan KDV iade ala­cakları ile 2021 ve önceki yıllara ait tam istisna ve tevkifattan doğan KDV iade alacakları zamanaşımına uğramış bulun­maktadır.