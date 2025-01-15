Batı’nın “Suriye masası”
Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye ile hem diplomatik ilişkileri yeniden kuruyor hem de yeniden inşanın başına geçiyor. Buna yönelik ilk adım Roma’da atıldı Batı Müttefikleri tarafından. İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen ABD, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere Dışişleri Bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi’nin katıldığı toplantıda, Suriye’nin geleceği ele alındı.
Suriye’de yaklaşık 13 yıl süren iç savaş sonrası Suriye’deki gelişmeleri görüşmek amacıyla Roma’da buluşan NATO’nun güçlü 5 ülkesinin de masada yer aldığı toplantıda “Suriye’yi yeniden inşa etmek” konuşuldu.
ABD ve AB, Suriye’de “tüm azınlıkları kapsayan, demokratik ve insan haklarına saygılı bir hükümet”in kurulması ve “barışçıl bir geçiş süreci”ne açık desteğini açıkladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, geçtiğimiz ay Şam’da AB temsilciliğini yeniden açacaklarını vurgulayarak, “ülkenin yeniden imarı ve geçiş sürecinde bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını” duyurdu.
AB Yüksel Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den sonra Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, AB’yi temsilen Suriye’ye giderek Ahmet El Şara ile bir araya geldiler.
Oysa, El Kaide kökenli Ahmet El Şara’yı ABD on yıl önce “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak listeledi ve başına 10 milyon dolarlık ödül koydu.
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin lideri olan El Şara ile görüşen AB’li bakanlar, Suriye’de “özgür, egemen ve saygın devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyecekleri”ni ilan ettiler.
Suriye yaptırımları masada
Roma’da geçtiğimiz cuma günü devlet konuk evi Villa Madama’da bir araya gelen ABD ve AB bakanları, “Suriye’de geçiş hükümeti ile ilişkilerin koordine edilmesi, kapsayıcı bir hükümet kurulması, azınlık haklarının korunması ve AB yaptırımlarının kademeli olarak hafifletilmesi”ni konuştular.
AB yaptırımlarının gevşetileceği belirtilen Roma Buluşması’nda heyet adına İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Şam’a gönderildi. Şam ziyareti öncesi Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüşen İtalyan Bakan Tajani, “Suriye’deki yeni yönetimle Avrupa Birliği arasında köprü olmak istiyoruz” paylaşımı yaptı.
AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, dışişleri bakanlarının gelecek toplantısında Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunun yer alacağını söyledi.
AB, 2011 Mayıs ayında Suriye iç savaşının başlamasının ardından bir dizi yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. AB, ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, askeri ve sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatlarını kapsayan kısıtlamalar getirdi. Suriye’ye sektörel yaptırımların yanı sıra seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirleri uygulama koydu.
Emeviye Cami’nin halıları Türkiye’den
Bu arada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında kurulan bir komisyonun, Suriye’nin başkenti Şam’daki Emeviye Cami’sinin halılarını hazırlayacağı duyuruldu.
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği Başkanı (GAHİB) Zeynal Abidin Kaplan, Emeviye Cami’sinin halılarıyla ilgili çalışmaların Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında bir komisyon tarafından yürütüldüğünü açıkladı.
Bu yılki Ramazan ayının ilk teravi namazına yetiştirilmesi hedeflenen halının yüzde yüz yün olacağını söyleyen Başkan Şahin, “Devlet onayı alındı, sektör buna hazırlandı. Biz de büyükşehir olarak uygulamacıyız” dedi.
Doğu sessiz…
Suriye iç savaşının en büyük aktörlerinden biri olan özellikle Rusya ve Çin’in son bir aydır yaşananlar karşısındaki “ölüm sessizliği” dikkat çekici. Akdeniz’deki en büyük askeri üsse sahip olan Rusya’nın “Suriye sessizliği” hâlâ sürüyor.
Sözbirliği etmişçesine hiç dile getirilmese bile “Suriye yönetimine doğrudan müdahil olma”yı hedefleyen Batı Müttefikleri, “Ukrayna’da hangi tavizleri vereceklerini” de konuşuyorlar kuşkusuz…