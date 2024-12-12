Başvuru yapmayı unutmayın KDV iadeniz zamanaşımına uğramasın
Katma Değer Vergisi, mal ve hizmetlerin üretiminden başlayarak tüketimine kadar her aşamada oluşan katma değeri vergileyen bir harcama vergisidir.
Satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle ödenen verginin, teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanan vergiden mahsup edilerek kalan tutarın ödenmesi esasına dayanan bir sistemdir.
Teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olması halinde, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen verginin iade edilmesi kanuni bir zorunluluk olarak uygulanmaktadır. KDV iade talepleri bir takım süreler ve prosedürler dahilinde yerine getirilmektedir.
Katma Değer Vergisi Kanunun 32. Maddesi 7104 Sayılı Kanunla değiştirilmiş olup, buna göre; vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade olunur. 2024 yılı sonuna kadar talep edilmez ise zamanaşımına uğrayacak olan iadeler el alınacaktır.
Tam istisna kapsamındaki iade talepleri
Tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.
Bu düzenlemeler çerçevesinde, 2022 yılında tam istisna kapsamında iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçelerinin en geç 31.12.2024 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, 2023 yılı indirimli oran kapsamında teslimlerinden doğan KDV iade alacaklarının 2024 Kasım dönemi beyannamesinde beyan edilmesi ve “Standart İade Talep Dilekçesinin” 31.12.2024 tarihine kadar vergi dairesi sistemine girilmesi hak kaybını önleyecektir.
Yıl sonuna kadar talep edilmeyen iadeler zaman aşımına uğrayacaktır.
Ayrıca, 2023 yılına ilişkin olarak 2024 yılının Ocak-Kasım dönemleri arasında verilen KDV beyannamelerinde düzeltme yapılmak istenmesi halinde en geç 31.12.2024 tarihine kadar düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerden doğan iade talepleri
Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talepleri için, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.
Buna göre; 2022 yılında kısmi tevkifat kapsamında iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçelerinin en geç 31.12.2024 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Zamanaşımına uğramış olan iadeler
2022 ve önceki yıllara ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları ile 2021 ve önceki yıllara ait tam istisna ve tevkifattan doğan KDV iade alacakları zamanaşımına uğramış bulunmaktadır.