Beklenen bahar rallisi başladı mı?

Kripto para piyasası bu hafta yeniden can­lanma belirtileri gösterdi. Sessiz geçen nisan ayının ardından, mayısla birlikte baş­layan hareketlilik yatırımcılara yalnızca ye­ni fiyat seviyeleri değil, yeni umutlar da sun­du. Bitcoin’in 104.000 doları aşarak Şubat ayındaki zirvesine tekrar yaklaşması ve Et­hereum’un Pectra güncellemesinin ardından son dört yılın en güçlü yükselişini gösterme­si, kripto piyasalarında uzun süredir bekle­nen “bahar rallisi” havasını estirdi.

Bitcoin: Gümrük vergileri gölgesinde parlayan bir değer

Her şey birkaç hafta önce Strategy’nin 180 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla başladı. Or­talama 95.167 dolar seviyesinden yapılan bu hamle, kurumsal yatırımcının hala uzun vade­ye oynadığını gösteriyordu. Ardından Fed Baş­kanı Jerome Powell’ın açıklamaları geldi. “Bu yıl faiz indirimi mümkün olabilir, ama gümrük vergileri bizi hedefimizden saptırabilir” diyen Powell, piyasalara çelişkili ama dikkatle yo­rumlanması gereken bir sinyal verdi.

Hemen ardından Trump’ın Çin’e yönelik %80 gümrük vergisini desteklediğini açıklaması küresel ti­caret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesini doğurdu. İşte tam bu noktada, yatı­rımcılar yeniden güvenli liman arayışına gir­di. Bitcoin, yalnızca fiyat hareketi değil, poli­tik belirsizliklere karşı bir duruş haline gelme yolunda ilerliyor. ABD’nin Birleşik Krallık ile yaptığı ticaret anlaşması ve Çin ile yapılacak yeni görüşmelere dair olumlu sinyaller, yatı­rımcılara “bu defa farklı olabilir” duygusunu aşıladı. Spot Bitcoin ETF’lerine gelen rekor girişler ve short pozisyonlarda yaşanan 800 milyon dolarlık likidasyon fiyatı yukarıya ta­şıdı.

Bitcoin önce 99.000 dolar direncini aştı, ardından 102.000 derken 104.000 dolara ka­dar tırmandı. Piyasada sadece fiyat değil, duy­gu da değişti. RSI göstergesinin aşırı alım böl­gesine girmesi, momentumun güçlü olduğunu ancak kısa vadede düzeltme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Şu an­da kritik direnç bölgesi 106.000 dolar. Aşılma­sı durumunda 109.500 – 112.000 dolar bandı konuşulmaya başlanabilir.

Kurumsal cephedeki gelişmeler yalnızca alımlarla sınırlı değil; düzenleyici alanda da önemli adımlar atılıyor. Arizona Valisi Katie Hobbs, eyaletin Bitcoin rezervi oluşturması­na olanak tanıyacak yasa tasarısını veto ede­rek, kripto paralara temkinli yaklaşan eyalet­ler arasında yerini aldı. Florida’da ise benzer iki tasarı süresiz olarak askıya alındı. Bu ge­lişmeler, bazı eyaletlerin Bitcoin’i hâlâ yete­rince güvenilir bulmadığını gösteriyor.

Ancak manzara bütünüyle olumsuz değil. New Hampshire, kripto para tarihinde bir il­ke imza atarak kamu fonlarının %5’ine kada­rını yalnızca piyasa değeri 500 milyar doların üzerindeki dijital varlıklara yatırma kararı al­dı. Bu adım, kurumsal ilginin eyalet düzeyin­de de meşruluk kazanmaya başladığını göste­rirken, uzmanlara göre uzun vadede fiyatlar üzerinde destekleyici bir etki yaratabilir.

Ethereum: Pectra ile güvenin yeniden inşası

Ethereum cephesinde ise hikâye daha tek­nik ama bir o kadar da etkileyici. Pectra gün­cellemesi yalnızca staking verimliliğini artır­makla kalmadı; Layer 2 çözümlerinin enteg­rasyonunu kolaylaştırdı, validatör süreçlerini sadeleştirdi ve kullanıcı deneyimini büyük öl­çüde iyileştirdi.Bu gelişmelerin ardından Et­hereum fiyatı %30’un üzerinde artışla 2.510 dolara kadar yükseldi.

Bu sadece bir fiyat ha­reketi değil, 2021’den bu yana yaşanan en bü­yük günlük yükseliş olarak kayda geçti. ETH/ BTC paritesindeki zayıflama nedeniyle Et­hereum’un Bitcoin’e göre ucuz kalması da bu ralliyi destekleyen başka bir unsur oldu. Tek­nik tarafta 2.526 dolar önemli bir eşik. Aşılır­sa 2.817 ve ardından 3.000 dolar hedeflenebi­lir. Ethereum’un geleceği açısından en kritik gelişme ise SEC’in olası spot Ethereum ET­F’lerinde staking özelliğine onay verip ver­meyeceği olacak. Bu yönde pozitif bir sinyal, Ethereum’un 3.000 dolar üzerini zorlaması ve kurumsal yatırımcının ETH’ye yeniden yö­nelmesi için ciddi bir katalizör olabilir.

Genel değerlendirme: Bu ralli kalıcı olabilir mi?

Makro rüzgar, teknik kırılımlar ve zincir üstü veriler şu anda pozitif bir tablo çiziyor. Bitcoin’in 100.000 dolar üzerindeki kalıcılı­ğı ve Ethereum’un 2.000 dolar eşiğini güven­le geçmiş olması sadece teknik değil, psikolo­jik bir barajın da aşıldığını gösteriyor. Ancak unutulmamalı! Gümrük vergileri, faiz bek­lentileri ve ETF gelişmeleri gibi etkenler ol­dukça dinamik. Bu nedenle piyasanın yönü kadar oyunun kurallarını belirleyen haber akışları da dikkatle izlenmeli.