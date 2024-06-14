Bayram tatiline Fed rötuşu
En sonunda söylemem gerekeni başta dile getirerek yazıya başlayalım, ailelerinizle ve sevdiklerinizle mutlu bayramlar diliyorum.
Şüphesiz bayram tatilinde nereye gidelim ya da önceki sene 5 verdiğimiz yer bu sene 15 olmuş söylemlerinin yanında hisse senedi piyasasında takas konusu da hep tartışılmıştır. Neredeyse bir bayram klasiği şeklinde yinelenen süreçte, bayramdan önce param hesabıma yatsın diye çarşamba günü yapılan satışların perşembe günü şimdi alayım bayram sonrası geri öderim beklentisini karşılayamadığını gördük.
Zira takas avantajı ile belki para piyasası fonunda bir haftada %1 kazandınız, ancak BIST 100 endeksi %2 üzerinde prim yaparak bu hesabı boşa çıkardı. Endeksin 10 bin seviyesi üzerinde kalma eğilimi sonrasında başlayan tepki ile birlikte, tatil dönüşü ile beraber yeni rekor denemelerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Yabancı yatırımcının tahvil ve swap tarafında ilgisi sürse de, hisse tarafında çekimser kalmaya devam ettiğini hatta kısmi kar realize ettiğini görüyoruz.
Artan risk iştahı törpülendi
Diğer yandan Fed tarafından gelen açıklamalar enflasyon verisi ile beraber artan risk iştahını törpüledi desek yeridir. Enflasyon ABD’nde hem manşet hem de çekirdek tarafta beklenti altında kalınca, asın bayrakları indirimler başlıyor cephesinin S&P 500 ve Nasdaq endekslerini yeni tarihi zirvelere taşıdığını gördük. Ancak Fed henüz ikna olmuş değilim, daha uzun süre yüksek faizi koruyabilirim, enflasyon beklediğim hızda düşmüyor, dolayısıyla ben de ona göre aksiyon alırım mesajı ile biraz şaşırttı. Hisse senetlerinde kazanımlar geri verildi, ancak faiz konusunda daha duyarlı olan değerli metaller ve kripto varlıklarda kar satışları biraz daha belirgin oldu.
Doların güçlü kalması muhtemel
Peki buradan sonra ne olabilir dersek, doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlü kalması muhtemel, dünya genelinde seçim süreci devam ediyor. Hindistan, Meksika ya da Avrupa Parlamentosu ülkeden ya da bölgeden bağımsız, mevcut dengelerin değişimi yönünde her türlü sonuç piyasada şok etkisi yaratıyor, ülkemiz kendi hikayesi ile olumlu yönde ayrışma eğiliminde ama yüksek faiz ile yaşanan bol döviz likiditesi ortamında bu süreyi yapısal reformlar için verimli kullanabiliyor muyuz soru işareti.