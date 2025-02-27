Bazı gelirler için yıllık beyanname verilmez

Değerli okurlar gelir vergisi beyan dönemi yaklaşıyor, Gelir İdaresi Başkanlığının 2024 yılı verilerine göre yıllık beyanname veren mükellef sayısı 5.316.855 olduğu göz önüne alınırsa çok sayıda mükellefin beyanname vereceği bir döneme giriyoruz.

Gerçek kişiler ta­rafından 2024 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek ka­zancı, ücret geliri, gayrimenkul serma­ye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar elde edenler için yıllık gelir vergisi beyannamesi elektronik or­tamda 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında verilecektir. Söz konusu beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi­nin mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 85. Maddesine gö­re beyanı gereken gelirin toplanması ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile be­yan edilmesi esas olmakla birlikte, 86. Maddede sayılan gelirler için ise yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelir­ler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeye­ceği belirtilmiştir.

2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname verilmeyen haller

-2024 yılında gerçek kişiler tarafın­dan elde edilmiş olan aşağıdaki kazanç­lar gelir vergisi beyannamesi verilmez beyanname verilmesi halinde bu gelir­ler beyannameye dahil edilmez.

-Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,

-Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ile katılım bankalarınca döviz katılma he­saplarına ödenen kâr payları ile katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,

-Tüzel kişiliği haiz emekli sandık­ları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından kanun­da belirtilen şartlar dahilinde yapılan ödemeler ile bireysel emeklilik siste­minden ayrılanlara kanunda belirtilen şartlar dahilinde yapılan ödemeler,

-Tam mükellef kurumlardan elde edilen istisna sonrasında 2024 yılında 230.000 TL’yi aşmayan kâr payları,

-Türkiye'de tevkif yoluyla vergilen­dirilmeyen ve istisna uygulamasına ko­nu olmayan 2024 yılında 13.000 TL’yi aşmayan kâr payları,

-Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde so­na eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımından elde edilen kâr payları,

-2024 yılında toplamı 13.000 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisnaya konu ol­mayan menkul sermaye iratları ve gay­rimenkul sermaye iratları,

-Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 230.000 TL’yi aşmayan ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye irat­ları,

-Tek işverenden alınmış ve 2024 yı­lında 3.000.000 TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler,

-Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenlerden alınanla­rın toplamı 2024 yılı için 230.000 TL’yi aşmayan tevkifata tabi ücretler,

-Birden fazla işverenden elde edilen ve birden sonraki işverenden alınan üc­ret tutarı 230.000 TL’yi aşmamakla be­raber tüm işverenlerden alınan ve tutarı 3.000.000 TL’yi aşamayan tevkif sure­tiyle vergilenmiş ücretler,

-1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdare­si ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2024 yılında elde edilen gelirler,

Basit usulde tespit edilen ticari ka­zançlar,

Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı.

Dar mükellefiyette, tamamı Türki­ye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançla­rı, menkul ve gayrimenkul sermaye irat­ları ile diğer kazanç ve iratlar.