Bayram tatiline Fed rötuşu

En sonunda söylemem gerekeni başta dile getirerek yazıya başlayalım, aile­lerinizle ve sevdiklerinizle mutlu bayram­lar diliyorum.

Şüphesiz bayram tatilinde nereye gidelim ya da önceki sene 5 verdi­ğimiz yer bu sene 15 olmuş söylemlerinin yanında hisse senedi piyasasında takas ko­nusu da hep tartışılmıştır. Neredeyse bir bayram klasiği şeklinde yinelenen süreçte, bayramdan önce param hesabıma yatsın diye çarşamba günü yapılan satışların per­şembe günü şimdi alayım bayram sonrası geri öderim beklentisini karşılayamadığını gördük.

Zira takas avantajı ile belki para pi­yasası fonunda bir haftada %1 kazandınız, ancak BIST 100 endeksi %2 üzerinde prim yaparak bu hesabı boşa çıkardı. Endek­sin 10 bin seviyesi üzerinde kalma eğilimi sonrasında başlayan tepki ile birlikte, ta­til dönüşü ile beraber yeni rekor deneme­lerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Yabancı yatırımcının tahvil ve swap tarafında ilgisi sürse de, hisse tarafında çekimser kalmaya devam ettiğini hatta kısmi kar realize etti­ğini görüyoruz.

Artan risk iştahı törpülendi

Diğer yandan Fed tarafından gelen açık­lamalar enflasyon verisi ile beraber artan risk iştahını törpüledi desek yeridir. Enf­lasyon ABD’nde hem manşet hem de çekir­dek tarafta beklenti altında kalınca, asın bayrakları indirimler başlıyor cephesinin S&P 500 ve Nasdaq endekslerini yeni ta­rihi zirvelere taşıdığını gördük. Ancak Fed henüz ikna olmuş değilim, daha uzun süre yüksek faizi koruyabilirim, enflasyon bek­lediğim hızda düşmüyor, dolayısıyla ben de ona göre aksiyon alırım mesajı ile biraz şa­şırttı. Hisse senetlerinde kazanımlar geri verildi, ancak faiz konusunda daha duyarlı olan değerli metaller ve kripto varlıklarda kar satışları biraz daha belirgin oldu.

Doların güçlü kalması muhtemel

Peki buradan sonra ne olabilir dersek, doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlü kalması muhtemel, dünya genelinde seçim süreci devam ediyor. Hin­distan, Meksika ya da Avrupa Parlamento­su ülkeden ya da bölgeden bağımsız, mev­cut dengelerin değişimi yönünde her türlü sonuç piyasada şok etkisi yaratıyor, ülke­miz kendi hikayesi ile olumlu yönde ayrış­ma eğiliminde ama yüksek faiz ile yaşanan bol döviz likiditesi ortamında bu süreyi ya­pısal reformlar için verimli kullanabiliyor muyuz soru işareti.