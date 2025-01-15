Batı’nın “Suriye masası”

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye ile hem dip­lomatik ilişkileri yeniden kuruyor hem de yeniden inşanın başına geçiyor. Buna yöne­lik ilk adım Roma’da atıldı Batı Müttefikle­ri tarafından. İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen ABD, İtalya, Fransa, Alman­ya, İngiltere Dışişleri Bakanları ve AB Yük­sek Temsilcisi’nin katıldığı toplantıda, Suri­ye’nin geleceği ele alındı.

Suriye’de yaklaşık 13 yıl süren iç savaş sonrası Suriye’deki gelişmeleri görüşmek amacıyla Roma’da buluşan NATO’nun güçlü 5 ülkesinin de masada yer aldığı toplantıda “Suriye’yi yeniden inşa etmek” konuşuldu.

ABD ve AB, Suriye’de “tüm azınlıkları kap­sayan, demokratik ve insan haklarına saygı­lı bir hükümet”in kurulması ve “barışçıl bir geçiş süreci”ne açık desteğini açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, geçtiğimiz ay Şam’da AB temsilciliğini yeniden açacakla­rını vurgulayarak, “ülkenin yeniden imarı ve geçiş sürecinde bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını” duyurdu.

AB Yüksel Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den sonra Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baer­bock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, AB’yi temsilen Suriye’ye giderek Ah­met El Şara ile bir araya geldiler.

Oysa, El Kaide kökenli Ahmet El Şara’yı ABD on yıl önce “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak listeledi ve başına 10 milyon dolarlık ödül koydu.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılma­sından sonra Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yöne­timinin lideri olan El Şara ile görüşen AB’li bakanlar, Suriye’de “özgür, egemen ve say­gın devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyecekleri”ni ilan ettiler.

Suriye yaptırımları masada

Roma’da geçtiğimiz cuma günü devlet konuk evi Villa Madama’da bir araya gelen ABD ve AB bakanları, “Suriye’de geçiş hükü­meti ile ilişkilerin koordine edilmesi, kapsa­yıcı bir hükümet kurulması, azınlık hakları­nın korunması ve AB yaptırımlarının kade­meli olarak hafifletilmesi”ni konuştular.

AB yaptırımlarının gevşetileceği belirti­len Roma Buluşması’nda heyet adına İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Şam’a gön­derildi. Şam ziyareti öncesi Türkiye ve Suu­di Arabistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüşen İtalyan Bakan Tajani, “Suriye’deki yeni yönetimle Avrupa Birliği arasında köp­rü olmak istiyoruz” paylaşımı yaptı.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, dışişleri bakanlarının ge­lecek toplantısında Suriye’ye yönelik yaptı­rımların hafifletilmesi konusunun yer ala­cağını söyledi.

AB, 2011 Mayıs ayında Suriye iç savaşının başlamasının ardından bir dizi yaptırım­lar uygulamaya başlamıştı. AB, ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, askeri ve sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı ileti­şim ekipmanının ihracatlarını kapsayan kı­sıtlamalar getirdi. Suriye’ye sektörel yap­tırımların yanı sıra seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kı­sıtlayıcı tedbirleri uygulama koydu.

Emeviye Cami’nin halıları Türkiye’den

Bu arada, Gaziantep Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında ku­rulan bir komisyonun, Suriye’nin başkenti Şam’daki Emeviye Cami’sinin halılarını ha­zırlayacağı duyuruldu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Bir­liği Başkanı (GAHİB) Zeynal Abidin Kaplan, Emeviye Cami’sinin halılarıyla ilgili çalış­maların Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında bir komisyon tarafın­dan yürütüldüğünü açıkladı.

Bu yılki Ramazan ayının ilk teravi na­mazına yetiştirilmesi hedeflenen halının yüzde yüz yün olacağını söyleyen Başkan Şahin, “Devlet onayı alındı, sektör buna hazırlandı. Biz de büyükşehir olarak uygu­lamacıyız” dedi.

Doğu sessiz…

Suriye iç savaşının en büyük aktörlerin­den biri olan özellikle Rusya ve Çin’in son bir aydır yaşananlar karşısındaki “ölüm ses­sizliği” dikkat çekici. Akdeniz’deki en bü­yük askeri üsse sahip olan Rusya’nın “Suri­ye sessizliği” hâlâ sürüyor.

Sözbirliği etmişçesine hiç dile getirilmese bile “Suriye yönetimine doğrudan müdahil olma”yı hedefleyen Batı Müttefikleri, “Uk­rayna’da hangi tavizleri vereceklerini” de konuşuyorlar kuşkusuz…