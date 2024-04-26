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Benim hâlâ umudum var

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

PPK faiz karar metnini okuduğumda aklıma ilk gelen şarkının bu mısrası oldu. Piyasa tarafından büyük ölçüde beklenildiği gibi politika faizi %50 düzeyinde sabit bırakıldı.

Metinde yer alan : "enflasyonda yukarı yönde riskler devam ediyor ancak ben bir de yakın geçmişte aldığım kararların gecikmeli etkilerini göreyim" şeklinde yorumlanabilecek bir duruş var.

Yabancı yatırımcının bakış açısı büyük ölçüde önceki gün gelen Fitch sunumunda da dile getirildiği gibi, mevcut politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi çok önemli. Yeni bir not artışının yıl sonundan önce gelmesi ihtimalini nispeten azaltan tonda bir sunum gerçekleşti. Bu ortamda hane halkının enflasyon ile gerçekten mücadele edildiği ve artık dövizde kalmasının çok bir getirisi olmayacağına ikna olması çok önemli.

Ancak "hissedilen" enflasyonun üç hanelere yakınsadığı bir noktada, bak mevduatın aylık getirisinin bileşik faizi fena değil mesajının istenilen karar değişikliğini getirmeyeceği çok açık. Peki o zaman ne yapılabilir dediğinizi duyar gibiyim. Böyle bir aşamada gelecek kararın sinyal niteliği önemlidir. Dolayısıyla piyasa katılımcıları anketinde yer alan 2024-2025 enflasyon beklentilerinin resmi tahminlere yakınsaması net olarak gerçekleşene kadar ama az ama çok artırımların devamı katkı sağlayabilirdi.

Bu yol tercih edilmediyse, gelecek hafta iletileceği açıklanan maliye politikalarına dair tasarruf tedbirlerinin daha kuvvetli bir ton içermesi elzem hale geliyor. TL'nin reel olarak değerlenmesine yönelik yapılan atıf da dolaylı olarak Londra'daki swap piyasasının yakın zamanda işlerlik kazanmayacağına işaret ediyor, ki TCMB ile yapılan swap işlemlerinin miktarı da Fitch sunumunda yer alan eleştirilerden birini teşkil ediyordu.

Turizm gelirlerinin giderek artacağı ve ödemeler dengesinde rahatlama yaratacağı bir döneme giriyoruz. Ancak küresel gıda ve enerji fiyatlarının elimizde olmadığı bir belirsizlik söz konusu. Ülkemizin dış finansman ihtiyacının sürekli olarak hem içeride hem dışarıda işlerin yolunda gitmesi gibi sağlanması zor bir koşula bağlanması umutları tüketmese de azaltabilir.

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