Beklenen bahar rallisi başladı mı?
Kripto para piyasası bu hafta yeniden canlanma belirtileri gösterdi. Sessiz geçen nisan ayının ardından, mayısla birlikte başlayan hareketlilik yatırımcılara yalnızca yeni fiyat seviyeleri değil, yeni umutlar da sundu. Bitcoin’in 104.000 doları aşarak Şubat ayındaki zirvesine tekrar yaklaşması ve Ethereum’un Pectra güncellemesinin ardından son dört yılın en güçlü yükselişini göstermesi, kripto piyasalarında uzun süredir beklenen “bahar rallisi” havasını estirdi.
Bitcoin: Gümrük vergileri gölgesinde parlayan bir değer
Her şey birkaç hafta önce Strategy’nin 180 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla başladı. Ortalama 95.167 dolar seviyesinden yapılan bu hamle, kurumsal yatırımcının hala uzun vadeye oynadığını gösteriyordu. Ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları geldi. “Bu yıl faiz indirimi mümkün olabilir, ama gümrük vergileri bizi hedefimizden saptırabilir” diyen Powell, piyasalara çelişkili ama dikkatle yorumlanması gereken bir sinyal verdi.
Hemen ardından Trump’ın Çin’e yönelik %80 gümrük vergisini desteklediğini açıklaması küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesini doğurdu. İşte tam bu noktada, yatırımcılar yeniden güvenli liman arayışına girdi. Bitcoin, yalnızca fiyat hareketi değil, politik belirsizliklere karşı bir duruş haline gelme yolunda ilerliyor. ABD’nin Birleşik Krallık ile yaptığı ticaret anlaşması ve Çin ile yapılacak yeni görüşmelere dair olumlu sinyaller, yatırımcılara “bu defa farklı olabilir” duygusunu aşıladı. Spot Bitcoin ETF’lerine gelen rekor girişler ve short pozisyonlarda yaşanan 800 milyon dolarlık likidasyon fiyatı yukarıya taşıdı.
Bitcoin önce 99.000 dolar direncini aştı, ardından 102.000 derken 104.000 dolara kadar tırmandı. Piyasada sadece fiyat değil, duygu da değişti. RSI göstergesinin aşırı alım bölgesine girmesi, momentumun güçlü olduğunu ancak kısa vadede düzeltme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Şu anda kritik direnç bölgesi 106.000 dolar. Aşılması durumunda 109.500 – 112.000 dolar bandı konuşulmaya başlanabilir.
Kurumsal cephedeki gelişmeler yalnızca alımlarla sınırlı değil; düzenleyici alanda da önemli adımlar atılıyor. Arizona Valisi Katie Hobbs, eyaletin Bitcoin rezervi oluşturmasına olanak tanıyacak yasa tasarısını veto ederek, kripto paralara temkinli yaklaşan eyaletler arasında yerini aldı. Florida’da ise benzer iki tasarı süresiz olarak askıya alındı. Bu gelişmeler, bazı eyaletlerin Bitcoin’i hâlâ yeterince güvenilir bulmadığını gösteriyor.
Ancak manzara bütünüyle olumsuz değil. New Hampshire, kripto para tarihinde bir ilke imza atarak kamu fonlarının %5’ine kadarını yalnızca piyasa değeri 500 milyar doların üzerindeki dijital varlıklara yatırma kararı aldı. Bu adım, kurumsal ilginin eyalet düzeyinde de meşruluk kazanmaya başladığını gösterirken, uzmanlara göre uzun vadede fiyatlar üzerinde destekleyici bir etki yaratabilir.
Ethereum: Pectra ile güvenin yeniden inşası
Ethereum cephesinde ise hikâye daha teknik ama bir o kadar da etkileyici. Pectra güncellemesi yalnızca staking verimliliğini artırmakla kalmadı; Layer 2 çözümlerinin entegrasyonunu kolaylaştırdı, validatör süreçlerini sadeleştirdi ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirdi.Bu gelişmelerin ardından Ethereum fiyatı %30’un üzerinde artışla 2.510 dolara kadar yükseldi.
Bu sadece bir fiyat hareketi değil, 2021’den bu yana yaşanan en büyük günlük yükseliş olarak kayda geçti. ETH/ BTC paritesindeki zayıflama nedeniyle Ethereum’un Bitcoin’e göre ucuz kalması da bu ralliyi destekleyen başka bir unsur oldu. Teknik tarafta 2.526 dolar önemli bir eşik. Aşılırsa 2.817 ve ardından 3.000 dolar hedeflenebilir. Ethereum’un geleceği açısından en kritik gelişme ise SEC’in olası spot Ethereum ETF’lerinde staking özelliğine onay verip vermeyeceği olacak. Bu yönde pozitif bir sinyal, Ethereum’un 3.000 dolar üzerini zorlaması ve kurumsal yatırımcının ETH’ye yeniden yönelmesi için ciddi bir katalizör olabilir.
Genel değerlendirme: Bu ralli kalıcı olabilir mi?
Makro rüzgar, teknik kırılımlar ve zincir üstü veriler şu anda pozitif bir tablo çiziyor. Bitcoin’in 100.000 dolar üzerindeki kalıcılığı ve Ethereum’un 2.000 dolar eşiğini güvenle geçmiş olması sadece teknik değil, psikolojik bir barajın da aşıldığını gösteriyor. Ancak unutulmamalı! Gümrük vergileri, faiz beklentileri ve ETF gelişmeleri gibi etkenler oldukça dinamik. Bu nedenle piyasanın yönü kadar oyunun kurallarını belirleyen haber akışları da dikkatle izlenmeli.