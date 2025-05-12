  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ali EŞELİOĞLU
  4. Beklenen bahar rallisi başladı mı?

Beklenen bahar rallisi başladı mı?

Ali EŞELİOĞLU
Ali EŞELİOĞLU BLOK ZİNCİR DÜNYASI [email protected]

Kripto para piyasası bu hafta yeniden can­lanma belirtileri gösterdi. Sessiz geçen nisan ayının ardından, mayısla birlikte baş­layan hareketlilik yatırımcılara yalnızca ye­ni fiyat seviyeleri değil, yeni umutlar da sun­du. Bitcoin’in 104.000 doları aşarak Şubat ayındaki zirvesine tekrar yaklaşması ve Et­hereum’un Pectra güncellemesinin ardından son dört yılın en güçlü yükselişini gösterme­si, kripto piyasalarında uzun süredir bekle­nen “bahar rallisi” havasını estirdi.

Bitcoin: Gümrük vergileri gölgesinde parlayan bir değer

Her şey birkaç hafta önce Strategy’nin 180 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla başladı. Or­talama 95.167 dolar seviyesinden yapılan bu hamle, kurumsal yatırımcının hala uzun vade­ye oynadığını gösteriyordu. Ardından Fed Baş­kanı Jerome Powell’ın açıklamaları geldi. “Bu yıl faiz indirimi mümkün olabilir, ama gümrük vergileri bizi hedefimizden saptırabilir” diyen Powell, piyasalara çelişkili ama dikkatle yo­rumlanması gereken bir sinyal verdi.

Hemen ardından Trump’ın Çin’e yönelik %80 gümrük vergisini desteklediğini açıklaması küresel ti­caret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesini doğurdu. İşte tam bu noktada, yatı­rımcılar yeniden güvenli liman arayışına gir­di. Bitcoin, yalnızca fiyat hareketi değil, poli­tik belirsizliklere karşı bir duruş haline gelme yolunda ilerliyor. ABD’nin Birleşik Krallık ile yaptığı ticaret anlaşması ve Çin ile yapılacak yeni görüşmelere dair olumlu sinyaller, yatı­rımcılara “bu defa farklı olabilir” duygusunu aşıladı. Spot Bitcoin ETF’lerine gelen rekor girişler ve short pozisyonlarda yaşanan 800 milyon dolarlık likidasyon fiyatı yukarıya ta­şıdı.

Bitcoin önce 99.000 dolar direncini aştı, ardından 102.000 derken 104.000 dolara ka­dar tırmandı. Piyasada sadece fiyat değil, duy­gu da değişti. RSI göstergesinin aşırı alım böl­gesine girmesi, momentumun güçlü olduğunu ancak kısa vadede düzeltme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Şu an­da kritik direnç bölgesi 106.000 dolar. Aşılma­sı durumunda 109.500 – 112.000 dolar bandı konuşulmaya başlanabilir.

Kurumsal cephedeki gelişmeler yalnızca alımlarla sınırlı değil; düzenleyici alanda da önemli adımlar atılıyor. Arizona Valisi Katie Hobbs, eyaletin Bitcoin rezervi oluşturması­na olanak tanıyacak yasa tasarısını veto ede­rek, kripto paralara temkinli yaklaşan eyalet­ler arasında yerini aldı. Florida’da ise benzer iki tasarı süresiz olarak askıya alındı. Bu ge­lişmeler, bazı eyaletlerin Bitcoin’i hâlâ yete­rince güvenilir bulmadığını gösteriyor.

Ancak manzara bütünüyle olumsuz değil. New Hampshire, kripto para tarihinde bir il­ke imza atarak kamu fonlarının %5’ine kada­rını yalnızca piyasa değeri 500 milyar doların üzerindeki dijital varlıklara yatırma kararı al­dı. Bu adım, kurumsal ilginin eyalet düzeyin­de de meşruluk kazanmaya başladığını göste­rirken, uzmanlara göre uzun vadede fiyatlar üzerinde destekleyici bir etki yaratabilir.

Ethereum: Pectra ile güvenin yeniden inşası

Ethereum cephesinde ise hikâye daha tek­nik ama bir o kadar da etkileyici. Pectra gün­cellemesi yalnızca staking verimliliğini artır­makla kalmadı; Layer 2 çözümlerinin enteg­rasyonunu kolaylaştırdı, validatör süreçlerini sadeleştirdi ve kullanıcı deneyimini büyük öl­çüde iyileştirdi.Bu gelişmelerin ardından Et­hereum fiyatı %30’un üzerinde artışla 2.510 dolara kadar yükseldi.

Bu sadece bir fiyat ha­reketi değil, 2021’den bu yana yaşanan en bü­yük günlük yükseliş olarak kayda geçti. ETH/ BTC paritesindeki zayıflama nedeniyle Et­hereum’un Bitcoin’e göre ucuz kalması da bu ralliyi destekleyen başka bir unsur oldu. Tek­nik tarafta 2.526 dolar önemli bir eşik. Aşılır­sa 2.817 ve ardından 3.000 dolar hedeflenebi­lir. Ethereum’un geleceği açısından en kritik gelişme ise SEC’in olası spot Ethereum ET­F’lerinde staking özelliğine onay verip ver­meyeceği olacak. Bu yönde pozitif bir sinyal, Ethereum’un 3.000 dolar üzerini zorlaması ve kurumsal yatırımcının ETH’ye yeniden yö­nelmesi için ciddi bir katalizör olabilir.

Genel değerlendirme: Bu ralli kalıcı olabilir mi?

Makro rüzgar, teknik kırılımlar ve zincir üstü veriler şu anda pozitif bir tablo çiziyor. Bitcoin’in 100.000 dolar üzerindeki kalıcılı­ğı ve Ethereum’un 2.000 dolar eşiğini güven­le geçmiş olması sadece teknik değil, psikolo­jik bir barajın da aşıldığını gösteriyor. Ancak unutulmamalı! Gümrük vergileri, faiz bek­lentileri ve ETF gelişmeleri gibi etkenler ol­dukça dinamik. Bu nedenle piyasanın yönü kadar oyunun kurallarını belirleyen haber akışları da dikkatle izlenmeli.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Altına karşılık Bitcoin: Yeni liderlik savaşı 05 Mayıs 2025
Depremlerle yeniden yüzleşirken: Blok zincir afetlere çözüm olabilir mi? 28 Nisan 2025
Blockchain ile film, dizi finansmanı ve Türk medya token’ı 21 Nisan 2025
Ticaret savaşlarının gölgesinde kriptoda denge arayışı 14 Nisan 2025
Blockchain ile kişisel sağlık ve genetik verilerimizi koruma 07 Nisan 2025
Kripto piyasasında zirve umudu mu, kırılgan denge mi? 24 Mart 2025
İstanbul için Blockchain çare olur mu? 17 Mart 2025
ABD rezerv hamlesi ve makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde kripto para piyasaları 10 Mart 2025
Kripto piyasalarında en kötüsü yaşandı mı? 03 Mart 2025
Çiftçilerin finansmana erişiminde blockchain teknolojisi 24 Şubat 2025