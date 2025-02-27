Bazı gelirler için yıllık beyanname verilmez
Değerli okurlar gelir vergisi beyan dönemi yaklaşıyor, Gelir İdaresi Başkanlığının 2024 yılı verilerine göre yıllık beyanname veren mükellef sayısı 5.316.855 olduğu göz önüne alınırsa çok sayıda mükellefin beyanname vereceği bir döneme giriyoruz.
Gerçek kişiler tarafından 2024 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar elde edenler için yıllık gelir vergisi beyannamesi elektronik ortamda 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında verilecektir. Söz konusu beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 85. Maddesine göre beyanı gereken gelirin toplanması ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi esas olmakla birlikte, 86. Maddede sayılan gelirler için ise yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.
2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname verilmeyen haller
-2024 yılında gerçek kişiler tarafından elde edilmiş olan aşağıdaki kazançlar gelir vergisi beyannamesi verilmez beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
-Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,
-Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları ile katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,
-Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından kanunda belirtilen şartlar dahilinde yapılan ödemeler ile bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara kanunda belirtilen şartlar dahilinde yapılan ödemeler,
-Tam mükellef kurumlardan elde edilen istisna sonrasında 2024 yılında 230.000 TL’yi aşmayan kâr payları,
-Türkiye'de tevkif yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna uygulamasına konu olmayan 2024 yılında 13.000 TL’yi aşmayan kâr payları,
-Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımından elde edilen kâr payları,
-2024 yılında toplamı 13.000 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,
-Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 230.000 TL’yi aşmayan ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları,
-Tek işverenden alınmış ve 2024 yılında 3.000.000 TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler,
-Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenlerden alınanların toplamı 2024 yılı için 230.000 TL’yi aşmayan tevkifata tabi ücretler,
-Birden fazla işverenden elde edilen ve birden sonraki işverenden alınan ücret tutarı 230.000 TL’yi aşmamakla beraber tüm işverenlerden alınan ve tutarı 3.000.000 TL’yi aşamayan tevkif suretiyle vergilenmiş ücretler,
-1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2024 yılında elde edilen gelirler,
Basit usulde tespit edilen ticari kazançlar,
Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı.
Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.